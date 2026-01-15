Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 686
найти предыдущую сделку в истории и посмотреть :-) если закрылась по стоп-лосс то у неё:
- в коммент добавлено [sl] или (sl) - насколько понимаю это от настроек сервера. Как правило первое.
- цена закрытия около stoploss
это их нужно фильтровать по времени
??
у вашего советника глубокий склероз и он не помнит ордер который открыл ?
Здравствуйте, что-то я жестко туплю.
Как создать ассоциативный массив в mql4? Нужно хранить ключ - timecurrent и значение - цена тика. Ну и потом работать с этими парами.
Еще вопрос, почему МТ5 отказывает импортировать тики?
У меня есть CSV файл с котировками, что ему надо?
ему надо чтобы разделитель полей был правильный и дата,время в отдельных полях и нужном формате ..
и возможно чтобы строки разделялись \r\n (не помню берёт ли он просто \n или это сильно зависит от кодировки)
Дело не в "помнит", а в правильном перезапуске без потери данных. Для этого нужно не помнить, а найти. Для тестера конечно и запоминание пойдёт.
Это один раз на первом тике - пройти доступную историю и выбрать самый последний из своих :-)
(у ТС судя по вопросу более 1-го открытого ордера в рынке нет, и в историю они пачками не улетают)
дальше просто помнить..
Привет профессионалам!
Нужна помощь в написании части кода советника.
Хочу в советнике реализовать динамическую установку StopLoss и TakeProfit в зависимости от входных данных.
Данные беру по HIGH и LOW за период (например, предыдущие 24 бара).
...использовал для этого такие строки:
Ind_HIGH=High[iHighest(Symbol(),0,MODE_HIGH,24,1)]; // получаем индексы экстремумов за период
Ind_LOW =Low[iLowest(Symbol(),0,MODE_LOW,24,1)]; // получаем индексы экстремумов за период
далее, определял значение цены на этих экстремумах:
Ind_H =iHigh(Symbol(),0,Ind_HIGH); // получаем значение цены HIGH
Ind_L =iLow(Symbol(),0,Ind_LOW); // получаем значение цены LOW
...и значение цены на 1 баре:
Ind_C =iClose(Symbol(),0,1); // получаем значение цены CLOSE
Сравнивая значения цен на Ind_C и Ind_H : Ind_L хотел получить разницу цены и перевести её в пункты, ведь для SL и TP нужны, вроде, целые числа.
Но, почему-то, ничего не получается. Нужно чтобы на выходе получалось например, 290 и 193 (как на картинке)
Помогите написать эту часть кода...
Заранее спасибо!
Вот где индекс макс/мин бара
Ind_HIGH=iHighest(Symbol(),0,MODE_HIGH,24,1); // получаем индексы экстремумов за период
Ind_LOW =iLowest(Symbol(),0,MODE_LOW,24,1); // получаем индексы экстремумов за период
Да, ура! Заработало!
Виталий, спасибо!
Сначала, терминал начал ругаться. Пришлось изменить метод исчисления,
было так:
StopLoss=(Ind_C1-Ind_L24); //Вычисление SL откр.Buy
TakeProfit=(Ind_C1-Ind_L24); //Вычисление TP откр.Buy
а стало вот так:
StopLoss=(Ind_C1-Ind_L24)/Point; //Вычисление SL откр.Buy
TakeProfit=(Ind_C1-Ind_L24)/Point; //Вычисление TP откр.Buy
и всё заработало...))
Есть индикатор rsx-nrp-coronforex.mq4 скажите какие ему параметры подставлять чтобы получить данные с кривой?
double RSX_M = iCustom(Symbol(),PERIOD_CURRENT,"\\rsx-nrp-coronforex",??? Что тут писать ???);