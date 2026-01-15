Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 843
Значит, вы не считаете, что это слишком? Может быть, разработчикам бы стоило ознакомиться с другими фриланс ресурсами, чтобы понять, как должен выглядеть юзер френдли интерфейс. Я даже эту кнопку Зарегистрироваться не сразу нашёл. В общем, это ужасно.
Нет, не считаю.
Вы только вчера зарегистрировались здесь. Что у вас есть для продажи? Что у вас есть из знаний для исполнения заказов в сервисе фриланс на достойном уровне? Не на уровне "абы как, лишь бы сбацать", а на уровне, соответствующем уровню отличного, ну пусть хорошего, разработчика?
Или вам скорее-быстрее пока не передумалось?
Есть всё-таки некоторые стандарты интерфейса. Если произошла ошибка, то принято хотя бы сообщать какого рода ошибка, а не заставлять пользователя долбиться несколько раз с упорством дятла и загружать/заполнять по новой.
Причем тут знания или что есть для продажи? Я даже не дошел до этого этапа. Скорее-быстрее - к сожалению, современный мир именно про это. Не понравилось, закрыл и прошёл мимо. Не мы такие. А в общем, пустой разговор. Я говорю криво, а меня убеждают, что так и должно быть. Ну ок.
Знаю людей, которые прошли регистрацию продавцом буквально за день. Но эти люди, и по ним это видно, пытливые и не торопятся скорей-быстрей. И видел тех, кто месяцами вопросы на форуме задаёт, но ничего не делает что ему говорится и пишется.
И, к сведению, там нет живого человека - всю регистрацию отслеживает робот. Так что можете долго к нему стучаться и подсовывать что-то не то. Но прочитать его сообщения всё же стоит - всё там должно быть. К сожалению, я давно уже прошёл всё это, и с тех пор много что там поменялось, так что предметно не могу вам подсказать точнее что там у вас за проблема. Читайте, например, в разделах вашего профиля продавца:
Помогите подправить условия открытие позиций
с учетом того, что параметры индикатора встроены в робот
Добрый день, почему то советник грузит терминал. Как выявить ошибку? ((( Спасибо.
Добрый день. Начал тестировать советника на реальном счете. И почему то бай ордера бывает открываются без тейк профита. с селл ордерами такого не наблюдал. подскажите плиз что смотреть или инфу по подобным случаям
Смотрите в журнал терминала "Эксперты"
Доброго времени суток всем! Народ, ну подскажите если кто знает.
Вот с помощью этого кода можно получать текущие цены.
Вопрос:
Как правильно будет прикрутить к нему ещё и вот это?
Ну, что-бы можно было получать текущие цены в одном советнике с нескольких валютных пар.
Ну не силён я в программировании, вот и пытаюсь разобраться!