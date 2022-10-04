МТ4 Ошибки, Баги, Вопросы - страница 5

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Vitaly Murlenko #:

Нужно поискать брокера, у которого фиксированные спреды. Есть ещё такие брокеры. Ну или поставить ограничение на максимальный спред. А вообще, плавающие спреды - это кошмар какой-то. Выставляем ордер (тот же шорт) с близким стопом, расширяется спред и ордер закрывается в убытке по этому самому стопу. Почему плавающие спреды столь популярны у брокеров? Что в них хорошего?

Лучше разобраться, что такое спред, и что такое кухня.

 
в МТ4 зависает "период контвертер", причем конвертер старой версии и новой, остальные скрипты работают без зависаний
 
лог ошибок не показывает
 

Что-то непонятное с подключением индикатора в качестве ресурса. Как проверял.

Взял советник "MACD Sample" и запустил в тестере



Четыре месяца протестировано за 8 сек.

Далее изменил вызов стандартного MACD на пользовательский MACD


Четыре месяца протестировано за 33 сек.

Далее перенес пользовательский MACD в папку Experts и подключил этот индикатор через ресурсы.

#resource "MACD.ex4"

и в коде вызовы такие:

  MacdCurrent=iCustom(_Symbol, 0, "::MACD.ex4", 12,26,9, MODE_MAIN,0);
  MacdPrevious=iCustom(_Symbol, 0, "::MACD.ex4", 12,26,9, MODE_MAIN,1);
  SignalCurrent=iCustom(_Symbol, 0, "::MACD.ex4", 12,26,9, MODE_SIGNAL,0);
  SignalPrevious=iCustom(_Symbol, 0, "::MACD.ex4", 12,26,9, MODE_SIGNAL,1);
Четыре месяца протестировано за 5 мин. 49 сек.


Отчеты во всех случаях одинаковые, но почему так отличается скорость в тестах? Я как-то неправильно подключаю индикатор? Вроде, делал так раньше несколько раз, таких тормозов в тестере не замечал.

 
Здравствуйте уважаемые разработчики. Посмотрите пожалуйста это сообщение о найденной мной проблеме и далее сообщения на эту тему и скажите, что не так? https://www.mql5.com/ru/forum/160683/page2050#comment_42384225
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