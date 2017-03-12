Плотность числового ряда - страница 17
А вы не так рассчитывали. Вы возьмите разделите все кол-во дельт на 2 равные части
Меньше/больше чего?
Или можно выделить ту дельту которая встречается чаще всего. Так логичней
Чаще всего встречается дельта 25 - 12 раз - что предлогаете с ней делать? 25 значительно больше 6.
У нас есть 2 центра плотности
Для 56 с дельтой 25 - числа 31 и 81, а для 65 с дельтой 25 - число 40.
Замечу, что 31 у нас не попадало в скопление чисел вообще.
Или под пределами Вы подразумеваете диапазон, как на картинке ниже?