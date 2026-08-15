Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы - страница 178
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Там где не работает ExpertRemove - еще есть ChartClose(). Я не понимаю в чем проблема. Что происходит после смены счета? Появляется доп чарт с советником? Или просто символ текущего чарта меняется? Может меняется ChartID и поэтому Ваше предыдущее решение не работает? Тики то полюбому обрабатываются, значит нужно выгружаться в ОнТик, если ОнИнит не происходит.
Допустим, ответил на все эти вопрос, дальше что? Если хотите вникнуть в тему, то без пробы на своей машине не получится.
Дошел до такого рабочего решения.
ЗЫ Требовалось для боевого советника.
Пожалуйста, покажите здесь исходник советника, который выгружает себя при смене счета.
Исходник будет позже. Сначала проверьте это-ли для вас особенности.
Исходник будет позже. Сначала проверьте это-ли для вас особенности.
Запустил. Не работает.
Видимо, это уже тенденция, использовать русские слова в логе.
Запустил. Не работает.
Видимо, это уже тенденция, использовать русские слова в логе.
Это не логи. Я не хотел вас обидеть. Это я пишу для себя, когда чего-то не получается. А потом забыл удалить.Если вы ожидали не то чего просили, то увольте. Вы хотели удалить советник с графика при смене счёта, это советник выполняет. Как не работает у вас я знать не хочу.
Это не логи. Я не хотел вас обидеть. Это я пишу для себя, когда чего-то не получается. А потом забыл удалить.
Найдете рабочее решение, отличное от предложенного, будет интересно посмотреть.
Вы хотели удалить советник с графика при смене счёта, это советник выполняет.
К сожалению, не выполняет.
Вообще, вызов ExpertRemove при REASON_ACCOUNT - абсолютно бессмысленная вещь.
К сожалению, не выполняет.
Вообще, вызов ExpertRemove при REASON_ACCOUNT - абсолютно бессмысленная вещь.
Если вы не новичок, то должны знать, что советник работает только с графиком. Без графика работает только сервис. Как он работает ??? дерзайте.
Если вы не новичок, то должны знать, что советник работает только с графиком. Без графика работает только сервис. Как он работает ??? дерзайте.
Вы абсолютно некомпетентны в данном вопросе, к сожалению. Предложенные здесь рабочие решения - реальная тонкость работы и понимание, как на самом деле устроено.
Вы абсолютно некомпетентны в данном вопросе, к сожалению. Предложенные здесь рабочие решения - реальная тонкость работы и понимание, как на самом деле устроено.
Ну да. Компетентных тут только один.
Как вариант.