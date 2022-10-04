МТ4 Ошибки, Баги, Вопросы - страница 5
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Нужно поискать брокера, у которого фиксированные спреды. Есть ещё такие брокеры. Ну или поставить ограничение на максимальный спред. А вообще, плавающие спреды - это кошмар какой-то. Выставляем ордер (тот же шорт) с близким стопом, расширяется спред и ордер закрывается в убытке по этому самому стопу. Почему плавающие спреды столь популярны у брокеров? Что в них хорошего?
Лучше разобраться, что такое спред, и что такое кухня.
Что-то непонятное с подключением индикатора в качестве ресурса. Как проверял.
Взял советник "MACD Sample" и запустил в тестере
Четыре месяца протестировано за 8 сек.
Далее изменил вызов стандартного MACD на пользовательский MACD
Четыре месяца протестировано за 33 сек.
Далее перенес пользовательский MACD в папку Experts и подключил этот индикатор через ресурсы.
и в коде вызовы такие:
MacdPrevious=iCustom(_Symbol, 0, "::MACD.ex4", 12,26,9, MODE_MAIN,1);
SignalCurrent=iCustom(_Symbol, 0, "::MACD.ex4", 12,26,9, MODE_SIGNAL,0);
SignalPrevious=iCustom(_Symbol, 0, "::MACD.ex4", 12,26,9, MODE_SIGNAL,1);
Отчеты во всех случаях одинаковые, но почему так отличается скорость в тестах? Я как-то неправильно подключаю индикатор? Вроде, делал так раньше несколько раз, таких тормозов в тестере не замечал.