1200 подписчиков!! - страница 229

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Не замечал. Давно не заходил в эту вкладку. Хорошая новость.


 
Yevhenii Levchenko:
Раз сохранили 2.4 млн, то не верили, что надежно
Интересно, сколько было до слива.
 
Ramiz Mavludov:

Не замечал. Давно не заходил в эту вкладку. Хорошая новость.


В следующий раз будет бан за непрочтение.

 
Vasiliy Pushkaryov:
Интересно, сколько было до слива.

По-моему, больше пяти. Не помню точно... Но сигнал был хороший. Не выдержал )

 
MetaQuotes:

В следующий раз будет бан за непрочтение.

Спасибо. В следующий раз не буду комментировать, не чего, раз вы считаете мои сообщения за какое-то, оскорбление или нарушение, хотя не было подобной мысли. 

 
Здравствуйте! У меня вопрос, который не входит в перечень тем вопросов для сервисдеска, и более всего он подходит для этой темы (выше было упоминание). Контекст - лавинообразный слив депозитов подписчиков сигнала (под 1000 подписчиков (с порядка 8 млн долл) и более 4500% прироста  до "слива" и 2 млн долл  и-94% после). Я внимательно изучил Правила пользования сервисом "Сигналы" и Соглашение об использовании сервиса. Есть п.7 раздела V "При отмене платной подписки со стороны Подписчика деньги за неё обратно не возвращаются" и п.10 "Мошеннические действия и/или фальсификация прошлых торговых результатов приведет к блокировке аккаунта Провайдера и возврату поступивших по подписке средств покупателям." Если не происходит отмена трансляции сигнала провайдером (п.8), то как проводится работа по проверке на мошеннические действия со стороны провайдера сигнала и кем (для возможной реализации возврата средств подписчикам по п.10)? Вопрос общий, не по данному конкретному случаю, для более глубокого понимания Правил пользования сервисом "Сигналы", и думаю это будет полезно для многих других подписчиков (без относительно какого то случая или конкретного сигнала). Если будет комментарий применительно к данном случаю - также буду очень благодарен! Спасибо! 
[Удален]  
К сливу депозита ведёт простая человеческая жадность, как со стороны подписчиков - так и со стороны провайдера сигнала. Каждым движет желание заработать*денежков*.
 
transcendreamer:

инвесторы дико орут?

нет блин молчат, с кем не бывает, первый раз чтоли такое, если посчитать по минималке то 561 * 30 = 16 830 $(-20%) автор сигнала получил только за последний месяц, если бы мне столько платили в месяц - я бы ежесекундно не отрываясь смотрел бы за котировками не моргая
 
Aleksey Semenov:
нет блин молчат, с кем не бывает, первый раз чтоли такое, если посчитать по минималке то 561 * 30 = 16 830 $(-20%) автор сигнала получил только за последний месяц, если бы мне столько платили в месяц - я бы ежесекундно не отрываясь смотрел бы за котировками не моргая

На этом в том числе и держится индустрия - инвесторы хотят заработать но сами не знают как и всегда берут на себя риск - трейдер же не несёт рисков и знает что делать но понимает что возможен крах только это будет не его личный крах 😀

 
Человек слил сигнал потому как психологически не выдержал такое количество подписчиков. Я на себе это испытал, хотя подписчиков было в разы меньше.Важно в таких случаях иметь стоп-кран, каждый провайдер должен придумать его себе сам!
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