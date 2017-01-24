FOREX и ЭКОНОМЕТРИКА. Теория, практика, прогнозы и следствия - страница 4

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Renat Akhtyamov:

Зачем искать? Твоя статья есть на форуме, я её читал.

А вообще - ОК!

Давай, подключайся

Это наверно в блогах,статьи не пишу ,просто инфу выкладывал - не свою 
 
Server Muradasilov:
Это наверно в блогах,статьи не пишу ,просто инфу выкладывал - не свою 

Ок.

Я вынес на общее обсуждение этот вопрос, т.к. не больно то всё логично, если читать теорию. Но как пример дальнейшего развития событий - очень даже неплохо.

 

Попробовал сейчас определиться с глубиной временной выборки.

Принцип такой: беру вторую модель временного ряда, которую разместил выше и начинаю суммировать значения на каждом баре (перебор справа на лево) до тех пор, пока не получу ноль.

Вывожу принт - на каком баре получил ноль, либо не вывожу принт вообще, если ноль не получился.

На всех ТФ-мах имею следующую картинку:

То есть баланс котировки всегда на предпоследнем доступном баре, независимо от ТФ-ма.

Какие будут мысли?

 
Renat Akhtyamov:


Какие будут мысли?

А какие должны быть мысли?
 
Дмитрий:
А какие должны быть мысли?

Ну я пока в ауте, честно говоря....

Логику опыта поняли?

 
Renat Akhtyamov:
Ну я пока в ауте, честно говоря....
А что ты вообще хочешь сделать?
 
Дмитрий:
А что ты вообще хочешь сделать?
Логику проведенного мною опыта поняли?
 
Renat Akhtyamov:
Логику проведенного мною опыта поняли?

Нет.

А в чем опыт?

Ты преобразовываешь как то ряд, смотришь на него и спрашиваешь - какие мысли? 

 
Дмитрий:

Нет.

А в чем опыт?

Ты преобразовываешь как то ряд, смотришь на него и спрашиваешь - какие мысли? 

Я описал выше алгоритм как я преобразовываю.

Затем выложил скрин - что получилось

Затем выложил алгоритм получения временной выборки

Или я должен специально для ТЕБЯ написать еще раз?

 
Renat Akhtyamov:

Попробовал сейчас определиться с глубиной временной выборки.

Какие будут мысли?

Глубину выборки обычно оценивают автокорреляционной функцией или спектром Фурье.
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