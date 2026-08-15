Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы - страница 170
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Если советник получает данные с другого инструмента/ТФ, и по нему не было тиков в течении полутора минут, следующий запрос индикатора с этого инструмента ТФ вернет бред, хотя CopyBuffer отработает без ошибок, а строкой выше iTime и iOpen тоже вернут корректные значения.
Про "время жизни кэша таймсерий" в курсе (хотя, там, вроде, 3 минуты было), но почему он "отваливается", если тиков нет, совсем не понятно. Сделал периодическое дерганье CopyClose по таймеру.
Если советник получает данные с другого инструмента/ТФ, и по нему не было тиков в течении полутора минут, следующий запрос индикатора с этого инструмента ТФ вернет бред, хотя CopyBuffer отработает без ошибок, а строкой выше iTime и iOpen тоже вернут корректные значения.
Про "время жизни кэша таймсерий" в курсе (хотя, там, вроде, 3 минуты было), но почему он "отваливается", если тиков нет, совсем не понятно. Сделал периодическое дерганье CopyClose по таймеру.
Раз в две минуты нужно дёргать чужие таймсерии. Не реже.
Было 150 секунд, вызов по тикам того самого чужого инструмента. Работало нормально. Только когда вот такие вот паузы в тиках случались сбоило.
Сделал 50 секунд и по таймеру. Надеюсь, будет работать. Тяжело такие "особенности" отлавливать.
Было 150 секунд, вызов по тикам того самого чужого инструмента. Работало нормально. Только когда вот такие вот паузы в тиках случались сбоило.
Сделал 50 секунд и по таймеру. Надеюсь, будет работать. Тяжело такие "особенности" отлавливать.
На хедже позиция может состоять из нескольких IN-сделок. Это происходит при частичном исполнении.
При этом ордер, что частично исполняется, меняет свой ORDER_TIME_SETUP(_MSC) на время исполнения первой (возможно, предпоследней) сделки. Т.е. по истории нельзя будет определить, когда, например, был выставлен BuyLimit.
Как следствие, позиция на хедже может иметь дробную цену открытия, как это часто можно наблюдать на неттинге.
Можно более подробно об этом?
Я уже давно бьюсь с сеточником. Чтобы не сбивался шаг сетки я использую цену Stop и Limit ордеров. Хочу понять, вы утверждаете, что при частичном исполнении меняется время установки ордера? Разве это может случиться? Как могут несколько IN-сделок повлиять на ордер?
За выделенное спасибо. Поставлю проверку. Именно в цене открытия ордера что-то временами случается и сбивается сетка.
Можно более подробно об этом?
Вот цена открытия живой еще позиции на хедже.
Время установки ордера меняется точно в истории. У живого ордера на оставшийся объем - не знаю.
Вот цена открытия живой еще позиции на хедже.
Время установки ордера меняется точно в истории. У живого ордера на оставшийся объем - не знаю.
Это цена ордера или позиции? Могу конечно допустить, что время ордера на оставшийся объём может измениться, всё-же часть исполнена, а на вторую часть мог быть поставлен отдельный ордер. Но если выбрать историю по ID позиции, то время ордера с индексом 0 в списке ордеров не должно измениться, мне так кажется. А вот цену я поставил на проверку печатью.
Это цена ордера или позиции?
Позиции.
Могу конечно допустить, что время ордера на оставшийся объём может измениться, всё-же часть исполнена, а на вторую часть мог быть поставлен отдельный ордер. Но если выбрать историю по ID позиции, то время ордера с индексом 0 в списке ордеров не должно измениться, мне так кажется.
Открывающий ордер меняет свое время в истории.
Позиции.
Открывающий ордер меняет свое время в истории.
Время постановки ордера, на снимке не зафиксировано, но всё-же точно это было вчера как и указано в истории. А активировался сегодня. Но это открытие полного объёма. А вот частичное открытие у меня пока не случалось. Буду наблюдать дальше.
Время постановки ордера, на снимке не зафиксировано, но всё-же точно это было вчера как и указано в истории. А активировался сегодня. Но это открытие полного объёма. А вот частичное открытие у меня пока не случалось. Буду наблюдать дальше.
В зеленой рамке при частичном исполнении у меня стало равно нижней красной рамке. Частичное было двумя сделками.