МТ4 Ошибки, Баги, Вопросы - страница 3
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Как заставить MetaEditor помнить свою конфигурацию ?
Каждый раз при открытии приходится руками восстанавливать панель инструментов, статусную строку и окно навигатора.
Хотя открытые в нем файлы он запоминает нормально.
Но это второе событие OnCalculate, сгенерированное на одном графике поступает и на все остальные, затем следующий график подгружает данные и генерирует OnCalculate снова всем графикам.
Это нормальное поведение МТ4?
НЕПРАВИЛЬНАЯ ПЕЧАТЬ СИМВОЛОВ ИЗ ТАБЛИЦЫ СИМВОЛОВ
Почему терминал неправильно печатает символы из таблицы:
Простой пример, если мы хотим напечатать стрелочки "↑" и "↓":
То, к сожалению, почему-то стрелочка "вверх" определиться и напечатается, а вот вместо стрелочки "вниз" будет другой символ.
Но стрелочки - это только один из примеров. Неразбериха также и по другим символам. Почему-то одни символы подменяются другими, а те, которые нужны, их вообще нет.
Что здесь можно сделать?
И отображение этого символа под призмой шрифта на экран.
Ваша таблица - это отображение определенного шрифта (не помню как называется, что-то типа Wind.....).
Вы имеете ввиду проскальзывание? Видел такой рекорд: проскальзывание при открытии 51120180808
0 07:14:18.717 pending order buy limit 0.17 EURUSD at 1.15062 sl: 0.00000 tp: 0.00000
0 07:14:18.826 order was opened : #5361 buy limit 0.17 EURUSD at 1.15062 sl: 0.00000 tp: 0.00000
20180810
0 08:17:02.713 order #5361 buy limit 0.17 EURUSD at 1.15062 activated at price 1.14551
Добрый день. Кто видел подобное исполнение ордеров? Кто может объяснить?
Открыли селл, цена пошла вверх, переместили ТП. Теперь он в убыточной зоне (но все еще ниже текущей цены).
Вы имеете ввиду проскальзывание? Видел такой рекорд: проскальзывание при открытии 51120180808
0 07:14:18.717 pending order buy limit 0.17 EURUSD at 1.15062 sl: 0.00000 tp: 0.00000
0 07:14:18.826 order was opened : #5361 buy limit 0.17 EURUSD at 1.15062 sl: 0.00000 tp: 0.00000
20180810
0 08:17:02.713 order #5361 buy limit 0.17 EURUSD at 1.15062 activated at price 1.14551
Это не проскальзывание. Время открытия сделки 14:33. Цена в тот момент 1.13717. Цена открытия сделки - 1.13613. Фактическая цена в момент открытия сделки отличается от цены по которой открылась сделка на 100 пунктов. То есть сделка открылась сразу с убытком в 100 пунктов. Как это вообще возможно?
Это не проскальзывание. Время открытия сделки 14:33. Цена в тот момент 1.13717. Цена открытия сделки - 1.13613. Фактическая цена в момент открытия сделки отличается от цены по которой открылась сделка на 100 пунктов. То есть сделка открылась сразу с убытком в 100 пунктов. Как это вообще возможно?
Это называется повышение спреда.
Это называется повышение спреда.
Так рынок спокойный, спред 5 пунктов.