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Не замечал. Давно не заходил в эту вкладку. Хорошая новость.
Раз сохранили 2.4 млн, то не верили, что надежно
Не замечал. Давно не заходил в эту вкладку. Хорошая новость.
В следующий раз будет бан за непрочтение.
Интересно, сколько было до слива.
По-моему, больше пяти. Не помню точно... Но сигнал был хороший. Не выдержал )
В следующий раз будет бан за непрочтение.
Спасибо. В следующий раз не буду комментировать, не чего, раз вы считаете мои сообщения за какое-то, оскорбление или нарушение, хотя не было подобной мысли.
инвесторы дико орут?
нет блин молчат, с кем не бывает, первый раз чтоли такое, если посчитать по минималке то 561 * 30 = 16 830 $(-20%) автор сигнала получил только за последний месяц, если бы мне столько платили в месяц - я бы ежесекундно не отрываясь смотрел бы за котировками не моргая
На этом в том числе и держится индустрия - инвесторы хотят заработать но сами не знают как и всегда берут на себя риск - трейдер же не несёт рисков и знает что делать но понимает что возможен крах только это будет не его личный крах 😀