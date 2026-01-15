Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 682
У меня большая программа с однотипными объектами. В смысле много типов. Но они повторяются в различных модулях программы. И вот в логах, после завершения тестирования например, мне пишет xxx undeleted objects. И так по нескольким типам.
Как мне найти, где я не удаляю объекты? Есть какой-то инструментарий для этого?
Баг 1930-го билда.
С удивлением обнаружил что MQl5 поддерживает OpenCL
Неужели никто за это время не написал оптимизатор для роботов, чтобы миллионы прогонов шли не веками, а хотя бы годами? :)
значит Вы считаете на каждом тике представленный Вами код и не инициализируете переменные SredRazmax и SredRazmin
инициализации переменных перед использованием хорошая привычка, так в ВУЗах учат, это сокращает время при поиске багов ;)
Я их инициализировал в начале, а в комменте выводится еще массив поэлементно (чтобы проверить посмотреть и 0 не изменяется, значит формула должна работать,) Вот полный код:
Что это? У меня МТ4. Билд 1090.
Вы их ни разу не инициализировали ни в начале ни еще где то, Вы их просто обьявили
я же писал перед использованием, т.е. если у Вас переменные SredRazmax, SredRazmin, Sredn являются суммами значений массивов, то чтобы корректно посчитать сумму, нужно переменную обнулить и в дальнейшем складывать эл-ты массива и сохранять в эту переменную
т.е.
ну и второе, в чем у Вас возникнет вопрос, в индикаторе каждый тик будет вызываться OnCalculate() и значит Вы постоянно будет считать вершины ЗигЗага на каждом тике, т.е. примерно 40-60 раз в секунду
Объект, созданный посредством new нужно либо присоединять к массиву объектов, либо удалять самостоятельно в OnDeinit()
Спасибо за просвещение. Но вы бы хоть вопрос мой прочитали.
Спасибо за просвещение. Но вы бы хоть вопрос мой прочитали.