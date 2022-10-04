МТ4 Ошибки, Баги, Вопросы - страница 4
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Это не проскальзывание. Время открытия сделки 14:33. Цена в тот момент 1.13717.
Откуда информация?
Откуда информация?
Скрин внимательно посмотрите.
Скрин внимательно посмотрите.
Смотрю. Там 14:45:14
Смотрю. Там 14:45:14
Ага, понял. На графике свечка до уровня не дотянула.
1. График ни какого отношения к ценам, по которым исполняются ордера, не имеет (реалии МТ). К сожалению.
2. Большой ордер залили, как смогли. Цена зацепила его (он же выше был, да?), но ликвидности на том уровне не хватило.
Ну, и всегда есть вариант — кухня делает что хочет
Ага, понял. На графике свечка до уровня не дотянула.
1. График ни какого отношения к ценам, по которым исполняются ордера, не имеет (реалии МТ). К сожалению.
2. Большой ордер залили, как смогли. Цена зацепила его (он же выше был, да?), но ликвидности на том уровне не хватило.
Ну, и всегда есть вариант — кухня делает что хочет
Такое случалось несколько раз 30 мин. Просто эта ситуация ставит под сомнение работоспособность любой стратегии.
НЕПРАВИЛЬНАЯ ПЕЧАТЬ СИМВОЛОВ ИЗ ТАБЛИЦЫ СИМВОЛОВ
Почему терминал неправильно печатает символы из таблицы:
Простой пример, если мы хотим напечатать стрелочки "↑" и "↓":
То, к сожалению, почему-то стрелочка "вверх" определиться и напечатается, а вот вместо стрелочки "вниз" будет другой символ.
Но стрелочки - это только один из примеров. Неразбериха также и по другим символам. Почему-то одни символы подменяются другими, а те, которые нужны, их вообще нет.
Что здесь можно сделать?
Продолжая тему, следует также отметить, что терминал не позволяет отображать символы, даже если их скопировать в поле ввода, как показано на картинке. Вместо стрелки "вверх", появляется галочка. Редактор MQL также позволяет только выборочно копировать символы в текст, какие-то позволяет, какие-то нет. Те, что не позволяет, заменяет знаком "?". Хотелось бы, чтобы символами можно было пользоваться полноценно!
Продолжая тему, следует также отметить, что терминал не позволяет отображать символы, даже если их скопировать в поле ввода, как показано на картинке. Вместо стрелки "вверх", появляется галочка. Редактор MQL также позволяет только выборочно копировать символы в текст, какие-то позволяет, какие-то нет. Те, что не позволяет, заменяет знаком "?". Хотелось бы, чтобы символами можно было пользоваться полноценно!
Повторяя тему....
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МТ4 Ошибки, Баги, Вопросы
Sergey Dzyublik, 2018.08.16 08:39Вы путаете между собой значение юникод символа в строке (https://unicode-table.com/ru/#control-character).
И отображение этого символа под призмой шрифта на экран.
Ваша таблица - это отображение определенного шрифта (не помню как называется, что-то типа Wind.....).
Может соизволите поинтересоваться, что за шрифт использует терминал для вывода текста в лог?
Такое случалось несколько раз 30 мин. Просто эта ситуация ставит под сомнение работоспособность любой стратегии.
Да, рынок вносит коррективы. Но для начала попробуйте сменить брокера.
Вчера рухнул МТ4 причем одновременно на ПК и на Андроиде - вот и сегодня на телефоне , удалил , поставил новый и маркета - он открыл новый счет и продолжается - загрузка графика , колесико крутится и более ничего , линии ask bin показаны а графика три шесть свечей , ордер - ордер становится в очередь и ответ - нет подключения... Есть какие либо пояснения что с МТ4???
Напротив МТ5 все работает.. По крайней мере вчера проверял МТ5 никаких сбоев.
Через впн кое как мт4 запустился на смартфоне (
На ПК этот же МТ4 берет трафик от мобильной сети то бишь от того же впн - сообщение общая ошибка ..
Открываю новый счет в мт4 - запускается но баланс ноль .. Где ошибка? На телефоне раскачался - может из за впн .. А на пк ну никак не оживает..
Да, рынок вносит коррективы. Но для начала попробуйте сменить брокера.
Нужно поискать брокера, у которого фиксированные спреды. Есть ещё такие брокеры. Ну или поставить ограничение на максимальный спред. А вообще, плавающие спреды - это кошмар какой-то. Выставляем ордер (тот же шорт) с близким стопом, расширяется спред и ордер закрывается в убытке по этому самому стопу. Почему плавающие спреды столь популярны у брокеров? Что в них хорошего?