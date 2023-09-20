Тестируем CGraphic - вопросы и предложения - страница 12
CGrafic::Destroy() - Не работает!
Как Вы определили? Какие симптомы?
Так ведь код для воспроизведения приложен :)
Да и на картинке видно, что после Destroy() добавляются графики
с префиксом
_exists
Ну вопрос был в частности про CGrafic::Destroy(). Он работает - в Отладчике проверил... Может что не так в коде у Вас?
Попадание в тело процедуры Destroy() совсем не означает что она (процедура) правильно работает.
После действительного разрушения объекта мы не могли бы добавить в него новые графики, а они добавляются!
Насчёт попадания согласен. Но тем не менее... Ну, во-первых, void CGrafic::Destroy(). Т.е. метод нам как бы ничего не должен... А во-вторых может это дело программиста добавить проверку? Подо все задачи СБ не заточишь...
Более того, я переделал Destroy
И все-равно графики добавляются!
Строю графики и вывожу текс с помощью CGraphic. Если запущен один экземпляр советника все отлично. А если запустить один и тоже же советник на разных графиках создается впечатление, что вывод информации всегда происходит на график, который сейчас на экране. А не на график, который указан в методе Create. Вот код советника для демонстрации проблемы:
Если советник работает 1 все отлично
А вот если открыть второй советник на другом графике, то на первый график начинает приходить информация одновременно и с первого советника и со второго.
т.е начинает мелькание. т.к на один и тоже график пишту сразу несколько советников. Хотя в функции Init каждый советник получает Id графика на котором он запущен. Потом сразу же вызывается Create.
Помогите понять в чем проблема ?
В имя объекта не нужно добавить ChartId? Я не помню, добавляется ли оно внутри функции.