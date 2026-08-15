Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы - страница 184
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По идее должно работать. Но не советую так делать)))
Вообще-то это оптимально. И позволяет задать более сложные условия сортировки.
Например:
Да и других решений всё равно нет.
Суть шаблона в том, чтобы быть универсальным. Если в вашем примере у вас будет передана другая структура не содержащая хотя бы одно поле a,b,c то оно не скомпиллируется. Тоесть функция работать одновременно с двумя разными типами данных не сможет.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Панель управления для торговли. ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ MQL5
Vladimir Karputov, 2020.08.18 09:04
Этот код не мог работать - нельзя сравнивать котлеты и квадратное:
Это условие сработает, если отложенный ордер исполнился частично и породил позицию. Тогда одновременно будут существовать ордер и позиция с одним и тем же тикетом.
По этой причине следующая конструкция имеет смысл в некоторых ситуациях.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Библиотеки: MT4Orders
fxsaber, 2020.08.20 15:44
Для тех, кто работает с асинхронными операциями, будет полезно знать настройки максимального возможного количества необработанных асинхронных операций на своем счете.
Это несложно выяснить.
Будьте аккуратны, можно упереться в ограничение.
Ренат еще давно говорил, что можно не только в лимит упереться, еще и блокировку словить от ДЦ
Это условие сработает, если отложенный ордер исполнился частично и породил позицию. Тогда одновременно будут существовать ордер и позиция с одним и тем же тикетом.
Следующим кодом на демо-счете RannForex-Server можно сразу воспроизвести эту ситуацию, если запустить этот советник.
Результат.
Попутно скрипт показывает (не всегда с первого раза) баг выполнения синхронного OrderSend.
После выполнения OrderSend в течение нескольких десятков/сотен миллисекунд цена ордера старая, а не та, что успешно выставил OrderSend.
Возвращаясь к теме одинаковых тикетов, можно сделать некоторые выводы.
ЗЫ Если у кого-то получилось воспроизвести на другом торговом сервере, поделитесь названием.
Строка для поиска: Oshibka 010.
Не уникальный тикет? Как такое может быть?
Хоть у ордеров и сделок тикеты уникальны?
Не уникальный тикет? Как такое может быть?
Для себя можно найти такое объяснение, что пока существует ордер открытия, то всегда существует позиция. Просто она не всегда видна - нулевой объем. И у этой позиции уникальный тикет. Ну и на хедже по этой причине вполне возможно наличие in-сделок одной и той же позиции после соответствующих in и out сделок.
Хоть у ордеров и сделок тикеты уникальны?
Уникальны. Но, конечно, ORDER_TICKET может быть равен DEAL_TICKET.