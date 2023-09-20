Тестируем CGraphic - вопросы и предложения - страница 9
Анатолий, огромное спасибо! Помогло по п.1. Да, я упустил из виду осевой метод CAxis::MaxGrace(const double value).
Вот такой ещё краткий пример:
Заявка #1827124.
Проблема исправлена следующим образом:
Support Team 2018.01.15 14:30
Погрешность появлялась при безопасном вычисление остатка от деления в методе CAxis::Mod.
Раньше там был реализован численный метод, без использования функции MathMod, но ваш пример показал, что точность данного метода в некоторых случаях не самая хорошая.
Поэтому пришлось изменить данный метод на:
//---
Результат с теми же параметрами:
Инициализация в эксперте CGraphic.
Если создавать график в эксперте, например:
то при смене внешнего параметра, график периодически пропадает. Не с первого раза. Можно поменять параметр 3-5 раза и он потом произвольно где-то теряется. Причем не навсегда. Его можно найти, попереключав таймфреймы или автоматическую торговлю(разрешена-нет).
Можно сделать, чтобы он не терялся?
Вы создаете и разрушаете объект на локальном уровне функции OnInit.Создайте его на глобальном уровне.
Проблема решилась переустановкой MT.
Никак не могу привыкнуть к тому, что при ошибке ошибки может и не быть.
Подскажите, пожалуйста, как изменить ширину легенды, или вообще убрать отведенное под неё пространство?
И ещё вопрос,почему указываю цвет "Red", а отображается на графике синий, в то время как Green отображается корректно?
С этим разобрался, цвет надо задавать так