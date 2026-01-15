Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1694
Не знаю зачем так сделано, по своей сути это функция булева.
Как-то так:
В enum элементы начинаются с нуля, то есть Ok=0 ,AllocError=1
то есть GetRepeat возвращает либо 0, либо 1
соответственно ! GetRepeat - это отрицание возвращаемого значения
0-это ложь, 1-истина
голову можно сломать
Точно!)) Спасибо, Алексей!
Доброго времени суток!!!
Вот функция расчета средней цены сетки ордеров и её отображение на графике. После того как сетка закрывается горизонтальные линии отображающие среднюю линию не удаляются.
Помогите дописать функцию чтобы эти линии удалялись после того как сетка ордеров закрылась. Спасибо!!!
Это не здесь надо делать.
Это не здесь надо делать.
Макар а как это привязать в void OnTick()
Это не здесь надо делать.
Макар спасибо чуть напильником доработал и всё нормально
Подскажите пожалуйста.
Советник задает время начало и окончание открытие ордеров. Хотел сделать так чтобы это время отображалось на графике. Пока не получается. Вот код. Помогите пожалуйста!!!
Покажи переменные StartTime и StopTime