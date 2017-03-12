Плотность числового ряда - страница 24
У нас есть 50 ячеек и 11 кубиков с номерами
Раз вы поняли, что чем больше дельта тем шире скопление. Почему вы говорите, что они левые? Внутри большого скопления есть куча мелких
Все верно говорите - есть много мелких - возможно у меня в алгоритме логическая ошибка есть - надо подумать.
А, до какой дельты считать,
Не - слишком большая вышла, хотя, может на других данных будет иная оценка.
Эммм, как Вы это представляете - излагайте алгоритм.
Дальнейшие теоретические изыскания осложнены из-за отсутствия достаточного числа тестов и оценки их результатов.
Без кода не очень хочется сейчас убивать время на работу в экселе - не продуктивно.
В итоге - алгоритм подлежит апробации на данных с целью проверки эффективности.
Пока не определитесь с чёткой формулой плотности и формулой сравнения двух разбиений на эти кластеры, то можно сколько угодной копий ломать. Т.е. должен быть численный критерий сравнения работы двух алгоритмов.
Предложите Ваши варианты для численной оценки - я ранее называл два варианта.
Внес изменение в код скрипта, теперь можно увидеть результаты работы прямо на графике - максимальная плотность выделяется отдельным цветом, период баров можно выбирать по дате или по барам от нуля - по умолчанию.
Добавил измененную логику фильтра - кажется меньше шума - меняется параметром Variant - 0 - старый , а 1 - новый (по умолчанию).
Добавил фильтр по числу элементов в группе - 5 - можно менять. Чем больше цифр в числовом ряду, тем больше должно быть значение фильтра - возможно стоит сделать процент от максимального числа цифр в самой большой группе.
Вернул прежний алгоритм предварительной фильтрации числового ряда по умолчанию - 0.
Поправил расчет при смещение данных для вычисления.