Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы - страница 173
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Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы
fxsaber, 2020.04.09 13:13
Похоже, совсем не сталкивались. Посмотрите в Документации. Там два объема на ордер.
Это живые лимитники. Первое число - исходный объем, второй - залитый. Как только станут равны или будет удален, попадет в историю.
А это не один ордер двумя частями исполненный? Как-то странно совпали не исполненные объёмы.
А это не один ордер двумя частями исполненный? Как-то странно совпали не исполненные объёмы.
Совпадение. У них даже мэджики разные.
В режиме ордера не может быть ордера, когда он живой. Когда будет мертвый - там будет время первого исполнения, как сказал изначально.
Нашел в истории.
при схлопывании через CloseBy, вроде, теряются мэджики. Нужно проверять.
Похоже, по этой причине первый код ниже работать не будет.
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fxsaber, 2017.08.26 19:16
Посчитать профит по мэджику, похоже, проблема.
Стрелочки открытия/закрытия позиций, которые MT5 автоматически расставляет в реал-тайме, основываются на TradeTransaction-событиях.
Только что видел, как эти события (открытие и закрытие около десятка позиций) не дошли до Терминала из-за кратковременного обрыва связи - так совпало, сидел у компа и смотрел воочию. По итогу соответствующих стрелок нет.
И, как тут говорили иногда, нельзя полагаться на OnTradeTransaction в боевых советниках. Жаль, надежного публичного механизма работы с OrderSendAsync нет.
Жаль, надежного публичного механизма работы с OrderSendAsync нет.
а сервисы могут получить доступ к торговым операциям? - если да, то мониторить каждые 10 мс и отправлять событие чарту можно
глянул в справку, думал может дописали про сервисы, но по моему так и было в прошлом году:
•Сервис — программа, которая в отличие от индикаторов, советиников и скриптов для своей работы не требует привязки к графику. Как и скрипты, сервисы не обрабатывают никаких событий, кроме события запуска. Для запуска сервиса в его коде обязательно должна быть функция-обработчик OnStart. Сервисы не принимают никаких других событий кроме Start, но могут сами отправлять графикам пользовательские события с помощью EventChartCustom
UPD: набросал скрипт-сервис
открыл руками несколько ордеров, закрыл, по моему работает без проблем
а сервисы могут получить доступ к торговым операциям? - если да, то мониторить каждые 10 мс и отправлять событие чарту можно
Это ничем не отличается от такого же перебора в совтенике. Только недостаточно сравнивать кол-во, поменяться может внутренность.
Это ничем не отличается от такого же перебора в совтенике. Только недостаточно сравнивать кол-во, поменяться может внутренность.
Сервисы, как Алертеры, очень хороши. Не нужны чарты, автоматически запущены с Терминалом. Надо только отрабатывать ситуации переключения между счетами.ЗЫ Сервис может быть и боевым советником. Без GUI только не очень удобно.
Это ничем не отличается от такого же перебора в совтенике. Только недостаточно сравнивать кол-во, поменяться может внутренность.
отличается
есть, так называемые, задачи Контроля и Управления
ЕА - управление, сервис - контроль
контроль не должен быть излишним - заберете все ресурсы системы, получите вместо контроля нестабильную систему
нужно определить критичность событий, имхо, закрытие и открытие ордеров - это критичные события требующие контроля, а изменение ТП и СЛ, можно проводить как и ранее делали (несколько неудачных попыток - бросили, на следующем тике еще раз повторим)
а так, как Вы предлагаете - контролировать всё, ну как бы можно - можно повторить в SQLite состояние ордеров, потом появится задача синхронизации этой БД с сервисом и ЕА.... лишнее все это
думаю, что проще схема должна быть - примерно так: получили событие OnTradeTransaction от терминала в ЕА и сгенерировали событие OnChartEvent из сервиса для дополнительного контроля в ЕА