Бешенный кеш агентов тестирования - страница 9
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К сожалению.
Особенно, если надо заставить других в это верить.
Тут https://cloud.mql5.com/ru/faq/payments ВЫ указваваете, что готовы слушать обоснованные мнения относительно цены сервиса:
Цена установлена слишком высоко/низко, её нужно изменить
Вопрос справедливой цены, которая устраивает и покупателей и продавцов вычислительных ресурсов, находится пока в стадии решения. Мы ищем баланс интересов заказчиков и владельцев агентов тестирования. Главный упор делается на то, что простаивающие процессорные мощности могут давать небольшой, но постоянный доход.
Без участия в сети MQL5 Cloud Network компьютер и так потребляет ресурсы, но 99% времени ничего не производит. Так заставьте его быть немного полезным!
А на практике оказывается, что готовы слушать только себя и отстраняетесь от дискуссии по существу вопроса.
Ранее, я произвел расчет и обосновал свое предположение о развитии ресурса в случае снижения цены, но вместо высказывания своей позиции, Вы буквально намекаете "Вы все дураки безграмотные, а я Звезда и буду светить кому захочу" - удивляет и огорчает такая позиция. Я допускаю, что что-то не знаю, Вы же, как уже ранее заявляли, отрицаете саму возможность ошибаться.
По поводу кэша, и мол значительного снижения производительности при чтении одного участка данных - есть софт по кэшированию памяти, к примеру этот FancyCache , который, теоретически, решает эту проблему.
Сегодня решил опробовать cloud - провел оптимизация и вот результат
Я в шоке как же это дорого! Фактически проходов было 7128 - так как часть были с неверными входными параметрами и возвращались с такой ошибкой
Если даже взять расчеты MQL, и поделить время агентов на 6 ядер (в среднем пусть так будет), то получается за 13 часов работы среднестатистического компьютера я заплатил 7 долларов 53 цента? 56 центов в час? 4967,91 за год? Да за такие деньги можно купить 10 бу компьютеров для оптимизации!
Сервис через чур дорогой, использовать его не разумно! Нужно минимум в пять раз снижать стоимость, а вообще в 10 - так как амортизация ПК по нормам 3 года, а реально средний срок эксплуатации лет 6.
Какой там майнинг на видеокартах - вот Клондайк! Вот только простаивают агенты то и прибыль на бумаге...
Сегодня решил опробовать cloud - провел оптимизация и вот результат
Где посмотреть вот эту статистику, сам не нашёл?
Где посмотреть вот эту статистику, сам не нашёл?
Профиль -> Агенты -> Задачи
Профиль -> Агенты -> Задачи
Сейчас как раз тест дойдёт до конца, и выложу результат
Вот мои результаты
Сейчас как раз тест дойдёт до конца, и выложу результат
Вот мои результаты
Как же так, у Вас средняя стоимость часа среднего компьютера существенно отличается от моей и разнится между собой!
По первым трем проходам №1154 - 3,7; №1068 - 3,29; № 525 - 1,13.
Жаль, что не дали показатель который на первом скрине у Вас или там генетика?
В общем ценовой разброс и у Вас большой, даже если смотреть не на время, а на количество проходов
За 1 проход:
Кажется, что нас вводят в заблуждение с ценообразованием!
Как же так, у Вас средняя стоимость часа среднего компьютера существенно отличается от моей и разнится между собой!
По первым трем проходам №1154 - 3,7; №1068 - 3,29; № 525 - 1,13.
Жаль, что не дали показатель который на первом скрине у Вас или там генетика?
В общем ценовой разброс и у Вас большой, даже если смотреть не на время, а на количество проходов
За 1 проход:
Кажется, что нас вводят в заблуждение с ценообразованием!
Тесты в режиме генетического алгоритма. Я включил тестирование без облака, прошло очень много времени, но сам тест сделался всего на 5%. То есть, если не использовать облако и купить личные машины для этих целей, и брать не новые а БУ, то чтоб это всё дело окупить, нужно супер много оптимизаций, и скорее всего окупится это дело очень не скоро. Что с ценообразованием, Я не знаю, но мне облако нравится.
Тесты в режиме генетического алгоритма. Я включил тестирование без облака, прошло очень много времени, но сам тест сделался всего на 5%. То есть, если не использовать облако и купить личные машины для этих целей, и брать не новые а БУ, то чтоб это всё дело окупить, нужно супер много оптимизаций, и скорее всего окупится это дело очень не скоро. Что с ценообразованием, Я не знаю, но мне облако нравится.
Я гоняю свои компьютеры (4шт) примерно 280 дней в году, как под MT4, так и под MT5. И это более выгодный вариант, судя по расценкам... Примерно 10000 проходов у меня займет 8 часов, и я сэкономлю 7 баксов :) Время обычно есть чем занять, столь долгие оптимизации легко ставить на ночь.
А главное, хотелось бы комментариев по разбросу цен получить от @Renat Fatkhullin .
Уточню, 10560 проходов у меня заняло 8 часов 56 минут 52 секунды, т.е. я мог бы в клауде потратил 11 долларов 15 центов. Для меня это что-то очень дорого...