Тестируем CGraphic - вопросы и предложения - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
И сразу пожелание: я могу сделать наклонный (под углом) шрифт СРАЗУ для двух осей (my_graphic.FontSet("Arial",10,0,180);). Нельзя ли сделать такой метод установки шрифта (или угла) для отдельной оси?
Добрый день! Для изменения наклона шрифта осей нужно будет добавить в класс CAxis три новых поля и шесть новых методов для их обслуживания, а он и так на данный момент выглядит уже немного перегруженным. Поэтому я не могу сказать - будет ли добавлен такой функционал или нет. В вашем случае могу посоветовать реализовать наследника от CGraphics, и в нем переопределить метод CreateAxes (переписать буквально две строчки).
Подскажите пож-ста, как добавить текст на научный график. Как ни изголялся, не получилось. Вот немного изменённый код из примера:
Вообще, огромное спасибо, что есть "многочисленные" примеры по CGraphic!!!
На какие-то мелочи приходится тратить много времени, пока не плюнешь и не выругаешься, бросив всё к чертям...
Вообще, огромное спасибо, что есть "многочисленные" примеры по CGraphic!!!
Но ведь есть примеры, например https://www.mql5.com/ru/articles/2866 и https://www.mql5.com/ru/docs/standardlibrary/mathematics/stat
Мало. И не нашёл там ни TextAdd(), ни LineAdd().
Мало. И не нашёл там ни TextAdd(), ни LineAdd().
Добрый день! Решение вашей проблемы кроется в этих строках:
Также среди дополнительных возможностей библиотеки Graphics нужно отметить методы, которые позволяют добавлять на график новые элементы:
Важно отметить, что данные о добавлении этих элементов нигде не хранятся, следовательно, после отрисовки новой кривой на графике или его перерисовки все они будут затёрты.
- TextAdd() — добавляет текст в произвольное место на графике, координаты необходимо задавать в реальном масштабе. Для точной настройки выводимого текста используйте метод FontSet.
- LineAdd() — добавляет линию в произвольное место на графике, координаты необходимо задавать в реальном масштабе.
- MarksToAxisAdd() — добавляет новые отметки на указанную координатную ось.
Вы вызовом метода graphic.CurvePlotAll() затираете текст, который хотели отрисовать. Правильно будет так:
Результат:
Roman Konopelko, огромное спасибо!
М-да, имхо, такие особенности работы с графикой стоит указывать в Документации.
Вопрос к знатокам такой. Есть тиковый график на основе научного CGraphic.
Нужно:
1) сделать отступ, как на графике в МТ. Чтобы последние значения не примыкали к правой границе графика;
2) отобразить Y-шкалу справа, а не слева.
Не нашёл в методах таких возможностей...
Dennis Kirichenko:
Нужно:
1) сделать отступ, как на графике в МТ. Чтобы последние значения не примыкали к правой границе графика;
//---
Пример, как это выглядит:
Dennis Kirichenko:
Нужно:
...
2) отобразить Y-шкалу справа, а не слева.
А вот такой возможности нет. Было бы неплохо, если бы можно было не только шкалу справа помещать, но также отображать две независимые шкалы (основная и вспомогательная), как это можно сделать, например, в Excel:
Анатолий, огромное спасибо! Помогло по п.1. Да, я упустил из виду осевой метод CAxis::MaxGrace(const double value).