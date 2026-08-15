Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы - страница 171

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fxsaber:

В зеленой рамке при частичном исполнении у меня стало равно нижней красной рамке. Частичное было двумя сделками.

Ну это на вторую часть, как я и предположил выставлен дополнительный ордер в момент активации. А первая часть вообще пропала? И какой объём этой второй части? Не должен-же быть полный... А попробуйте вытащить список ордеров по ID позиции. Посмотрите что получится.

 
Alexey Viktorov:

Ну это на вторую часть, как я и предположил выставлен дополнительный ордер в момент активации.

Нет никакого доп. ордера. Все же не MT4.

Ордер при частичном всегда один. Пока не исполнится, его нет в истории. Т.е. сделки в истории есть, а ордера может не быть, т.к. не залит еще полностью.

 
fxsaber:

Нет никакого доп. ордера. Все же не MT4.

Ордер при частичном всегда один. Пока не исполнится, его нет в истории. Т.е. сделки в истории есть, а ордера может не быть, т.к. не залит еще полностью.

Я про мт4 по настоянию барабашки вообще не вспоминаю.

Ладно. Поставлю сейчас большой объём и буду следить. Если у вас это на демке, не могли-бы дать инвест пароль на посмотреть?

 
Alexey Viktorov:

Если у вас это на демке, не могли-бы дать инвест пароль на посмотреть?

Реал.

 
fxsaber:

Реал.

Тогда не надо.
 
fxsaber:

Нет никакого доп. ордера. Все же не MT4.

Ордер при частичном всегда один. Пока не исполнится, его нет в истории. Т.е. сделки в истории есть, а ордера может не быть, т.к. не залит еще полностью.

Разве его нет среди рыночных?
 
Artyom Trishkin:
Разве его нет среди рыночных?

Живой BuyLimit.

 
fxsaber:

Живой BuyLimit.

На весь объём без учёта уже открытой части?

 
Alexey Viktorov:

На весь объём без учёта уже открытой части?

Похоже, совсем не сталкивались. Посмотрите в Документации. Там два объема на ордер.

Это живые лимитники. Первое число - исходный объем, второй - залитый. Как только станут равны или будет удален, попадет в историю.

 
fxsaber:

Похоже, совсем не сталкивались. Посмотрите в Документации. Там два объема на ордер.

Конечно не сталкивался. Потому и пытаюсь всё досконально выяснить. Было-бы намного понятней если сделаете снимок.

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