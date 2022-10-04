МТ4 Ошибки, Баги, Вопросы - страница 2
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Спасибо, но нет. Svchost у меня ничего не потребляет. Огорчает наличие постоянной нагрузки даже на пустой терминал с отключенной сетью.
А у Вас 19 терминалов работают последней сборки?
Мне наверное придется потестить более ранние билды MT4.
Спасибо, но нет. Svchost у меня ничего не потребляет. Огорчает наличие постоянной нагрузки даже на пустой терминал с отключенной сетью.
А у Вас 19 терминалов работают последней сборки?
Мне наверное придется потестить более ранние билды MT4.
Всем привет! Возникла проблема: не зайти на свои тестовые аккаунты в MT4 (сервер MetaQuotes-Demo). У меня был аккаунт для тестирования советников, всегда заходил и работал нормально. Но однажды стало не зайти - invalid account. Думал, что пароль сбросился (он был запомнен, так как демо-счет), но нашел у себя - скопировал и вставил - всё равно не зайти. Думал, что может счет долго не использовался, создал новый. На новом счете работал, но там через неделю-две такая же проблема появилась - не зайти и всё. Пароль и логин точно беру тот, который был прислан в сообщении при регистрации, он у меня сохранён. Неужели, так каждый раз создавать новый аккаунт для тестов? Или эту проблему можно решить? Раньше такого не наблюдалось... Версия MT4: Version 4 Build 1090
пропала папка Market из терминала.
пробовал разные методы, переустаналивал терминал, удалял файлы данных, перезаливал эксперты. - не помогает. что делать?
пропала папка Market из терминала.
пробовал разные методы, переустаналивал терминал, удалял файлы данных, перезаливал эксперты. - не помогает. что делать?
Какой ты счастливый... А некоторые избавиться от них не могут...
Создай руками и все дела. Либо при очередной загрузке её создаст терминал.
Какой ты счастливый... А некоторые избавиться от них не могут...
Создай руками и все дела. Либо при очередной загрузке её создаст терминал.
я же показал на скрине что она есть в папке терминала. справа папка маркет, но ее нет в терминале.
переустановил мт4 в другую папку - все ок, Маркет появился.
с прошлой папки скопировал все эксперты в новую папку терминала.
и опять та же проблема. пропала папка Market
удалил mqlcache.dat и папка появилась
У пользователя, который якобы установил МТ4 стандартным способом, отсутствуют следующие файлы (судя по ошибкам компиляции):
Как такое может быть? У меня они есть и обновляются вместе с МТ.
Как заставить MetaEditor помнить свою конфигурацию ?
Каждый раз при открытии приходится руками восстанавливать панель инструментов, статусную строку и окно навигатора.
Хотя открытые в нем файлы он запоминает нормально.