Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 679
Спасибо.
Вот как это выглядет наглядно:
if i > 100
if i >3000
откройте лог-файл, там полный отчет
Спасибо, открыл лог файл, действительно все отсчет начинается с ноля................ почему в журнале все не пишет?
Как сделать чтобы все отображалось в журнале, мне край как вся распринтовка нужна, ищу ошибку в алгоритме.
потому что вывод в лог и работа с графическими обьектами отнимает много ресурсов (времени), МТ оптимизирован к этому, и может часть лога "проглатывать", но выполнить быстро само тело скрипта
добавьте Sleep(120) после Print()
Просто каждый раз открывать лог файл, txt который весит 7+GB несподручно.......
удаляйте периодически, лог записывается по датам, если сегодня только эксперименты в него пишете, зачем он Вам такой большой
Здравствуйте. Прошу помощи у знающих. Хочу сделать так что бы если просадка к примеру 10% то советник не будет открывать новых ордеров, доведёт открытые до ТП и все, открываются только усредняющие. Это поможет не уходить в большую просадку если торговля ведётся на нескольких парах. Работу функции понимаю, воплотить бы.
Ребят, помогите пожалуйста
Добрый вечер.
Первые попытки написать советник. Подскажите, пожалуйста, почему советник открывает только Buy? Где ошибка?
Вставляйте (в) код поаккуратнее :-)
кроме форматирования, не видать где меняется ABS_High, он похоже константа 0 и условие TD_Close>ABS_High всегда верно