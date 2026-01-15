Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 850
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В цикле, когда n==0 выведите время бара n - сразу поймёте откуда цикл начинается.
Да вроде все правильно показывает
Начинает осмотр с текущей свечи и заканчивает, как только найдет не пустое значение.
Начинает осмотр с текущей свечи и заканчивает, как только найдет не пустое значение.
А что тогда не так?
А что тогда не так?
Сосмотрами все хорошо, смотрит куда надо и когда надо.
Но на графике уже есть новая стрелка, а в коментах, в принтах ее ещё не видно.
Что там?
Синим подсвечено что опрашивает и по Вашему варианту (n==0) и по моему (следом сразу за Вашим) - с начала новой свечи. Это правильно, я думаю.
Но три свечи назад уже есть стрелка вниз, а на принтах и коментах индексы свечек с крайними стрелками 12 и 57.
Сосмотрами все хорошо, смотрит куда надо и когда надо.
Но на графике уже есть новая стрелка, а в коментах, в принтах ее ещё не видно.
На каком времени эта новая стрелка и с какого времени начинается цикл?
Вы сами должны разбираться же со своим кодом. Просто - либо принтуете все значения и понимаете откуда ноги растут, либо ставите точку останова и идёте в отладчик и смотрите все значения на каждом шаге. Но, думаю, что отладчик вам пока не нужен...