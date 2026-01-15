Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 852
Привет разработчики,
Посмотреть любой тестер стратегий с пользовательской датой или любой опцией даты
Смотрите изображение:
Я хочу, чтобы я получил значения даты начала и конца в моей программе в функции OnInit ().
Как я могу получить это?
Оформите весь цикл в функцию, и возвращайте из неё номер бара если найден, либо WRONG_VALUE - если не найден.
Добрый день. Закончил кажется работать со вчерашней проблемной iCustom. Оформил всё в виде функции, для контроля применил "Comment" и "Print".
Смысл данного пробного советника в том, что-бы отлавливать сигналы в виде стрелок Вверх/Вниз от индикатора iCrossAD и превращать их в команду BUY или SELL, которая будет использоваться в будующей программе.
Опыта у меня маловато, потому прошу строго не судить, а вот аргументированная критика и советы, как было лучше сделать - приветствуются.
Собственно ради этого и писал пост. Файлы советника и индикатора прилагаю, код ниже.
Здравствуйте!
Перекодировал индикатор с МТ4 на МТ5. Индикатор хочу использовать, как доп. фильтр.
МТ5 только изучаю. Но, не могу найти ошибку. Отображение на МТ4 и МТ5 отличаются.
Просьба к спецам - помогите найти ошибку в файле *.mql5
Исходные коды прилагаю.
Заранее благодарен за помощь.
Добрый день, есть в советнике функция удаления отложенных ордеров при срабатывании другого ордера. Как прописать во внешние параметры что бы можно было эту функцию отключать. Заранее благодарю.
Это Ваш код, так лучше прикреплять.
Я конечно не очень подхожу на роль советчика, но задача вроде не сложная.
Обратите внимание на то что я не влезаю в сам Ваш код, там многое очень спорно, даже для меня(чайника), начиная с того что Ваша функция имеет тип void. Этот тип используется либо для указания того, что функция не возвращает значения, либо в качестве параметра функции обозначает отсутствие параметров. А у Вас в конце кода - return(Exist);
Объявите входящую переменную, пропишите её как параметр для Вашей функции и выходите из функции если во "входящих" 'этой переменной будет присвоено значение Ложь.
Найдите в тексте Вашего кода все False и True. Замените их на false и true. Этот язык чувствителен к регистру.
