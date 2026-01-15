Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 849
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
если на картинке журнал не видно, вот несколько крайних записей
Пардон, в Print() для стрелки вниз была ошибка, подставлялось время стрелки Вверх, исправил, но сейчас это не важно.
если на картинке журнал не видно, вот несколько крайних записей
А разве время крайней правой свечи 10:00 на часовом графике???
А разве время крайней правой свечи 10:00 на часовом графике???
Так о том и спич, не видит советник крайнюю свечу, а до ошибки докопаться не могу, вот и накидал криков о помощи
https://www.mql5.com/ru/forum/160683/page848#comment_11761231
Вот здесь картинка с исправленным Print() для стрелки Вниз
Обоим массивам делали ArraySetAsSeries() ?
Обоим массивам делали ArraySetAsSeries() ?
Да, обоим.
Я обратил внимание на то что на паралельно активированном на графике индикаторе iCustom, не выставляются стрелки на основном графике. Это может быть причиной,,,???
Да, обоим.
Я обратил внимание на то что на паралельно активированном на графике индикаторе iCustom, не выставляются стрелки на основном графике. Это может быть причиной,,,???
В цикле, когда n==0 выведите время бара n - сразу поймёте откуда цикл начинается.
Да, обоим.
Я обратил внимание на то что на паралельно активированном на графике индикаторе iCustom, не выставляются стрелки на основном графике. Это может быть причиной,,,???
Снес и снова поставил индикатор, стрелки появились, советник по прежнему не видит крайней стрелки
Снес и снова поставил индикатор, стрелки появились, советник по прежнему не видит крайней стрелки
Компилировал советник - пропали стрелки параллельно запущенного на графике индикатора, на главном графике. Барабашка какой-то завелся что-ли???