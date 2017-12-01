Бешенный кеш агентов тестирования - страница 3
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Забыл секрет сообщить - люди найдут сотню причин, почему они не будут пользоваться платным сервисом, пусть даже он стоит 1 доллар.
Именно это является глубинным объяснением сложности продаж. Но вместо этого люди придумывают якобы рациональные причины :)
Так если не попробуют, как может понравиться? Может давать людям возможность раз в месяц бесплатно пользоваться сетью час?
А вы посмотрите у себя сами вместо оперирования форумными заявлениями.
Пожалуй, вы правы.
Надеюсь, серьезные тормоза на стороне MQ-Demo в ближайшее время будут окончательно решены.
Пожалуй, вы правы.
Надеюсь, серьезные тормоза на стороне MQ-Demo в ближайшее время будут окончательно решены.
Еще обратите внимание, что у нас на MetaQuotes-Demo МТ5 больше 230 000 постоянно активных счетов и там реально трейдерская вакханалия.
Необходимость считать несколько гигабайтов данных с диска - это "отвратительная организация"? Даже просто считать 1 гб данных с ssd на средней скорости в 200мб в сек займет 5 секунд. А если там 4-32 агента?
Вы просто задумайтесь о технической стороне задачи. Ничего бесплатного нет и никто технические требования на ноль не перемножает.
Техническое решение и уровень оптимизации агентов изумительные - мы вложили в это дикое количество труда и выцарапывали миллисекунды из всех процессов. Не забывайте об объемах данных, ставьте больше оперативки, ставьте большие ssd, ставьте рам диски и все будет ускорено.
Цены на все это уже приемлемые, а класс и обьем решаемых требуют серьезного подхода.
Уважаемый, админ:
1)Вы реально считаете что такая нагрузка на диск (сотни гигабайт перезаписи в день) это нормально? Как Вы думаете как долго в таком режиме проживет обычный SSD?
2)Вы правда считаете что отсутствие в тестере какой-либо возможности настройки использования ресурсов это правильно?
Еще раз повторюсь: я свою проблему решил теми же методами что Вы предлагаете. Но на это ушло достаточно времени и не сказать что это решение всегда работает корректно (например при наличии несколько копий тестера в системе на разных дисках - иногда приводит к самопроизвольному удалению агентов, на эту тему я безрезультатно писал в сервис-деск. И опять же проблему решил сам). И далеко не каждый пользователь сможет это сделать.
Топикстартер затеял тему в режиме "доколе?" и сделал несколько бездоказательных заявлений. Если бы он предоставил правильно собранные данные, то 50% вопросов отпало бы на этапе сбора данных.
И вообще зачем мне что-то доказывать, я Вас в чем-то обвиняю? Смысл темы что вот есть проблема, как ее можно решить? Вы же, как и в сервис-деске начинаете зачем-то рассказывать очевидные вещи и расхваливать оптимизацию тестера. Когда любому в здравом уме программисту известно что идеальных программ не бывает.
32 цента/день это для моих агентов хороший день)) А облаке задействовано 2 системы по 32 агента каждая и 2 по 8 агентов. Суммарно 80 агентов практически круглосуточно. Рекорд в день было около 2х долларов, зачастую прибыли нет вообще никакой. Красный столбик - затраты на 5 минут тестирования в облаке, примерно 40 000 прогонов на 3х месяцах (если правильно помню). Заработок за 287 781 проходов чуть больше 20 баксов, времени на это ушло полгода))))
Жаль, но на данный момент для меня облако не имеет никакого смысла.
Было бы здорово если бы как на торрент-трекере: сделал 100 проходов, получил 80 (-20% разработчику).
Связать своих агентов в сеть - тоже не простая задача. Именно поэтому все объединения трейдеров и загнулись несколько лет назад.
Ну или была бы возможность платно объединится в сеть. ТО что платными сервисами никто пользоваться не будет - Вы не правы. Тут только вопрос адекватной цены
Красный столбик - затраты на 5 минут тестирования в облаке, примерно 40 000 прогонов на 3х месяцах (если правильно помню). Заработок за 287 781 проходов чуть больше 20 баксов, времени на это ушло полгода))))
А если бы на своем ПК тестировали, то сколько времени бы потратели?
У меня в системе 64Гб оперативной памяти. И тестер на 32 агента задействует максимум 40ГБ и далее идет сброс данных на диск примерно 1,1-2ГБ, да я согласен - все бы в оперативу не влезло. Но если я отключу половину агентов - оставшиеся агенты ведут себя точно также, хотя места оперативной памяти еще вагон.
Уважаемый, админ:
1)Вы реально считаете что такая нагрузка на диск (сотни гигабайт перезаписи в день) это нормально? Как Вы думаете как долго в таком режиме проживет обычный SSD?
2)Вы правда считаете что отсутствие в тестере какой-либо возможности настройки использования ресурсов это правильно?
Еще раз повторюсь: я свою проблему решил теми же методами что Вы предлагаете. Но на это ушло достаточно времени и не сказать что это решение всегда работает корректно (например при наличии несколько копий тестера в системе на разных дисках - иногда приводит к самопроизвольному удалению агентов, на эту тему я безрезультатно писал в сервис-деск. И опять же проблему решил сам). И далеко не каждый пользователь сможет это сделать.
Какие Вам нужны доказательства? Вы что сами не знаете сколько оперативы может жрать 1 агент, сколько кешировать на диске, какой объем данных в день может быть перезаписан? Перемножте и получите результат.
И вообще зачем мне что-то доказывать, я Вас в чем-то обвиняю? Смысл темы что вот есть проблема, как ее можно решить? Вы же, как и в сервис-деске начинаете зачем-то рассказывать очевидные вещи и расхваливать оптимизацию тестера. Когда любому в здравом уме программисту известно что идеальных программ не бывает.
Вы пошли на войну, а потом спрашиваете "почему это у меня патронов много уходит".
Мое мнение - вы категорически не понимаете, какие задачи решаете и для вас мифическое долголетие ssd важнее решаемых задач. Да, такая нагрузка абсолютно нормальна и ожидаема.
Также вы не хотите признавать, что тестер запускает ВАШИ программы с абсолютно неизвестными потребностями. И именно вы ответственны за обьемы потребляемых ресурсов.
Проблемы нет. Кроме той, что продемонстрировал Aleks - люди что угодно придумают, чтобы не платить по счетам.
По поводу облака. Задумка просто замечательная. А вот как это выглядит в реальности:
32 цента/день это для моих агентов хороший день)) А облаке задействовано 2 системы по 32 агента каждая и 2 по 8 агентов. Суммарно 80 агентов практически круглосуточно. Рекорд в день было около 2х долларов, зачастую прибыли нет вообще никакой. Красный столбик - затраты на 5 минут тестирования в облаке, примерно 40 000 прогонов на 3х месяцах (если правильно помню). Заработок за 287 781 проходов чуть больше 20 баксов, времени на это ушло полгода))))
Уточню:
А если бы на своем ПК тестировали, то сколько времени бы потратели?
Вы пошли на войну, а потом спрашиваете "почему это у меня патронов много уходит".
Мое мнение - вы категорически не понимаете, какие задачи решаете и для вас мифическое долголетие ssd важнее решаемых задач. Да, такая нагрузка абсолютно нормальна и ожидаема.
Также вы не хотите признавать, что тестер запускает ВАШИ программы с абсолютно неизвестными потребностями. И именно вы ответственны за обьемы потребляемых ресурсов.
Проблемы нет. Кроме той, что продемонстрировал Aleks - люди что угодно придумают, чтобы не платить по счетам.
Сталкивался ли кто-то с такой проблемой? Как с этим бороться? Из-за чего может возникать такие объемы кеша?
Приведите в пример софт производительность которого бы упиралась в жесткий, а не в процессор, память или видеокарту. Лично я с таким не сталкивался, и поэтому для меня это не нормально.
И расшить это узкое место (воспользовавшись свободными ресурсами системы) средствами тестера невозможно. И по Вашему это нормально? Вы действительно считаете это таким замечательным? Тогда можно было просто не отвечать
Хватит устраивать балаган.
Хотите сыграть в реальный разбор эффективности и производительности тестера? Постарайтесь взять один инстанс агента, одну простую задачу и запротоколируйте все ресурсы при одиночном, повторном проходе и режиме оптимизации. Потом я быстро вас верну на землю. Если вы сами не откажетесь от своих слов после реальной оценки задачи.
А ssd для вас важнее - вы не зря столько времени на описание его потратили. И вы даже не соизволили задуматься о моих объяснениях. Вы ведь просто кнопку нажали, чего это вдруг ресурсы начали тратиться. И вам нет дела до оценки, а что же там реально под капотом, какой объем данных.