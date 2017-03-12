Плотность числового ряда - страница 25

-Aleks-:

Предложите Ваши варианты для численной оценки - я ранее называл два варианта.


Критериев для сравнения несколько:
http://iasa.org.ua/lections/tpr/studying/self_clust.htm
Один из алгоритмов: http://iasa.org.ua/lections/tpr/studying/d_self.htm
 
А какие цены вы берете для построения области? Открыития/закрытия?
 
Можно выбрать в новой версии скрипта цены для расчета - открытие, максимум, минимум, закрытие, (максимум+минимум)/2.

Test_FindOblastu_1_01.mq4  33 kb
 
Вы готовы помочь разобраться в этих умных словах и формулах?

 
Универсальный рецепт:

 
Любые индикаторы для фильтров - примеры нужны - ибо если фильтровать выбросы, то останеться у нас просто кучка чисел - без групировки - возможно я заблуждаюсь...

Подобрать ЗЗ - это в смысле предсказывать его переломы (найти закономерность)?‌

 
вам надо выявить области где большое скопление точек.

Переводите отсчёты в последовательность дельт и дальше работаете как с привычным ценовым графиком используя все инструменты MT,MQL. ‌

Если считать просто дельты - значит ищется нижний экстремум с широким дном

Если считать по 1/дельта (сразу плотность) - значит ‌нужен верхний экстремум с широкой шапкой.

---

подобрать - значит подобрать, то есть выбрать те инструменты и методы которые помогают определять искомое :-)

самое-самое  простое  - ‌сделать один раз offline chart по типичным данным и руками подбирать параметры стандартного ZigZag чтобы он попадал в нужные места.

 
Я всё ж таки не понимаю, вот график дельт из вышеобсуждаемого примера

Как тут найти группы чисел? ‌

 

А расскажите мне, господа форумчане, зачем вам все это надо? Если для того, чтобы найти закономерность в частоте разворота тренда, то просто средняя величина и будет наиболее адекватной. Да, действительно, с учетом фильтров по времени суток, Атр и тд., которые все ваши сильно выпадающие всплески и уберут.

После применения фильтров средняя величина плотности эстремумов неплохо осциллирует , поэтому лично я, когда она приближается к нижнему пределу начинаю добавлять время ожидания разворота, а когда приближается  к верхнему, наоборот. Простая статистика. Это, конечно, не вся моя система, на такой идее работающую систему не построить, но неплохая добавка  к ней.‌

 
чтобы что-то найти, надо выдвинуть критерии. Мин. кол-во точек в группе, расстояние ближе которого две точки считать за 1, мин.размер группы (расстояние между крайними), общий %% покрытия, некие требования надо выдвигать.

Если изначально чётких пожеланий нет, то по хорошему сначала исследовать полученное, то есть считать статистику :-)

‌первым шагом берёшь берёшь дельты, сортируешь, получаешь гистограмму и долго на неё смотришь..

когда критерии появятся - будет ясно как найти 

если по статистике ты решил что мин. дистанция между точками должна не менее ‌q (например что 15% отрезков меньше чем q), то просто проводишь горизонтальную линию на этом уровне. , так где график "нырнул" под линию - началась группа.

если ограничено мин. кол-во точек‌ - значит график под линией должен пройти столько-то отсчётов. И ТАК ДАЛЕЕ.

