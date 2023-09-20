Тестируем CGraphic - вопросы и предложения - страница 13
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
если открыть второй советник на другом графике, то на первый график начинает приходить информация одновременно и с первого советника и со второго.
Похоже, один и тот же графический ресурс используется несколькими советниками. Видимо, библиотека при создании имени ресурса исходит из имени BMP-объекта. А оно совпадает в обоих случаях.
В имя объекта не нужно добавить ChartId? Я не помню, добавляется ли оно внутри функции.
Должно помочь.
В имя объекта не нужно добавить ChartId? Я не помню, добавляется ли оно внутри функции.
Помогло.
Всем спасибо.
Попахивает багoм. Ожидал, что график будет выводиться именно в указанный ChartId. Нафига его тогда вообще указывать ?
Есть массив цен Аск, как обновлять график с появлением новой цены?
Все примеры для скриптов, и ни одного примера с обновлением данных...
Есть массив цен Аск, как обновлять график с появлением новой цены?
Все примеры для скриптов, и ни одного примера с обновлением данных...
Здесь.
Здесь.
Поправил...
Смущает постоянное удаление и создание, разве нет способа обновить?
Смущает постоянное удаление и создание, разве нет способа обновить?
Есть. Для этого нужно менять только ресурс, который привязан к объекту. Но не в курсе, как это делается через синтаксис данной библиотеки.
Можно ли установить прозрачность точек? Мне нужно видеть при наложении точек друг на друга изменение цвета.
и
визуальных отличий нет.
Можно ли установить прозрачность точек? Мне нужно видеть при наложении точек друг на друга изменение цвета.
и
визуальных отличий нет.
По крайней мере с тем, что уже нарисовано на канвасе, не будет происходить смешивания. Это будет прозрачность всего канваса.
Надо самому рассчитывать каждый пиксель.
По крайней мере с тем, что уже нарисовано на канвасе, не будет происходить смешивания. Это будет прозрачность всего канваса.
Надо самому рассчитывать каждый пиксель.
Не очень в этом разбираюсь. Самому надо рассчитывать правильный градиент цвета от наложения двух и более цветов друг на друга?
Не очень в этом разбираюсь. Самому надо рассчитывать правильный градиент цвета от наложения двух и более цветов друг на друга?
Да