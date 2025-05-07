Тестирование системы ручной торговли. - страница 4

VladMih:

Где это я "бил себя в грудь, что новичок"? Где я говорил, что "ручное тестсирование нужно только новичкам"? 

Вот именно из-за таких постоянных заявлений "я новичек, как научиться, почему не помогаете, почему не делаете для начинающих" я и отвечаю Вам именно в таком тоне. И список реализованного не зря приложил.

Вопрос обучения нерешаем принципиально, если реципиент отлынивает от прямого пути. То ему документации мало, то функций не хватает, то блюдечко не с той каемочкой...

Хотите чего-то достигнуть - пашите круглосуточно над проблемой. Наша компания пашет.

MoneyJinn:

Готовые тренажеры были в базе. Их мог использовать абсолютно любой пользователь, способный вообще использовать терминал.

Для MT5 проводился конкурс по созданию торговых панелей.

Все наивно предполагали, что с появлением визуализации можно будет также использовать и их. 

У вас была возможность полностью занять нишу продуктов для обучения ручной торговле.

Вы от нее отказались. Ради чего? 

Полноценное обучение проводилось, проводится и будет проводиться впредь на демо-счетах.

А почему в режиме визуализации (хотя бы в перспективе) невозможно будет использовать панели?

Interesting:

Для тех кто хочет опробовать свои стратегии руками и сейчас есть несколько возможностей (в самом примитивном варианте - демо-счет).

Иногда думайте что пишете! Сколько лет вы будете тестировать на демосчете стратегию, работающую на Д1/W1?  Вам жизни не хватит.

А если вам надо проверить несколько стратегий?

Любой адекватный трейдер сначала прогонит стратегию по истории и только после этого будет начинать реалтайм-тестирование на демо или на реале.

Renat:

Вот именно из-за таких постоянных заявлений "я новичек, как научиться, почему не помогаете, почему не делаете для начинающих" я и отвечаю Вам именно в таком тоне. И список реализованного не зря приложил.

Вопрос обучения нерешаем принципиально, если реципиент отлынивает от прямого пути. То ему документации мало, то функций не хватает, то блюдечко не с той каемочкой...

Хотите чего-то достигнуть - пашите круглосуточно над проблемой. Наша компания пашет.

Renat, это ДЕМАГОГИЯ. Вы притащили цитату из совершенно другой темы - там речь шла об освоении языка - в этом я действительно полный ламер. Здесь же речь идет о другом. Вам надо дополнительно объяснить о чем говорим?

А насчет пахать - вы вообще не имеете никаких прав на такие заявления. Я первые 4-5 лет пахал по 15-18 часов в сутки практически без выходных (да и сейчас не намного меньше, если вам это интересно), так что не одни вы ... пахари. 

Так что извините, что не отдал эти годы на изучение MQL (трех видов!)

и давайте вернемся к теме ручного тестирования. 

 
Поставим вопрос по-другому. Сколько вы готовы заплатить за тестер ручной торговли?
 
VladMih:

Сделайте чтобы хотя бы просто шла прогонка тиков с возможностью переключения таймов -

уже за это  огромное  количество пользователей   вам  в ноги поклонятся! 

Это делается элементарно, специально за 5 минут набросал:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                        Multi Charts Modeller.mq5 |
//|                        Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              http://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "http://www.metaquotes.net"
#property version   "1.00"

input string SymbolsList        = "EURUSD,GBPUSD,USDCHF,USDJPY";
input string PeriodsList        = "M1,M5,H1,D1";
//+------------------------------------------------------------------+
//| Парсим M1-MN1 в периоды, функция тупо в лоб написана             |
//+------------------------------------------------------------------+
ENUM_TIMEFRAMES ParsePeriod(string value)
  {
//---
   if(value=="M1")  return(PERIOD_M1);
   if(value=="M2")  return(PERIOD_M2);
   if(value=="M3")  return(PERIOD_M3);
   if(value=="M4")  return(PERIOD_M4);
   if(value=="M5")  return(PERIOD_M5);
   if(value=="M6")  return(PERIOD_M6);
   if(value=="M10") return(PERIOD_M10);
   if(value=="M12") return(PERIOD_M12);
   if(value=="M15") return(PERIOD_M15);
   if(value=="M20") return(PERIOD_M20);
   if(value=="M30") return(PERIOD_M30);
   if(value=="H1")  return(PERIOD_H1);
   if(value=="H2")  return(PERIOD_H2);
   if(value=="H3")  return(PERIOD_H3);
   if(value=="H4")  return(PERIOD_H4);
   if(value=="H6")  return(PERIOD_H6);
   if(value=="H8")  return(PERIOD_H8);
   if(value=="H12") return(PERIOD_H12);
   if(value=="D1")  return(PERIOD_D1);
   if(value=="W1")  return(PERIOD_W1);
   if(value=="MN1") return(PERIOD_MN1);
//---
   return(PERIOD_M1);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Open all charts                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void CheckForSymbols(void)
  {
   MqlRates rt[2];
   string   symbols[];               // массив для строк с символами
   int      symbols_total;
   string   periods[];               // массив для строк с периодами
   int      periods_total;
//--- разобьем входные строки на подстроки
   symbols_total=StringSplit(SymbolsList,',',symbols);
   periods_total=StringSplit(PeriodsList,',',periods);
//--- пройдемся по всем символам
   for(int i=0;i<symbols_total;i++)
     {
      for(int j=0;j<periods_total;j++)
        {
         CopyRates(symbols[i],ParsePeriod(periods[j]),0,2,rt);
        }
     }
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//---
   CheckForSymbols();
//---
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   CheckForSymbols();
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
  }
//+------------------------------------------------------------------+

В визуальном тестере торговых стратегий можно видеть одновременное потиковое моделирование всех указанных символов и периодов:



VladMih:

Иногда думайте что пишете! Сколько лет вы будете тестировать на демосчете стратегию, работающую на Д1/W1?  Вам жизни не хватит.

А если вам надо проверить несколько стратегий?

Любой адекватный трейдер сначала прогонит стратегию по истории и только после этого будет начинать реалтайм-тестирование на демо или на реале.

1. Поверьте хватит, хватило и 5 лет :)

2. Предлагаю на на досуге посчитать сколько "новичков" торгуют на Д1/W1, сколько из них торгуют на нескольких инструментах или по нескольким стратегиям.

Если комму в принципе захочется учиться (А упор именно на это делался) тот найдет способ обкатать любую стратегию, даже если для этого придется придумывать что-то из ряда вон выходящее.

3. У разработчиков не было задачи превращать торговый комплекс в обучающий симулятор, если такая задача появится и экономически станет обоснованной все будет....

TheXpert:

Поставим вопрос по-другому. Сколько вы готовы заплатить за тестер ручной торговли?
Да о чем Вы, какие деньги...
 
Interesting:

Полноценное обучение проводилось, проводится и будет проводиться впредь на демо-счетах.

А почему в режиме визуализации (хотя бы в перспективе) невозможно будет использовать панели?

В следующих билдах мы включим в визуальном тестере отображение индикаторов (точно) и объектов (скорее всего) без внешнего управления.

Это позволит лучше мониторить стратегии.

 
VladMih:

Так что извините, что не отдал эти годы на изучение MQL (трех видов!)

Я как раз на это и намекаю - если человек не хочет учиться, то никакие объемы материалов ему не помогут.

Если дошли до торговых стратегий - извольте учиться.


PS: я имею право делать такие заявления, так как наша компания много лет занимается именно массовым обучением трейдеров. Сил, денег и методов вложено столько, что есть понимание что работает в этой области, а что - нет.

Renat:

В следующих билдах мы включим в визуальном тестере отображение индикаторов (точно) и объектов (скорее всего) без внешнего управления.

Это позволит лучше мониторить стратегии.

Хорошая новость.
