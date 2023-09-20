Тестируем CGraphic - вопросы и предложения - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
@Roman Konopelko
Вторая проблема, или может вы подскажете.
Пытаюсь создать линию с ценам Close. По Х соответсвтенно передаю массив времени. Но проблема - курва при создании сама добавляет промежутки. То есть она делает время равномерным и добавляет места где нет данных.
То есть я так понимаю что надо, чтоб вы сделали отдельный тип курвы - CURVE_TIMESERIES, она не должна находить автоматически никакие step и не добавлять промежутки между X точками.
Это аналогично как вы сделали создание курвы без передачи Х - и тогда все значения идут равномерно, всё привязано чисто к размеру массива Х (m_xmax = m_size-1; m_xmin = 0.0; ).
@Roman Konopelko
Вторая проблема, или может вы подскажете.
Пытаюсь создать линию с ценам Close. По Х соответсвтенно передаю массив времени. Но проблема - курва при создании сама добавляет промежутки. То есть она делает время равномерным и добавляет места где нет данных.
То есть я так понимаю что надо, чтоб вы сделали отдельный тип курвы - CURVE_TIMESERIES, она не должна находить автоматически никакие step и не добавлять промежутки между X точками.
Это аналогично как вы сделали создание курвы без передачи Х - и тогда все значения идут равномерно, всё привязано чисто к размеру массива Х (m_xmax = m_size-1; m_xmin = 0.0; ).
Шаг по обеим осям рассчитывается автоматически встроенным алгоритмом. На сколько я понимаю вы хотите сами задавать max, min и step. Для этого вы можете перейти в ручной режим масштабирования осей:
xAxis.AutoScale(false); // отключаем автомасштабирование
xAxis.Min(0); // указываем минимальное значение по X
xAxis.Max(10); // указываем максимальное значение по X
xAxis.DefaultStep(1); // указываем шаг по X
Еще нужно учитывать максимально допустимое число значений по оси MaxLabels, оно должно быть больше чем (Max-Min)/DefaultStep, иначе шаг будет изменен.
Шаг по обеим осям рассчитывается автоматически встроенным алгоритмом. На сколько я понимаю вы хотите сами задавать max, min и step. Для этого вы можете перейти в ручной режим масштабирования осей
Еще нужно учитывать максимально допустимое число значений по оси MaxLabels, оно должно быть больше чем (Max-Min)/DefaultStep, иначе шаг будет изменен.
да, кое что получилось.
Но, как я вам и пояснял - у вас шкала равномерная.
Как ни крути - вы делаете по Х масштаб, и прицельно расчитываете координату в пикселях.
Так вот - этого при построении таймсерий делать нельзя.
Смотрите что получается
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
MqlRates rates[];
CopyRates(Symbol(), Period(), 0, 100, rates);
ArraySetAsSeries(rates, true);
int size=ArraySize(rates);
double arrY[], arrX[];
ArrayResize(arrX, size); ArrayResize(arrY, size);
for(int i=0; i<size; ++i) { arrX[i]=(double)rates[i].time; arrY[i]=rates[i].close; }
CGraphic graphic;
graphic.Create(0, "Rates", 0, 30, 30, 1600, 300);
CCurve* curve=NULL;
//curve=graphic.CurveAdd(arrY, CURVE_LINES, "Close");
curve=graphic.CurveAdd(arrX, arrY, CURVE_LINES, "Close");
CAxis *xAxis = graphic.XAxis(); // получаем ось X
xAxis.AutoScale(false); // отключаем автомасштабирование
xAxis.Min(arrX[size-1]); // указываем минимальное значение по X
xAxis.Max(arrX[0]); // указываем максимальное значение по X
xAxis.DefaultStep(10*(arrX[0]-arrX[size-1])/size); // указываем шаг по X
xAxis.MaxLabels((arrX[0]-arrX[size-1])/xAxis.DefaultStep()+1); // число значений по оси MaxLabels должно быть больше чем (Max-Min)/DefaultStep
curve.Visible(true);
graphic.Redraw();
graphic.Update();
}
и вот как он делает, если не передавать ему время в Х
построение графически правильное
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
MqlRates rates[];
CopyRates(Symbol(), Period(), 0, 100, rates);
ArraySetAsSeries(rates, true);
int size=ArraySize(rates);
double arrY[];
ArrayResize(arrY, size); ArraySetAsSeries(arrY, size);
for(int i=0; i<size; ++i) arrY[i]=rates[i].close;
CGraphic graphic;
graphic.Create(0, "Rates", 0, 30, 30, 1600, 300);
CCurve* curve=NULL;
curve=graphic.CurveAdd(arrY, CURVE_LINES, "Close");
curve.Visible(true);
graphic.Redraw();
graphic.Update();
}
да, кое что получилось.
Но, как я вам и пояснял - у вас шкала равномерная.
Как ни крути - вы делаете по Х масштаб, и прицельно расчитываете координату в пикселях.
Так вот - этого при построении таймсерий делать нельзя.
Смотрите что получается
Скорее всего возможность изменения формата вывода значений для осей будет реализована, но пока точно не могу сказать в коком конкретно виде.
По поводу "Субботы и воскресенья" в вашем примере, которые образую прямую. Для поверки доработал ваш пример и добавил запись массивов в файл:
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
MqlRates rates[];
CopyRates(Symbol(),Period(),0,100,rates);
ArraySetAsSeries(rates,true);
int size=ArraySize(rates);
double arrY[],arrX[];
datetime arrTime[];
ArrayResize(arrX,size);
ArrayResize(arrY,size);
ArrayResize(arrTime,size);
int handle=FileOpen("result.txt",FILE_WRITE|FILE_TXT);
for(int i=0; i<size;++i)
{
arrTime[i]=rates[i].time;
arrX[i]=(double)rates[i].time;
arrY[i]=rates[i].close;
string str=TimeToString(arrTime[i])+"\t"+DoubleToString(arrY[i],3)+"\n";
FileWriteString(handle,str);
}
FileClose(handle);
CGraphic graphic;
graphic.Create(0,"Rates",0,30,30,1080,380);
CCurve *curve=graphic.CurveAdd(arrX,arrY,CURVE_LINES,"Close");
double min = arrX[ArrayMinimum(arrX)];
double max = arrX[ArrayMaximum(arrX)];
double step=(max-min)/10;
CAxis *xAxis = graphic.XAxis(); // получаем ось X
xAxis.AutoScale(false); // отключаем автомасштабирование
xAxis.Min(min); // указываем минимальное значение по X
xAxis.Max(max); // указываем максимальное значение по X
xAxis.DefaultStep(step); // указываем шаг по X
curve.Visible(true);
graphic.Redraw();
graphic.Update();
}
И построил график в OpenOffice:
На этом графике так же присутствует прямой участок, а следовательно он заложен в самих данных(массивах X и Y). Что бы привести данный график к тому что описан в комментарии #24 вам придетесь вручную править свои входные данные(а именно выкинуть выходные дни).
Скорее всего возможность изменения формата вывода значений для осей будет реализована, но пока точно не могу сказать в коком конкретно виде.
Хорошая новость, спасибо.как я уже говорил, вы можете не ждать офиц билда, а выкладывать классы на тест здесь.
Хорошая новость, спасибо.как я уже говорил, вы можете не ждать офиц билда, а выкладывать классы на тест здесь.
{
AXIS_TYPE_DOUBLE,
AXIS_TYPE_DATETIME,
AXIS_TYPE_CUSTOM,
};
В аттаче на всякий случай выложил все файлы библиотеки.
По-поводу вашего сообщения в сервисдеск, да действительно в массиве X нет дат субботы и воскресенья. Так что я не правильно сказал, что нужно править данные.
Но все же решить вашу проблему можно, как раз используя AXIS_TYPE_CUSTOM.
double arrX[];
double arrY[];
//---
string TimeFirmat(double x)
{
return(TimeToString((datetime)arrX[ArraySize(arrX)-(int)x-1]));
}
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
MqlRates rates[];
CopyRates(Symbol(),Period(),0,100,rates);
ArraySetAsSeries(rates,true);
int size=ArraySize(rates);
ArrayResize(arrX,size);
ArrayResize(arrY,size);
for(int i=0; i<size;++i)
{
arrX[i]=(double)rates[i].time;
arrY[i]=rates[i].close;
}
CGraphic graphic;
graphic.Create(0,"Rates",0,30,30,780,380);
CCurve *curve=graphic.CurveAdd(arrY,CURVE_LINES,"Close");
CAxis *xAxis=graphic.XAxis(); // получаем ось X
xAxis.AutoScale(false);
xAxis.Type(AXIS_TYPE_CUSTOM);
xAxis.ValuesFunctionFormat(TimeFirmat);
xAxis.DefaultStep(20.0);
curve.Visible(true);
graphic.Redraw();
graphic.Update();
}
//+------------------------------------------------------------------+
Результат:
Но все же решить вашу проблему можно, как раз используя AXIS_TYPE_CUSTOM.
Бегло посмотрел файл Graphic.mqh.
Вы таки решили оставить все функции не virtual?
ок,
можно хотя бы ***Plot функции (HistogramPlot, LinesPlot и т.д) сделать virtual ?
Так как их "дизайнерских" возможностей не хватает для задачи (градиенты при заливке или несколько цветов в отрисовке).
Бегло посмотрел файл Graphic.mqh.
Вы таки решили оставить все функции не virtual?
ок,
можно хотя бы ***Plot функции (HistogramPlot, LinesPlot и т.д) сделать virtual ?
Так как их "дизайнерских" возможностей не хватает для задачи (градиенты при заливке или несколько цветов в отрисовке).