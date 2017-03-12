Плотность числового ряда - страница 25
Предложите Ваши варианты для численной оценки - я ранее называл два варианта.
Критериев для сравнения несколько:
http://iasa.org.ua/lections/tpr/studying/self_clust.htm
Один из алгоритмов: http://iasa.org.ua/lections/tpr/studying/d_self.htm
А какие цены вы берете для построения области? Открыития/закрытия?
Можно выбрать в новой версии скрипта цены для расчета - открытие, максимум, минимум, закрытие, (максимум+минимум)/2.
Вы готовы помочь разобраться в этих умных словах и формулах?
Универсальный рецепт:
Любые индикаторы для фильтров - примеры нужны - ибо если фильтровать выбросы, то останеться у нас просто кучка чисел - без групировки - возможно я заблуждаюсь...
Подобрать ЗЗ - это в смысле предсказывать его переломы (найти закономерность)?
вам надо выявить области где большое скопление точек.
Переводите отсчёты в последовательность дельт и дальше работаете как с привычным ценовым графиком используя все инструменты MT,MQL.
Если считать просто дельты - значит ищется нижний экстремум с широким дном
Если считать по 1/дельта (сразу плотность) - значит нужен верхний экстремум с широкой шапкой.
---
подобрать - значит подобрать, то есть выбрать те инструменты и методы которые помогают определять искомое :-)
самое-самое простое - сделать один раз offline chart по типичным данным и руками подбирать параметры стандартного ZigZag чтобы он попадал в нужные места.
Я всё ж таки не понимаю, вот график дельт из вышеобсуждаемого примера
Как тут найти группы чисел?
А расскажите мне, господа форумчане, зачем вам все это надо? Если для того, чтобы найти закономерность в частоте разворота тренда, то просто средняя величина и будет наиболее адекватной. Да, действительно, с учетом фильтров по времени суток, Атр и тд., которые все ваши сильно выпадающие всплески и уберут.
После применения фильтров средняя величина плотности эстремумов неплохо осциллирует , поэтому лично я, когда она приближается к нижнему пределу начинаю добавлять время ожидания разворота, а когда приближается к верхнему, наоборот. Простая статистика. Это, конечно, не вся моя система, на такой идее работающую систему не построить, но неплохая добавка к ней.
чтобы что-то найти, надо выдвинуть критерии. Мин. кол-во точек в группе, расстояние ближе которого две точки считать за 1, мин.размер группы (расстояние между крайними), общий %% покрытия, некие требования надо выдвигать.
Если изначально чётких пожеланий нет, то по хорошему сначала исследовать полученное, то есть считать статистику :-)
первым шагом берёшь берёшь дельты, сортируешь, получаешь гистограмму и долго на неё смотришь..
когда критерии появятся - будет ясно как найти
если по статистике ты решил что мин. дистанция между точками должна не менее q (например что 15% отрезков меньше чем q), то просто проводишь горизонтальную линию на этом уровне. , так где график "нырнул" под линию - началась группа.
если ограничено мин. кол-во точек - значит график под линией должен пройти столько-то отсчётов. И ТАК ДАЛЕЕ.