Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы - страница 180
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При REASON_ACCOUNT (даже если не меняется счет, а просто делается релогин) советник полностью выгружается и загружается новая копия.
По этой причине ExpertRemove в OnDeinit не действует на новую копию, т.к. касается выгружаемой.
В случае, если символ отсутствует, то загружается новая копия без какого-либо выполнения.
И проблема была выгрузить новую копию, которая висит, но не запустилась.
Висит копия - это значит, что если будет переключение на другой счет, где есть символ, то советник запустится.
хорошее обьяснение, спасибо
проверил ChartID() для черного экрана отсутствующего символа... а он есть - ID всегда одинаковый, впрочем с этого и начался спор с админом, событий OnInit()... нет, а есть точки входа и проверка флагов _StopFlag , _UninitReason
а вот то, что чарт не привязан к символу.... ладно, пофиг
еще раз спасибо
Должен быть полный контроль.
Если точки входа не работают, нет риска запуска советника.
Если работают, в них можно проверить, изменился ли счет.
Не вижу потери контроля.
Висит копия - это значит, что если будет переключение на другой счет, где есть символ, то советник запустится.
Во первых: советник не запустится поскольку кнопка «Алготрейдинг» уже в отжатом состоянии.
Во вторых: в этом случае решение абсолютно простое.
Почему-то анимашка не работает. Надо в неё тыкнуть.
Если точки входа не работают, нет риска запуска советника.
Если работают, в них можно проверить, изменился ли счет.
Не вижу потери контроля.
Вы меня пытаетесь убедить, что то, что мне нужно было, на самом деле мне не нужно. Это не так, к сожалению.
Во первых: советник не запустится поскольку кнопка «Алготрейдинг» уже в отжатом состоянии.
Такое поведение зависит от настроек Терминала. Более того, советники делают больше, чем просто торгуют.
Во вторых: в этом случае решение абсолютно простое.
Почему-то анимашка не работает. Надо в неё тыкнуть.
У меня десять Терминалов. В суматохе на одном переключился на другой счет. Проходит время, смотрю на Терминал и вижу, что мне нужен другой счет - переключаюсь на прежний. И совершенно не ожидая, что висит советник, вижу, что запустился советник.
И это только один из сценариев.
Это не хотелка клиента из фриланса, а то, что мне нужно было.
Вы меня пытаетесь убедить, что то, что мне нужно было, на самом деле мне не нужно. Это не так, к сожалению.
Я пытаюсь представить ситуацию, когда это может пригодиться. Не могу.
У меня десять Терминалов. В суматохе на одном переключился на другой счет. Проходит время, смотрю на Терминал и вижу, что мне нужен другой счет - переключаюсь на прежний. И совершенно не ожидая, что висит советник, вижу, что запустился советник.
И это только один из сценариев.
Вопрос номер 1. Зачем в боевом терминале перелогиниваться на другой счет?
Вопрос номер 1. Зачем в боевом терминале перелогиниваться на другой счет?
Есть универсальный на все счета Терминал. Там под рукой весь инструментарий + быстрая возможность что-то написать/подправить в ME.
В этом Терминале ежедневно переключаюсь между счетами для различных действий. Например, для скринеров, анализа качества исполнения торговых приказов и т.д.
Если я что-то запустил и забыл про это, то при переключении на другой счет логично это что-то выгружать.
Alexey Navoykov:
Не знаю, у кого как, а у меня любой торговый советник всегда имеет входной параметр AccountID. В котором явно прописывешь номер счёта, на котором он может торговать.
Жутко неудобно вводить номер счета каждый раз. Например, у меня есть счет из десяти цифр.
По-другому я просто не представляю, как можно работать на реальном счёте. Тем более если куча терминалов и "суматоха".
Ручной запуск своего советника в начале - это осознанное дело. Более того, у меня сразу после запуска в браузере показан HTML-отчет бэктеста советника до текущего тика. Поэтому очень сложно ошибиться.
А вот когда уже советник висит, то нежелательны его несанкционированные запуски. Защита, что здесь прописал, справляется на УРА. И не требуется ничего вводить дополнительно.
Есть универсальный на все счета Терминал. Там под рукой весь инструментарий + быстрая возможность что-то написать/подправить в ME.
В этом Терминале ежедневно переключаюсь между счетами для различных действий. Например, для скринеров, анализа качества исполнения торговых приказов и т.д.
Если я что-то запустил и забыл про это, то при переключении на другой счет логично это что-то выгружать.
На таком терминале у меня 1-2 графика обычно, запутаться сложно. Но смысл понятен.