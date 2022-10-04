МТ4 Ошибки, Баги, Вопросы - страница 2

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Спасибо, но нет. Svchost у меня ничего не потребляет. Огорчает наличие постоянной нагрузки даже на пустой терминал с отключенной сетью.

А у Вас 19 терминалов работают последней сборки? 

Мне наверное придется потестить более ранние билды MT4.

 
Blackster:

Спасибо, но нет. Svchost у меня ничего не потребляет. Огорчает наличие постоянной нагрузки даже на пустой терминал с отключенной сетью.

А у Вас 19 терминалов работают последней сборки? 

Мне наверное придется потестить более ранние билды MT4.

Дело не в svchost  у меня была загрузка именно по терминалами. После обновления все ок. Все терминалы последней сборки. 
 

Всем привет! Возникла проблема: не зайти на свои тестовые аккаунты в MT4 (сервер MetaQuotes-Demo). У меня был аккаунт для тестирования советников, всегда заходил и работал нормально. Но однажды стало не зайти - invalid account. Думал, что пароль сбросился (он был запомнен, так как демо-счет), но нашел у себя - скопировал и вставил - всё равно не зайти. Думал, что может счет долго не использовался, создал новый. На новом счете работал, но там через неделю-две такая же проблема появилась - не зайти и всё. Пароль и логин точно беру тот, который был прислан в сообщении при регистрации, он у меня сохранён. Неужели, так каждый раз создавать новый аккаунт для тестов? Или эту проблему можно решить? Раньше такого не наблюдалось... Версия MT4: Version 4 Build 1090

 

пропала папка Market из терминала. 

пробовал разные методы, переустаналивал терминал, удалял файлы данных, перезаливал эксперты. - не помогает. что делать? 


 
Vladislav Andruschenko:

пропала папка Market из терминала. 

пробовал разные методы, переустаналивал терминал, удалял файлы данных, перезаливал эксперты. - не помогает. что делать? 


Какой ты счастливый... А некоторые избавиться от них не могут...

Создай руками и все дела. Либо при очередной загрузке её создаст терминал.

 
Alexey Viktorov:

Какой ты счастливый... А некоторые избавиться от них не могут...

Создай руками и все дела. Либо при очередной загрузке её создаст терминал.


я же показал на скрине что она есть в папке терминала. справа папка маркет, но ее нет в терминале. 

 

переустановил мт4 в другую папку - все ок, Маркет появился.

 

с прошлой папки скопировал все эксперты в новую папку терминала.

и опять та же проблема. пропала папка Market

удалил mqlcache.dat и папка появилась

 

У пользователя, который якобы установил МТ4 стандартным способом, отсутствуют следующие файлы (судя по ошибкам компиляции):

can't open "C:\Users\...\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\...\MQL4\include\Indicators\Trend.mqh" include file        Indicators.mqh  7       11
can't open "C:\Users\...\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\...\MQL4\include\Indicators\Oscilators.mqh" include file   Indicators.mqh  8       11
can't open "C:\Users\...\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\...\MQL4\include\Indicators\Volumes.mqh" include file      Indicators.mqh  9       11
can't open "C:\Users\...\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\...\MQL4\include\Indicators\BillWilliams.mqh" include file Indicators.mqh  10      11
can't open "C:\Users\...\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\...\MQL4\include\Indicators\Custom.mqh" include file       Indicators.mqh  11      11
can't open "C:\Users\...\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\...\MQL4\include\Indicators\TimeSeries.mqh" include file   Indicators.mqh  12      11

Как такое может быть? У меня они есть и обновляются вместе с МТ.

 

Как заставить MetaEditor помнить свою конфигурацию ?

Каждый раз при  открытии приходится руками восстанавливать панель инструментов, статусную строку и окно навигатора.

Хотя открытые в нем файлы он запоминает нормально.

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