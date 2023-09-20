Тестируем CGraphic - вопросы и предложения - страница 7
дебаг с заходом в каждую функцию сможет локализовать траблу нормально и в СД поставишь задачу
по ощущениям ошибка в вычислении размера канваса гигабайтное полотно пытается пересоздасться
или же создается огромный массив в каком то зацикле
Скорее это: "... создается огромный массив в каком то зацикле", так как я точно видел на массиве из 300 элементов ПОЖИРАНИЕ оперативки. Пока ноут "дышал" успел увидеть 5 Гб.
Проблема только плавающая - хоть ставь видеозапись сторонней камерой того, что происходит на экране - чтобы отловить какие комбинации приводят к фатальному результату.
не воспроизвелось у меня
У меня ведь тоже нет чёткого воспроизведения. Вот сейчас увидел такое:
Не в этом ли загвоздка?
нет, это наоборот хорошо )
Это без разницы. Нормальный компилятор такие оптимизации сам должен делать.
А по описанию возникает подозрение что проблема именно с утечкой памяти и возможно вообще не в коде.
Исправил на привычное i++ и скомпилировал более развёрнутый код = снова 5 Гб :). Код позже дам, пока висим...
Добрый день!
Причина зависания в отключение автомаштобирования: xAxis.AutoScale(false)
При этом у вас в массиве arrX хранятся значения в очень большом диапазоне:
И вы не меняете значение шага для дробления оси при выставления подписи my_graphic.XAxis().DefaultStep(), а так как по-умолчанию он равен 25.0, то количество подписей , которое пытается сгенерировать библиотека равно:
Что и приводит к зависанию, есть два варианта:
Где-то здесь:
беда. Я только этими строками балуюсь.
Спасибо! Вырезал (убрал) строки вообще с AutoScale и с заданием шага.
И сразу пожелание: я могу сделать наклонный (под углом) шрифт СРАЗУ для двух осей (my_graphic.FontSet("Arial",10,0,180);). Нельзя ли сделать такой метод установки шрифта (или угла) для отдельной оси?