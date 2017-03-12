Плотность числового ряда - страница 17

Новый комментарий
 
А вы не так рассчитывали. Вы возьмите разделите все кол-во дельт на 2 равные части
Слева все которые меньше справа больше 
Последняя дельта слева и будет расчетной
 
Vyacheslav Kornev:
А вы не так рассчитывали. Вы возьмите разделите все кол-во дельт на 2 равные части
Слева все которые меньше справа больше 
Последняя дельта слева и будет расчетной

Меньше/больше чего?

 
Лучше по другому

Так же найдите центр масс среди дельт
 
Или можно выделить ту дельту которая встречается чаще всего. Так логичней
 
Ну вот и все. Находим центры скоплений
И в пределах самой часто встречающеся дельты получаем скопления. 

Готово. Ну а плотность больше если в скоплении чисел больше. 
 
Vyacheslav Kornev:
Или можно выделить ту дельту которая встречается чаще всего. Так логичней

Чаще всего встречается дельта 25 - 12 раз - что предлогаете с ней делать? 25 значительно больше 6.

 
У нас есть 2 центра плотности
56 и 65. 

В пределах дельты 25 числа 56 вы найдете самое плотное скопление

Так и в пределах 65
 
Должны получить одинаковые плотности. Чисел в области должно получится что у 65 что 56 одинаково. Мне так кажется, хотя не обязательно. 
 
Vyacheslav Kornev:
У нас есть 2 центра плотности
56 и 65. 
В пределах дельты 25 числа 56 вы найдете самое плотное скопление
Так и в пределах 65

 

Для 56 с дельтой 25 - числа 31 и 81, а для 65 с дельтой 25 - число 40.

Замечу, что 31 у нас не попадало в скопление чисел вообще. 

 

Или под пределами Вы подразумеваете диапазон, как на картинке ниже?

1...101112131415161718192021222324...26
Новый комментарий