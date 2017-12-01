Бешенный кеш агентов тестирования - страница 9

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Renat Fatkhullin:

Разница экономических и технических уровней знания огромна и поэтому вы не сможете их передать. 

К сожалению. 

Особенно, если надо заставить других в это верить.

Тут https://cloud.mql5.com/ru/faq/payments ВЫ указваваете, что готовы слушать обоснованные мнения относительно цены сервиса:

Цена установлена слишком высоко/низко, её нужно изменить

Вопрос справедливой цены, которая устраивает и покупателей и продавцов вычислительных ресурсов, находится пока в стадии решения. Мы ищем баланс интересов заказчиков и владельцев агентов тестирования. Главный упор делается на то, что простаивающие процессорные мощности могут давать небольшой, но постоянный доход.

Без участия в сети MQL5 Cloud Network компьютер и так потребляет ресурсы, но 99% времени ничего не производит. Так заставьте его быть немного полезным!

 А на практике оказывается, что готовы слушать только себя и отстраняетесь от дискуссии по существу вопроса.

Ранее, я произвел расчет и обосновал свое предположение о развитии ресурса в случае снижения цены, но вместо высказывания своей позиции, Вы буквально намекаете "Вы все дураки безграмотные, а я Звезда и буду светить кому захочу" - удивляет и огорчает такая позиция. Я допускаю, что что-то не знаю, Вы же, как уже ранее заявляли, отрицаете саму возможность ошибаться.

По поводу кэша, и мол значительного снижения производительности при чтении одного участка данных - есть софт по кэшированию памяти, к примеру этот FancyCache , который, теоретически, решает эту проблему.

 
За все время я понял одно, спорить с разработчиками и особенно просить у них что-то совершенно бесполезное занятие. Иной раз можно нарваться на нелицеприятные подачи в стиле "жрите, что дают". Извините, накипело.
 

Сегодня решил опробовать cloud - провел оптимизация и вот результат

Я в шоке как же это дорого! Фактически проходов было 7128 - так как часть были с неверными входными параметрами и возвращались с такой ошибкой 

2017.11.25 04:53:41.798 MQL5 Cloud Europe 1     pass 9672 tested with error "incorrect input parameters" in 0:00:03.688 (PR 95)
2017.11.25 04:53:42.528 MQL5 Cloud Europe 1     pass 9724 tested with error "incorrect input parameters" in 0:00:01.328 (PR 94)
2017.11.25 04:53:42.710 MQL5 Cloud Europe 1     pass 9869 tested with error "incorrect input parameters" in 0:00:00.485 (PR 131)

Если даже взять расчеты MQL, и поделить время агентов на 6 ядер (в среднем пусть так будет), то получается за 13 часов работы среднестатистического компьютера я заплатил 7 долларов 53 цента? 56 центов в час? 4967,91 за год? Да за такие деньги можно купить 10 бу компьютеров для оптимизации!

Сервис через чур дорогой, использовать его не разумно! Нужно минимум в пять раз снижать стоимость, а вообще в 10 - так как амортизация ПК  по нормам 3 года, а реально средний срок эксплуатации лет 6.

Какой там майнинг на видеокартах - вот Клондайк! Вот только простаивают агенты то и прибыль на бумаге...

 
Aleksey Vyazmikin:

Сегодня решил опробовать cloud - провел оптимизация и вот результат

Где посмотреть вот эту статистику, сам не нашёл?




 
Vitaly Muzichenko:

Где посмотреть вот эту статистику, сам не нашёл?



Профиль -> Агенты -> Задачи

 
Aleksey Vyazmikin:

Профиль -> Агенты -> Задачи

Сейчас как раз тест дойдёт до конца, и выложу результат


Вот мои результаты


 
Vitaly Muzichenko:

Сейчас как раз тест дойдёт до конца, и выложу результат


Вот мои результаты



Как же так, у Вас средняя стоимость часа среднего компьютера существенно отличается от моей и разнится между собой! 

По первым трем проходам №1154 - 3,7; №1068 - 3,29; № 525 - 1,13.

Жаль, что не дали показатель который на первом скрине у Вас или там генетика?

В общем ценовой разброс и у Вас большой, даже если смотреть не на время, а на количество проходов 

За 1 проход:

0,002279
0,001781
0,003485


Кажется, что нас вводят в заблуждение с ценообразованием!

 
Aleksey Vyazmikin:

Как же так, у Вас средняя стоимость часа среднего компьютера существенно отличается от моей и разнится между собой! 

По первым трем проходам №1154 - 3,7; №1068 - 3,29; № 525 - 1,13.

Жаль, что не дали показатель который на первом скрине у Вас или там генетика?

В общем ценовой разброс и у Вас большой, даже если смотреть не на время, а на количество проходов 

За 1 проход:

0,002279
0,001781
0,003485


Кажется, что нас вводят в заблуждение с ценообразованием!

Тесты в режиме генетического алгоритма. Я включил тестирование без облака, прошло очень много времени, но сам тест сделался всего на 5%. То есть, если не использовать облако и купить личные машины для этих целей, и брать не новые а БУ, то чтоб это всё дело окупить, нужно супер много оптимизаций, и скорее всего окупится это дело очень не скоро. Что с ценообразованием, Я не знаю, но мне облако нравится.

 
Vitaly Muzichenko:

Тесты в режиме генетического алгоритма. Я включил тестирование без облака, прошло очень много времени, но сам тест сделался всего на 5%. То есть, если не использовать облако и купить личные машины для этих целей, и брать не новые а БУ, то чтоб это всё дело окупить, нужно супер много оптимизаций, и скорее всего окупится это дело очень не скоро. Что с ценообразованием, Я не знаю, но мне облако нравится.


Я гоняю свои компьютеры (4шт) примерно 280 дней в году, как под MT4, так и под MT5. И это более выгодный вариант, судя по расценкам... Примерно 10000 проходов у меня займет 8 часов, и я сэкономлю 7 баксов :) Время обычно есть чем занять, столь долгие оптимизации легко ставить на ночь.

А главное, хотелось бы комментариев по разбросу цен получить от @Renat Fatkhullin .


 

Уточню, 10560 проходов у меня заняло 8 часов 56 минут 52 секунды, т.е. я мог бы в клауде потратил 11 долларов 15 центов. Для меня это что-то очень дорого... 

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