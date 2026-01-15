Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 429
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Подскажите, что нужно сделать, чтобы тикет t1 не перерисовывался при открытии позиции по тем же условиям. Чтобы при наступлении условия для закрытия этих (но не других) позиций читались оба (а возможно и более)
тикета. У меня пока что читается только последний и цикл на закрытие игнорирует первый тикет. Цикл вроде бы построен правильно:
Есть смысл вместо цикла и SELECT_BY_POS использовать SELECT_BY_TICKET - тогда точно будет выбран требуемый ордер. И для контроля Alert(fabs(WPR0));
вроде сам нашел - убрал из цикла t1.
Есть смысл вместо цикла и SELECT_BY_POS использовать SELECT_BY_TICKET - тогда точно будет выбран требуемый ордер. И для контроля Alert(fabs(WPR0));
А что такое fabs?
Поставьте в MetaEditor на это слово курсор и нажмите F1 - Вы будете приятно удивлены...
Спасибо. Сделал. Приятно не было - мне проще и понятней использовать MathAbs(). :)
А поясните, пожалуйста, как мне использовать SELECT_BY_TICKET без цикла, и как найденный тикет закрыть по условию исключительно для него? У меня ничего не выходит. Некоторые открытые позиции закрываются правильно, а другие при казалось бы одинаковых условиях закрываются вовсе не в нужный момент, а намного раньше.
Какого лося?
Можно без жаргонов? Ну не в школе же на перемене сидим и обсуждаем у кого "адики" круче, "ёу"...
http://stocks.investfunds.ru/enc/37/
Вы думаете, мне всё это не знакомо?
Просто понять не могу, если вы будете спрашивать где-то об УК РФ, вы при этом по фене будете ботать?
Что-то тут навалено в кучу и mql4 и mql5...
На каком языке надо получить значение?
на предыдущей, и что тут от mql4? функция OnTick()?
написал вот такой вот код
метаэдитор матюкается.
почему он матюкается?
стоит #property strict