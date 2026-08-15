Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы - страница 171
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В зеленой рамке при частичном исполнении у меня стало равно нижней красной рамке. Частичное было двумя сделками.
Ну это на вторую часть, как я и предположил выставлен дополнительный ордер в момент активации. А первая часть вообще пропала? И какой объём этой второй части? Не должен-же быть полный... А попробуйте вытащить список ордеров по ID позиции. Посмотрите что получится.
Ну это на вторую часть, как я и предположил выставлен дополнительный ордер в момент активации.
Нет никакого доп. ордера. Все же не MT4.
Ордер при частичном всегда один. Пока не исполнится, его нет в истории. Т.е. сделки в истории есть, а ордера может не быть, т.к. не залит еще полностью.
Нет никакого доп. ордера. Все же не MT4.
Ордер при частичном всегда один. Пока не исполнится, его нет в истории. Т.е. сделки в истории есть, а ордера может не быть, т.к. не залит еще полностью.
Я про мт4 по настоянию барабашки вообще не вспоминаю.
Ладно. Поставлю сейчас большой объём и буду следить. Если у вас это на демке, не могли-бы дать инвест пароль на посмотреть?
Если у вас это на демке, не могли-бы дать инвест пароль на посмотреть?
Реал.
Реал.
Нет никакого доп. ордера. Все же не MT4.
Ордер при частичном всегда один. Пока не исполнится, его нет в истории. Т.е. сделки в истории есть, а ордера может не быть, т.к. не залит еще полностью.
Разве его нет среди рыночных?
Живой BuyLimit.
Живой BuyLimit.
На весь объём без учёта уже открытой части?
На весь объём без учёта уже открытой части?
Похоже, совсем не сталкивались. Посмотрите в Документации. Там два объема на ордер.
Это живые лимитники. Первое число - исходный объем, второй - залитый. Как только станут равны или будет удален, попадет в историю.
Похоже, совсем не сталкивались. Посмотрите в Документации. Там два объема на ордер.
Конечно не сталкивался. Потому и пытаюсь всё досконально выяснить. Было-бы намного понятней если сделаете снимок.