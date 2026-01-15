Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 852

Новый комментарий
 
Немогу зайти на сайт
 

Привет разработчики,

Посмотреть любой тестер стратегий с пользовательской датой или любой опцией даты

Смотрите изображение:

strategy tester

Я хочу, чтобы я получил значения даты начала и конца в моей программе в функции OnInit ().

Как я могу получить это?

 
Artyom Trishkin:

Оформите весь цикл в функцию, и возвращайте из неё номер бара если найден, либо WRONG_VALUE - если не найден.


Добрый день. Закончил кажется работать со вчерашней проблемной iCustom. Оформил всё в виде функции, для контроля применил "Comment" и "Print".

Смысл данного пробного советника в том, что-бы отлавливать сигналы в виде стрелок Вверх/Вниз от индикатора iCrossAD и превращать их в команду BUY или SELL, которая будет использоваться в будующей программе.

Опыта у меня маловато, потому прошу строго не судить, а вот аргументированная критика и советы, как было лучше сделать - приветствуются.

Собственно ради этого и писал пост. Файлы советника и индикатора прилагаю, код ниже.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                  Test_iCusom.mq5 |
//|                        Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. |
//|                             https://mql5.com/ru/users/artmedia70 |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://mql5.com/ru/users/artmedia70"
#property version   "1.00"
#property description ""
#property strict
//--- includes
#include <DoEasy\Engine.mqh>
#include <Trade\Trade.mqh>
#include <Trade\PositionInfo.mqh>
#include <Trade\SymbolInfo.mqh>
//---
enum Indicator_Direction
   {
   Direction_BUY,
   Direction_SELL,
   Direction_FLAT
   };
//---
input string   Inp_param_indi_iCrossAD = "Input parameters indicator iCrossAD";//----- "Внешние параметры индикатора iCrossAD" -----
input uint     InpPeriodFind           = 400;                 // Bars for calculate
input uint     InpUnheckedBars         = 2;                   // Unchecked bars
input uint     InpPeriodIND            = 21;                  // CCI period

//--- global variables

CEngine        engine;
CTrade         trade;
CPositionInfo  apos;
CSymbolInfo    asymbol;

int            CrossAD;                           //Хэндл индикатора iCrossAD

double         Buf_Arrow_Sell[],                  //Массив буфера для приема значений последних стрелок ВНИЗ из индикатора iCrossAD
               Last_Arrow_Sell_volume,            //Переменная для записи значения цены последней стрелки ВНИЗ индикатора iCrossAD
               Last_Arrow_Sell_index;             //Переменная для записи значения индекса свечи последней стрелки ВНИЗ индикатора iCrossAD
datetime       Last_Arrow_Buy_time;               //Переменная для записи времени стрелки
               
double         Buf_Arrow_Buy[], Last_Arrow_Buy_volume, Last_Arrow_Buy_index;
datetime       Last_Arrow_Sell_time;
   
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   ArraySetAsSeries(Buf_Arrow_Buy, true);
   ArraySetAsSeries(Buf_Arrow_Sell, true);
//---
   CrossAD = iCustom(asymbol.Name(), _Period, "iCrossAD",InpPeriodFind,InpUnheckedBars,InpPeriodIND);
   if (CrossAD == INVALID_HANDLE)
   {
      Print("Не удалось создать описатель индикатора iCrossAD!");
      return(INIT_FAILED);
   }
      else Print("Хендл iCrossAD = ",CrossAD);
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//--- delete objects
   ObjectsDeleteAll(0,"",-1);
   Comment("");
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
  
   string direction = "no information";
   switch(iCustom_iCrossAD(InpPeriodFind))
      {
      case Direction_BUY: direction = "BUY";
         break;
      case Direction_SELL: direction = "SELL";
         break;
      case Direction_FLAT: direction = "FLAT";
         break;
      case WRONG_VALUE: direction = "no information";
         break;   
      }
   Comment("-------------------------", 
            "\n Last_Arrow_Buy_volume     = ",Last_Arrow_Buy_volume,
            "\n Last_Arrow_Buy_index        = ",Last_Arrow_Buy_index,
            "\n Last_Arrow_Buy_time         = ",Last_Arrow_Buy_time,
            "\n ---------------------- ",
            "\n Last_Arrow_Sell_volume     = ",Last_Arrow_Sell_volume,
            "\n Last_Arrow_Sell_index        = ",Last_Arrow_Sell_index,
            "\n Last_Arrow_Sell_time         = ",Last_Arrow_Sell_time,
            "\n ---------------------- ",
            "\n Indicator_Direction             = ",direction
            ); 
  }
//+------------------------------------------------------------------+
int iCustom_iCrossAD(uint PeriodFind) 
  { 
   Indicator_Direction direct = Direction_FLAT;
   
   if (CopyBuffer(CrossAD, 1, 0, PeriodFind, Buf_Arrow_Buy) != PeriodFind)
      {  
         Print("НЕ удалось правильно скопировать данные из 1-го буфера индикатора iCrossAD, error code %d",GetLastError());
         return(WRONG_VALUE);
      }
         for(int n=0; n<(int)PeriodFind; n++)
            {
               if(n==0)
                  Print("Last_Arrow_Buy_index n==",n," Last_Arrow_Buy_time = ",iTime(_Symbol,0,n));
               if(Buf_Arrow_Buy[n]==EMPTY_VALUE)
                  Print("Last_Arrow_Buy_index n==",n," Last_Arrow_Buy_time = ",iTime(_Symbol,0,n));
               if(Buf_Arrow_Buy[n]!=EMPTY_VALUE)
               {
                  Last_Arrow_Buy_volume = iOpen(_Symbol,_Period,n);
                  Last_Arrow_Buy_time   = iTime(_Symbol,0,n);
                  Last_Arrow_Buy_index  = n;
                  Print("Last_Arrow_Buy_volume = ",Last_Arrow_Buy_volume,", Last_Arrow_Buy_index = ",Last_Arrow_Buy_index,", Last_Arrow_Buy_time = ",Last_Arrow_Buy_time);
                  break;
               }   
            }
         
   if (CopyBuffer(CrossAD, 2, 0, PeriodFind, Buf_Arrow_Sell) != PeriodFind)
      {  
         Print("НЕ удалось правильно скопировать данные из 2-го буфера индикатора iCrossAD, error code %d",GetLastError());
         return(WRONG_VALUE);
      }
         for(int n=0; n<(int)PeriodFind; n++)
            {
               if(n==0)
                  Print("Last_Arrow_Sell_index n==",n," Last_Arrow_Sell_time = ",iTime(_Symbol,0,n));
               if(Buf_Arrow_Sell[n]==EMPTY_VALUE)
                  Print("Last_Arrow_Sell_index n==",n," Last_Arrow_Sell_time = ",iTime(_Symbol,0,n));
               if(Buf_Arrow_Sell[n]!=EMPTY_VALUE)
               {
                  Last_Arrow_Sell_volume = iOpen(_Symbol,_Period,n);
                  Last_Arrow_Sell_time   = iTime(_Symbol,0,n);
                  Last_Arrow_Sell_index  = n;
                  Print("Last_Arrow_Sell_volume = ",Last_Arrow_Sell_volume,", Last_Arrow_Sell_index = ",Last_Arrow_Sell_index,", Last_Arrow_Sell_time = ",Last_Arrow_Sell_time);
                  break;
               }
            }
   if(Last_Arrow_Buy_index < Last_Arrow_Sell_index)direct = Direction_BUY;
      else if(Last_Arrow_Buy_index > Last_Arrow_Sell_index)direct = Direction_SELL;
         else direct = Direction_FLAT;         
   return(direct); 
      //return(WRONG_VALUE); 
  }
//+------------------------------------------------------------------+
Файлы:
Test_iCustom.mq5  14 kb
iCrossAD.mq5  49 kb
 
Добрый день, есть в  советнике функция удаления отложенных ордеров при срабатывании другого ордера. Как прописать во внешние параметры что бы можно было эту функцию отключать. Заранее благодарю.  
Файлы:
ths42o20.txt  1 kb
 

Здравствуйте!

Перекодировал индикатор с МТ4 на МТ5. Индикатор хочу использовать, как доп. фильтр.

МТ5 только изучаю. Но, не могу найти ошибку. Отображение на МТ4 и МТ5 отличаются.

Просьба к спецам - помогите найти ошибку в файле *.mql5

Исходные коды прилагаю.

Заранее благодарен за помощь.

Файлы:
ReVoIn.mq4  4 kb
ReVoIn.mq5  11 kb
 
Priffekt:
Добрый день, есть в  советнике функция удаления отложенных ордеров при срабатывании другого ордера. Как прописать во внешние параметры что бы можно было эту функцию отключать. Заранее благодарю.  
DeleteOppositeOrders();
void DeleteOppositeOrders() {
  bool fd, fep1, fep2;

  fep1=ExistPosition(1);
  fep2=ExistPosition(2);

  for (int i=OrdersTotal()-1; i>=0; i--) {
    if (OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES)) {
      if (OrderSymbol()==Symbol()) {
        fd=False;
        if (OrderType()==OP_BUYSTOP && OrderMagicNumber()== Magik) {
          if (fep2) fd=OrderDelete(OrderTicket());
        }
        if (OrderType()==OP_SELLSTOP && OrderMagicNumber()== Magik) {
          if (fep1) fd=OrderDelete(OrderTicket());
        }
        if (fd && UseSound) PlaySound(NameFileSound);
      }
    }
  }
}
bool ExistPosition(int mn) {
  bool Exist=False;
  for (int i=0; i<OrdersTotal(); i++) {
    if (OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES)) {
      if (OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()== Magik) {
        if (OrderType()==OP_BUY || OrderType()==OP_SELL) {
          Exist=True; break;
        }
      }
    }
  }
  return(Exist);
}

Это Ваш код, так лучше прикреплять.

 

Я конечно не очень подхожу на роль советчика, но задача вроде не сложная.

Обратите внимание на то что я не влезаю в сам Ваш код, там многое очень спорно, даже для меня(чайника), начиная с того что Ваша функция имеет тип void. Этот тип используется либо для указания того, что функция не возвращает значения, либо в качестве параметра функции обозначает отсутствие параметров. А у Вас в конце кода - return(Exist);

Объявите входящую переменную, пропишите её как параметр для Вашей функции и выходите из функции если во "входящих" 'этой переменной будет присвоено значение Ложь.

  
input bool On_Off = true;
DeleteOppositeOrders(On_Off);
void DeleteOppositeOrders(bool on_off) {

  if(on_off==false)return;

  bool fd, fep1, fep2;

  fep1=ExistPosition(1);
  fep2=ExistPosition(2);

  for (int i=OrdersTotal()-1; i>=0; i--) {
    if (OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES)) {
      if (OrderSymbol()==Symbol()) {
        fd=False;
        if (OrderType()==OP_BUYSTOP && OrderMagicNumber()== Magik) {
          if (fep2) fd=OrderDelete(OrderTicket());
        }
        if (OrderType()==OP_SELLSTOP && OrderMagicNumber()== Magik) {
          if (fep1) fd=OrderDelete(OrderTicket());
        }
        if (fd && UseSound) PlaySound(NameFileSound);
      }
    }
  }
}
bool ExistPosition(int mn) {
  bool Exist=False;
  for (int i=0; i<OrdersTotal(); i++) {
    if (OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES)) {
      if (OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()== Magik) {
        if (OrderType()==OP_BUY || OrderType()==OP_SELL) {
          Exist=True; break;
        }
      }
    }
  }
  return(Exist);
}
 
Priffekt:
Добрый день, есть в  советнике функция удаления отложенных ордеров при срабатывании другого ордера. Как прописать во внешние параметры что бы можно было эту функцию отключать. Заранее благодарю.  

Найдите в тексте Вашего кода все False и True. Замените их на false и true. Этот язык чувствителен к регистру. 

 
Sergey Voytsekhovsky:

Найдите в тексте Вашего кода все False и True. Замените их на false и true. Этот язык чувствителен к регистру. 

Добрый день, все значения я поменял,но меня интересует возможность отключения самой функции в настройках эксперта.
DeleteOppositeOrders();
void DeleteOppositeOrders() {
  bool fd, fep1, fep2;

  fep1=ExistPosition(1);
  fep2=ExistPosition(2);

  for (int i=OrdersTotal()-1; i>=0; i--) {
    if (OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES)) {
      if (OrderSymbol()==Symbol()) {
        fd=false;
        if (OrderType()==OP_BUYSTOP && OrderMagicNumber()== Magik) {
          if (fep2) fd=OrderDelete(OrderTicket());
        }
        if (OrderType()==OP_SELLSTOP && OrderMagicNumber()== Magik) {
          if (fep1) fd=OrderDelete(OrderTicket());
        }
        if (fd && UseSound) PlaySound(NameFileSound);
      }
    }
  }
}
bool ExistPosition(int mn) {
  bool Exist=false;
  for (int i=0; i<OrdersTotal(); i++) {
    if (OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES)) {
      if (OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()== Magik) {
        if (OrderType()==OP_BUY || OrderType()==OP_SELL) {
          Exist=true; break;
        }
      }
    }
  }
  return(Exist);
}
1...845846847848849850851852853854855856857858859...2693
Новый комментарий