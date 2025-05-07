Тестирование системы ручной торговли. - страница 4
Где это я "бил себя в грудь, что новичок"? Где я говорил, что "ручное тестсирование нужно только новичкам"?
Цитаты (с mql5.com):
чтобы иметь хотя бы представление ЧТО автоматизировать/покупать/заказывать?!
Вот именно из-за таких постоянных заявлений "я новичек, как научиться, почему не помогаете, почему не делаете для начинающих" я и отвечаю Вам именно в таком тоне. И список реализованного не зря приложил.
Вопрос обучения нерешаем принципиально, если реципиент отлынивает от прямого пути. То ему документации мало, то функций не хватает, то блюдечко не с той каемочкой...
Хотите чего-то достигнуть - пашите круглосуточно над проблемой. Наша компания пашет.
Готовые тренажеры были в базе. Их мог использовать абсолютно любой пользователь, способный вообще использовать терминал.
Для MT5 проводился конкурс по созданию торговых панелей.
Все наивно предполагали, что с появлением визуализации можно будет также использовать и их.
У вас была возможность полностью занять нишу продуктов для обучения ручной торговле.
Вы от нее отказались. Ради чего?
Полноценное обучение проводилось, проводится и будет проводиться впредь на демо-счетах.
А почему в режиме визуализации (хотя бы в перспективе) невозможно будет использовать панели?
Для тех кто хочет опробовать свои стратегии руками и сейчас есть несколько возможностей (в самом примитивном варианте - демо-счет).
Иногда думайте что пишете! Сколько лет вы будете тестировать на демосчете стратегию, работающую на Д1/W1? Вам жизни не хватит.
А если вам надо проверить несколько стратегий?
Любой адекватный трейдер сначала прогонит стратегию по истории и только после этого будет начинать реалтайм-тестирование на демо или на реале.
Renat, это ДЕМАГОГИЯ. Вы притащили цитату из совершенно другой темы - там речь шла об освоении языка - в этом я действительно полный ламер. Здесь же речь идет о другом. Вам надо дополнительно объяснить о чем говорим?
А насчет пахать - вы вообще не имеете никаких прав на такие заявления. Я первые 4-5 лет пахал по 15-18 часов в сутки практически без выходных (да и сейчас не намного меньше, если вам это интересно), так что не одни вы ... пахари.
Так что извините, что не отдал эти годы на изучение MQL (трех видов!)
и давайте вернемся к теме ручного тестирования.
Сделайте чтобы хотя бы просто шла прогонка тиков с возможностью переключения таймов -
уже за это огромное количество пользователей вам в ноги поклонятся!
Это делается элементарно, специально за 5 минут набросал:
В визуальном тестере торговых стратегий можно видеть одновременное потиковое моделирование всех указанных символов и периодов:
Иногда думайте что пишете! Сколько лет вы будете тестировать на демосчете стратегию, работающую на Д1/W1? Вам жизни не хватит.
А если вам надо проверить несколько стратегий?
Любой адекватный трейдер сначала прогонит стратегию по истории и только после этого будет начинать реалтайм-тестирование на демо или на реале.
1. Поверьте хватит, хватило и 5 лет :)
2. Предлагаю на на досуге посчитать сколько "новичков" торгуют на Д1/W1, сколько из них торгуют на нескольких инструментах или по нескольким стратегиям.
Если комму в принципе захочется учиться (А упор именно на это делался) тот найдет способ обкатать любую стратегию, даже если для этого придется придумывать что-то из ряда вон выходящее.
3. У разработчиков не было задачи превращать торговый комплекс в обучающий симулятор, если такая задача появится и экономически станет обоснованной все будет....
Поставим вопрос по-другому. Сколько вы готовы заплатить за тестер ручной торговли?
Полноценное обучение проводилось, проводится и будет проводиться впредь на демо-счетах.
А почему в режиме визуализации (хотя бы в перспективе) невозможно будет использовать панели?
В следующих билдах мы включим в визуальном тестере отображение индикаторов (точно) и объектов (скорее всего) без внешнего управления.
Это позволит лучше мониторить стратегии.
Так что извините, что не отдал эти годы на изучение MQL (трех видов!)
Я как раз на это и намекаю - если человек не хочет учиться, то никакие объемы материалов ему не помогут.
Если дошли до торговых стратегий - извольте учиться.
PS: я имею право делать такие заявления, так как наша компания много лет занимается именно массовым обучением трейдеров. Сил, денег и методов вложено столько, что есть понимание что работает в этой области, а что - нет.
В следующих билдах мы включим в визуальном тестере отображение индикаторов (точно) и объектов (скорее всего) без внешнего управления.
Это позволит лучше мониторить стратегии.