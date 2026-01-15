Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 848

Новый комментарий
 
Artyom Trishkin:

Какие расчёты?

Last_Arrow_Buy_volume = Buf_Arrow_Buy[n];
Last_Arrow_Buy_index  = n;

Все понял, вопрос снят, я услышал от Вас и осознал, что объявление переменной в зоне OnTick() это плохо, а расчёты можно проводить и внутри цикла.

Сделал, всё работает спасибо, осталось получить цены. Примного благодарен.

void OnTick()
  {
   if (CopyBuffer(CrossAD, 1, 0, period_find, Buf_Arrow_Buy) != period_find)
      {  
         Print("НЕ удалось правильно скопировать данные из 1-го буфера индикатора iCrossAD, error code %d",GetLastError());
         return;
      }
         for(int n=0; n<(int)period_find; n++)
            {
               if(Buf_Arrow_Buy[n]!=EMPTY_VALUE)
               {
                  Last_Arrow_Buy_volume = Buf_Arrow_Buy[n];
                  Last_Arrow_Buy_index  = n;
                  Print("Last_Arrow_Buy_volume = ",Last_Arrow_Buy_volume,", Last_Arrow_Buy_index = ",Last_Arrow_Buy_index);
                  break;
               }   
            }
         
   if (CopyBuffer(CrossAD, 2, 0, period_find, Buf_Arrow_Sell) != period_find)
      {  
         Print("НЕ удалось правильно скопировать данные из 2-го буфера индикатора iCrossAD, error code %d",GetLastError());
         return;
      }
         for(int n=0; n<(int)period_find; n++)
            {
               if(Buf_Arrow_Sell[n]!=EMPTY_VALUE)
               {
                  Last_Arrow_Sell_volume = Buf_Arrow_Sell[n];
                  Last_Arrow_Sell_index  = n;
                  Print("Last_Arrow_Sell_volume = ",Last_Arrow_Sell_volume,", Last_Arrow_Sell_index = ",Last_Arrow_Sell_index);
                  break;
               }
            }
      
Comment("-------------------------", 
         "\n Last_Arrow_Buy_volume     = ",Last_Arrow_Buy_volume,
         "\n Last_Arrow_Buy_index        = ",Last_Arrow_Buy_index,
         "\n ---------------------- ",
         "\n Last_Arrow_Sell_volume     = ",Last_Arrow_Sell_volume,
         "\n Last_Arrow_Sell_index        = ",Last_Arrow_Sell_index
         ); 
  }
 
Sergey Voytsekhovsky:

Все понял, вопрос снят, я услышал от Вас и осознал, что объявление переменной в зоне OnTick() это плохо, а расчёты можно проводить и внутри цикла.

Сделал, всё работает спасибо, осталось получить цены. Примного благодарен.

Это у вас не расчёты внутри цикла, а получение необходимых данных, для чего и создан этот цикл.

А вот расчётов внутри цикла нужно избегать.

Вообще, вам нужно сразу пересмотреть подход. Вы же в цикле получаете данные. Прерываете цикл после первых встречных данных. Всё это полностью вкладывается в понятие функции - вернуть запрашиваемый результат.

Оформите весь цикл в функцию, и возвращайте из неё номер бара если найден, либо WRONG_VALUE - если не найден.

тогда: n=Func();

и далее n используете по назначению если он не равен WRONG_VALUE. Функцию назовите "говорящим" именем. И код в OnTick() будет короче, и понятнее логика - ничем лишним не загружена.

 
Artyom Trishkin:

Оформите весь цикл в функцию, и возвращайте из неё номер бара если найден, либо WRONG_VALUE - если не найден.

тогда: n=Func();

и далее n используете по назначению если он не равен WRONG_VALUE. Функцию назовите "говорящим" именем. И код в OnTick() будет короче, и понятнее логика - ничем лишним не загружена.

Век живи, век учись. Очень интересно, буду биться вечером, обязательно добьюсь. А пока в качестве отчёта и с огромной благодарностью Вам, получил таки и цены..... День удался :-))

void OnTick()
  {
   if (CopyBuffer(CrossAD, 1, 0, period_find, Buf_Arrow_Buy) != period_find)
      {  
         Print("НЕ удалось правильно скопировать данные из 1-го буфера индикатора iCrossAD, error code %d",GetLastError());
         return;
      }
         for(int n=0; n<(int)period_find; n++)
            {
               if(Buf_Arrow_Buy[n]!=EMPTY_VALUE)
               {
                  Last_Arrow_Buy_volume = iOpen(_Symbol,_Period,n);
                  Last_Arrow_Buy_index  = n;
                  Print("Last_Arrow_Buy_volume = ",Last_Arrow_Buy_volume,", Last_Arrow_Buy_index = ",Last_Arrow_Buy_index);
                  break;
               }   
            }
         
   if (CopyBuffer(CrossAD, 2, 0, period_find, Buf_Arrow_Sell) != period_find)
      {  
         Print("НЕ удалось правильно скопировать данные из 2-го буфера индикатора iCrossAD, error code %d",GetLastError());
         return;
      }
         for(int n=0; n<(int)period_find; n++)
            {
               if(Buf_Arrow_Sell[n]!=EMPTY_VALUE)
               {
                  Last_Arrow_Sell_volume = iOpen(_Symbol,_Period,n);
                  Last_Arrow_Sell_index  = n;
                  Print("Last_Arrow_Sell_volume = ",Last_Arrow_Sell_volume,", Last_Arrow_Sell_index = ",Last_Arrow_Sell_index);
                  break;
               }
            }
      
Comment("-------------------------", 
         "\n Last_Arrow_Buy_volume     = ",Last_Arrow_Buy_volume,
         "\n Last_Arrow_Buy_index        = ",Last_Arrow_Buy_index,
         "\n ---------------------- ",
         "\n Last_Arrow_Sell_volume     = ",Last_Arrow_Sell_volume,
         "\n Last_Arrow_Sell_index        = ",Last_Arrow_Sell_index
         ); 
  }
 

Ребята кто может помочь с этим вопросом https://www.mql5.com/ru/forum/160683/page845#comment_11741857 - уже далеко комментарий уехал? Ещё есть такой вопрос как создать цикл, который может работать в любою сторону, если нужно запустится инкремент если нужно запустится декремент? Вот примерная схема как это будет.

Если(что-то произошло){присваиваются значения переменным} далее вызывается цикл и в нём будет тело расчёты которого будут зависеть от значений цикла

for( в зависимости от переменных выше инкремент или декремент)

{     тело    }

Дублировать условие нет возможности оно должно быть указано в цикле один раз. Возможно ли так сделать.

 

И снова добрый вечер. В виде функции еще не оформил, но появился новый вопрос. На приложенной картинке видно, что появился новый сигнал (Стрелка), а в коментах видно, что советник ее не воспринимает, крайней стрелкой Вверх он по прежнему считает ту, что была 11 свечей назад.

https://www.mql5.com/ru/charts/10181812/eurusd-h1-alpari-international

График EURUSD, H1, 2019.05.20 18:00 UTC, Alpari International, MetaTrader 5, Real
График EURUSD, H1, 2019.05.20 18:00 UTC, Alpari International, MetaTrader 5, Real
  • www.mql5.com
Символ: EURUSD. Период графика: H1. Брокер: Alpari International. Торговая платформа: MetaTrader 5. Режим торговли: Real. Дата: 2019.05.20 18:00 UTC.
 
Sergey Voytsekhovsky:

11 свечей назад.

Получается что индикатор уже подал новый сигнал (параллельно советнику он запущен на графике), в советнике нет никаких событий кроме ОнТик, а советник сигнала не видит.

 
Sergey Voytsekhovsky:

И снова добрый вечер. В виде функции еще не оформил, но появился новый вопрос. На приложенной картинке видно, что появился новый сигнал (Стрелка), а в коментах видно, что советник ее не воспринимает, крайней стрелкой Вверх он по прежнему считает ту, что была 11 свечей назад.

https://www.mql5.com/ru/charts/10181812/eurusd-h1-alpari-international

При нахождении не пустого значения буфера, распечатайте в журнале время, соответствующее бару n. Будет видно какой бар он находит. Вполне может статься, что вы задом-наперёд читаете буфер.

 

Знатоки подскажите плиз, почему советник не видит крайнюю стрелку, в буфере индикатора она уже есть, судя по окну данных, советник опрашивает ОнТик, что ему еще надо ??? Полный код выше.


 
Artyom Trishkin:

При нахождении не пустого значения буфера, распечатайте в журнале время, соответствующее бару n. Будет видно какой бар он находит. Вполне может статься, что вы задом-наперёд читаете буфер.

ОК, сделал, время показывает правильное, время открытия свечи, на которой установлена стрелка. Код прилагаю, картинку прилагаю.

void OnTick()
  {
   if (CopyBuffer(CrossAD, 1, 0, period_find, Buf_Arrow_Buy) != period_find)
      {  
         Print("НЕ удалось правильно скопировать данные из 1-го буфера индикатора iCrossAD, error code %d",GetLastError());
         return;
      }
         for(int n=0; n<(int)period_find; n++)
            {
               if(Buf_Arrow_Buy[n]!=EMPTY_VALUE)
               {
                  Last_Arrow_Buy_volume = iOpen(_Symbol,_Period,n);
                  Last_Arrow_Buy_time   = iTime(_Symbol,0,n);
                  Last_Arrow_Buy_index  = n;
                  Print("Last_Arrow_Buy_volume = ",Last_Arrow_Buy_volume,", Last_Arrow_Buy_index = ",Last_Arrow_Buy_index,", Last_Arrow_Buy_time = ",Last_Arrow_Buy_time);
                  break;
               }   
            }
         
   if (CopyBuffer(CrossAD, 2, 0, period_find, Buf_Arrow_Sell) != period_find)
      {  
         Print("НЕ удалось правильно скопировать данные из 2-го буфера индикатора iCrossAD, error code %d",GetLastError());
         return;
      }
         for(int n=0; n<(int)period_find; n++)
            {
               if(Buf_Arrow_Sell[n]!=EMPTY_VALUE)
               {
                  Last_Arrow_Sell_volume = iOpen(_Symbol,_Period,n);
                  Last_Arrow_Sell_time   = iTime(_Symbol,0,n);
                  Last_Arrow_Sell_index  = n;
                  Print("Last_Arrow_Sell_volume = ",Last_Arrow_Sell_volume,", Last_Arrow_Sell_index = ",Last_Arrow_Sell_index,", Last_Arrow_Buy_time = ",Last_Arrow_Buy_time);
                  break;
               }
            }
      
Comment("-------------------------", 
         "\n Last_Arrow_Buy_volume     = ",Last_Arrow_Buy_volume,
         "\n Last_Arrow_Buy_index        = ",Last_Arrow_Buy_index,
         "\n ---------------------- ",
         "\n Last_Arrow_Sell_volume     = ",Last_Arrow_Sell_volume,
         "\n Last_Arrow_Sell_index        = ",Last_Arrow_Sell_index
         ); 
  }


 

если на картинке журнал не видно, вот несколько крайних записей


2019.05.20 21:42:52.601 Test_iCustom (EURUSD,H1) Last_Arrow_Sell_volume = 1.12112, Last_Arrow_Sell_index = 56.0, Last_Arrow_Buy_time = 2019.05.20 10:00:00

2019.05.20 21:42:53.824 Test_iCustom (EURUSD,H1) Last_Arrow_Buy_volume = 1.11544, Last_Arrow_Buy_index = 11.0, Last_Arrow_Buy_time = 2019.05.20 10:00:00

2019.05.20 21:42:53.824 Test_iCustom (EURUSD,H1) Last_Arrow_Sell_volume = 1.12112, Last_Arrow_Sell_index = 56.0, Last_Arrow_Buy_time = 2019.05.20 10:00:00

2019.05.20 21:43:00.819 Test_iCustom (EURUSD,H1) Last_Arrow_Buy_volume = 1.11544, Last_Arrow_Buy_index = 11.0, Last_Arrow_Buy_time = 2019.05.20 10:00:00

2019.05.20 21:43:00.819 Test_iCustom (EURUSD,H1) Last_Arrow_Sell_volume = 1.12112, Last_Arrow_Sell_index = 56.0, Last_Arrow_Buy_time = 2019.05.20 10:00:00

2019.05.20 21:43:03.021 Test_iCustom (EURUSD,H1) Last_Arrow_Buy_volume = 1.11544, Last_Arrow_Buy_index = 11.0, Last_Arrow_Buy_time = 2019.05.20 10:00:00

2019.05.20 21:43:03.021 Test_iCustom (EURUSD,H1) Last_Arrow_Sell_volume = 1.12112, Last_Arrow_Sell_index = 56.0, Last_Arrow_Buy_time = 2019.05.20 10:00:00

2019.05.20 21:43:03.621 Test_iCustom (EURUSD,H1) Last_Arrow_Buy_volume = 1.11544, Last_Arrow_Buy_index = 11.0, Last_Arrow_Buy_time = 2019.05.20 10:00:00

2019.05.20 21:43:03.622 Test_iCustom (EURUSD,H1) Last_Arrow_Sell_volume = 1.12112, Last_Arrow_Sell_index = 56.0, Last_Arrow_Buy_time = 2019.05.20 10:00:00

2019.05.20 21:43:10.696 Test_iCustom (EURUSD,H1) Last_Arrow_Buy_volume = 1.11544, Last_Arrow_Buy_index = 11.0, Last_Arrow_Buy_time = 2019.05.20 10:00:00

2019.05.20 21:43:10.696 Test_iCustom (EURUSD,H1) Last_Arrow_Sell_volume = 1.12112, Last_Arrow_Sell_index = 56.0, Last_Arrow_Buy_time = 2019.05.20 10:00:00


1...841842843844845846847848849850851852853854855...2693
Новый комментарий