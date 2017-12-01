Бешенный кеш агентов тестирования - страница 4
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Уточню:
Я хз о какой большой выгоде Вы говорите, если что бы получить когда требуется прирост скорости на 5 минут - нужно месяцами оставлять включенной машину.
Хватит устраивать балаган.
Хотите сыграть в реальный разбор эффективности и производительности тестера? Постарайтесь взять один инстанс агента, одну простую задачу и запротоколируйте все ресурсы при одиночном, повторном проходе и режиме оптимизации. Потом я быстро вас верну на землю. Если вы сами не откажетесь от своих слов после реальной оценки задачи.
А ssd для вас важнее - вы не зря столько времени на описание его потратили. И вы даже не соизволили задуматься о моих объяснениях. Вы ведь просто кнопку нажали, чего это вдруг ресурсы начали тратиться. И вам нет дела до оценки, а что же там реально под капотом, какой объем данных.
Вы совсем не понимает %) в Вашем тестере узкое место жесткий диск . А тесты я Вам сделаю - и более расширенную версию.
Это вы не совсем понимаете, с кем разговариваете о технических вопросах.
Я, в отличие от вас, уже треть жизни потратил на написание метатрейдер тестеров и их оптимизацию.
Эту работу моя ферма делает за 8-10 часов. И никак не сожрет при этом электричества на 10 баксов.
Это вы не совсем понимаете, с кем разговариваете о технических вопросах.
Я, в отличие от вас, уже треть жизни потратил на написание метатрейдер тестеров и их оптимизацию.
Пожалуйста скользящая на EURUSD период тестирования год. Одиночный прогон:
Теперь 100 прогонов:
Да, отлично работает шустро.
А теперь попробуем более тяжелый эксперт на том же периоде:
И что мы видим? Процы стоят, память пустует, работает один диск. И суть вопроса была в том КАК этого избежать. Да, это малое число прогонов. Если их будут тысячи - процы будут сильнее загружены со временем, когда данные кешируются, и диск в основном будет для чтения использоваться. Но все равно до 100% загрузки там будет далеко, ядра точно также будут ждать хард, потому что его скорости тупо МАЛО для такого числа агентов.
И собственно проблему-то я решил, уже давно и собственными силами (посмотрите на дату создания темы). И получил прирост в скорости в несколько раз (просто распределив кеш агентов по разным носителям). Но возможно есть более оптимальное решение, возможно мне стоит что-то обратить внимание при написании советника.
Или есть еще мысли.
Прекратите уже агриться, я не ставлю целью Вас оскорбить. Я пришел сюда за помощью.
Ферма+настройка+поддержка - стоила денег.
На своей связке из 4х компов в 80 агентов - примерно 6-10 часов.
Допустим 10 часов, значит на одном ПК 40 часов - что за ПК напишите?
Как я и хотел, подсчитать реальные затраты интересно, если использовать ПК 24/7/365 - получается, что в час расход 0,25 цента, а за год 0,25*24*365=2190$ - на оптимизацию, плюсом будет, то, что мы получим результат в 480 раз быстрей.
Ренат, а если я согласен получить в 100 раз быстрей, то можно платить в 4,8 раза меньше - тогда и слабые машины будут востребованы в клауде.
Вторая: Два процессора Xeon E5-2670 (32 логических ядра), 32ГБ оперативки
Две остальные машины по 8 ядер Xeon E3-1241v3 с 32ГБ
ИМХО, к сожалению от облака (по крайней мере в моем случае), толку нет. Я достаточно долгое время к нему присматривался, что бы проверить есть ли смысл
Собственно если интересно, то вот статистика (не все участвующие машины отображаются):
Процессоры разные - хорошо бы данные с одним процессором получить - узнать время оптимизации у Вас и в облаке, и соответственно стоимость работ в облаке. А то, получается, что облако уж очень дорого - 2кк за аналог работы ПК в течении года. И, интересно, сколько платят за работу такого ПК в час - любопытно узнать наценку :)