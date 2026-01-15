Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 429

novichok2018:

Здравствуйте, уважаемые форумчане. Подскажите, что нужно сделать, чтобы тикет t1 не перерисовывался при открытии позиции по тем же условиям. Чтобы при наступлении условия для закрытия этих (но не других) позиций читались оба (а возможно и более)
тикета. У меня пока что читается только последний и цикл на закрытие игнорирует первый тикет. Цикл вроде бы построен правильно:

Есть смысл вместо цикла и SELECT_BY_POS  использовать SELECT_BY_TICKET - тогда точно будет выбран требуемый ордер. И для контроля Alert(fabs(WPR0));

 
novichok2018:

Здравствуйте, уважаемые форумчане. Подскажите, что нужно сделать, чтобы тикет t1 не перерисовывался при открытии позиции по тем же условиям. Чтобы при наступлении условия для закрытия этих (но не других) позиций читались оба (а возможно и более)


тикета. У меня пока что читается только последний и цикл на закрытие игнорирует первый тикет. Цикл вроде бы построен правильно:


вроде сам нашел - убрал из цикла t1.

 
STARIJ:

Есть смысл вместо цикла и SELECT_BY_POS  использовать SELECT_BY_TICKET - тогда точно будет выбран требуемый ордер. И для контроля Alert(fabs(WPR0));


А что такое fabs?

 
novichok2018:   А что такое fabs?

Поставьте в MetaEditor на это слово курсор и нажмите F1 - Вы будете приятно удивлены...

 
STARIJ:

Поставьте в MetaEditor на это слово курсор и нажмите F1 - Вы будете приятно удивлены...


Спасибо. Сделал. Приятно не было - мне проще и понятней использовать MathAbs(). :)

 
STARIJ:

Поставьте в MetaEditor на это слово курсор и нажмите F1 - Вы будете приятно удивлены...


А поясните, пожалуйста, как мне использовать SELECT_BY_TICKET без цикла, и как найденный тикет закрыть по условию исключительно для него? У меня ничего не выходит. Некоторые открытые позиции закрываются правильно, а другие при казалось бы одинаковых условиях закрываются вовсе не в нужный момент, а намного раньше.

 
Artyom Trishkin:

ZZuretc:

http://stocks.investfunds.ru/enc/37/

Вы думаете, мне всё это не знакомо?

Просто понять не могу, если вы будете спрашивать где-то об УК РФ, вы при этом по фене будете ботать?

 
Alexey Viktorov:

Что-то тут навалено в кучу и mql4 и mql5...

На каком языке надо получить значение?


на предыдущей, и что тут от mql4? функция OnTick()?

 

написал вот  такой вот код

 void zakritj_vse_sdelki()
 {
 bool pr;
 for (int i=OrdersTotal()-1; i>=0; i--)       
   {                                        
   if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS)==true)
      {   
         if (OrderType()==OP_BUY)    pr=OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), MarketInfo(OrderSymbol(),MODE_BID), 30 );                              
         if (OrderType()==OP_SELL)   pr=OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), MarketInfo(OrderSymbol(),MODE_ASK), 30 );
         
         if (pr==false) Print("закрытие ордера ", OrderSymbol() ," завершилось с ошибкой #",GetLastError());
         if (pr==true) Print("ордер ", OrderSymbol() , " ЗАКРЫТ");
       }
    }
  }  

метаэдитор матюкается.



почему он матюкается?

стоит #property strict
