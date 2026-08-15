Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы - страница 172
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Было-бы намного понятней если сделаете снимок.
Выше обновил.
Живой BuyLimit.
Ну так а в нём-то объемы указаны - залитый и оставшийся. По нему и понятно что частичное исполнение. Или я не понял проблемы?
Время постановки ордера изменилось на время частичного исполнения.
Наверное надо обратить внимание разработчиков. Может ввести ещё одно свойство ордера.
Время постановки ордера изменилось на время частичного исполнения.
Здесь хорошо видно.
Что будет при повторном частичном исполнении - не знаю.
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Библиотеки: MT4Orders
fxsaber, 2020.04.07 18:47В MT5 очень легко находить частичное исполнение.
Здесь хорошо видно.
Это совсем может быть плохо в некоторых случаях. Об этом обязательно надо сообщить разработчикам.
Здесь хорошо видно.
Что будет при повторном частичном исполнении - не знаю.
А у вас в истории поставлено отображать ордера и сделки. Если поменять на только ордера?
Это совсем может быть плохо в некоторых случаях. Об этом обязательно надо сообщить разработчикам.
Сложно сказать, плохо это или нет. Еще при схлопывании через CloseBy, вроде, теряются мэджики. Нужно проверять.
А у вас в истории поставлено отображать ордера и сделки. Если поменять на только ордера?
Это режим Сделки. В остальных режимах не будет видно, т.к. ордер еще живой.
Это режим Сделки. В остальных режимах не будет видно, т.к. ордер еще живой.
Я потыкал и понял что это сделки. Но в этом случае показано время сделки, а не ордера. Вот поэтому и интересно увидеть в режиме ордера.
Я потыкал и понял что это сделки. Но в этом случае показано время сделки, а не ордера. Вот поэтому и интересно увидеть в режиме ордера.
В режиме ордера не может быть ордера, когда он живой. Когда будет мертвый - там будет время первого исполнения, как сказал изначально.