Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 672
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вообще-то я так и сделал но мне не нравится долгое срабатывание
срабатывание не долгое, а по тику... а в целом.начинайте читать справку, "методом тыка" MQL не получится изучить, в основе MQL лежит С++, но он привязан к платформе МТ, без изучения справки никак
в Вашем коде и работа с файлами и и работа с глобальными переменными терминала и работа с графикой и ... и все там по многу раз на одном тике делается, действительно много не нужных операций
хотите быстрое срабатывание, используйте OnChartEvent(), но он в тестере не генерируется, но сначала начните изучать справку MQL4
срабатывание не долгое, а по тику... а в целом.начинайте читать справку, "методом тыка" MQL не получится изучить, в основе MQL лежит С++, но он привязан к платформе МТ, без изучения справки никак
в Вашем коде и работа с файлами и и работа с глобальными переменными терминала и работа с графикой и ... и все там по многу раз на одном тике делается, действительно много не нужных операций
хотите быстрое срабатывание, используйте OnChartEvent(), но он в тестере не генерируется, но сначала начните изучать справку MQL4
Привет всем.
Нашел в библиотеке кода полезный индикатор Ind-Fractals. Однако, он рисует фракталы на каждом баре, вместо того, чтобы просчитывать их как надо. Хотелось бы попользоваться индикатором, а он "сломан"((( Помогите найти ошибку, пробовал связаться с автором, но он на сообщения не отвечает. Для удобства продублировал код сюда.
#property copyright "Copyright © 2005, MetaQuotes Software Corp."
#property link "http://www.metaquotes.net"
//----
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 8
#property indicator_color1 Red
#property indicator_color2 Red
#property indicator_color3 Blue
#property indicator_color4 Blue
#property indicator_color5 Lime
#property indicator_color6 Lime
#property indicator_color7 Sienna
#property indicator_color8 Sienna
//---- input parameters
extern bool Comm=true;
//---- buffers
double ExtMapBuffer1[];
double ExtMapBuffer2[];
double ExtMapBuffer3[];
double ExtMapBuffer4[];
double ExtMapBuffer5[];
double ExtMapBuffer6[];
double ExtMapBuffer7[];
double ExtMapBuffer8[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
{
//---- indicators
SetIndexStyle(0,DRAW_ARROW);//стиль линии индикатора
SetIndexArrow(0,217); // прописывает тип стрелки
SetIndexBuffer(0,ExtMapBuffer1);//Связывает указанный индикаторный буфер с одномерным динамическим массивом типа double. Существует 2 варианта функции.
SetIndexEmptyValue(0,0.0);//Устанавливает значение пустой величины для линии индикатора.
SetIndexStyle(1,DRAW_ARROW);
SetIndexArrow(1,218);
SetIndexBuffer(1,ExtMapBuffer2);
SetIndexEmptyValue(1,0.0);
SetIndexStyle(2,DRAW_ARROW);
SetIndexArrow(2,217);
SetIndexBuffer(2,ExtMapBuffer3);
SetIndexEmptyValue(2,0.0);
SetIndexStyle(3,DRAW_ARROW);
SetIndexArrow(3,218);
SetIndexBuffer(3,ExtMapBuffer4);
SetIndexEmptyValue(3,0.0);
SetIndexStyle(4,DRAW_ARROW);
SetIndexArrow(4,217);
SetIndexBuffer(4,ExtMapBuffer5);
SetIndexEmptyValue(4,0.0);
SetIndexStyle(5,DRAW_ARROW);
SetIndexArrow(5,218);
SetIndexBuffer(5,ExtMapBuffer6);
SetIndexEmptyValue(5,0.0);
SetIndexStyle(6,DRAW_ARROW);
SetIndexArrow(6,217);
SetIndexBuffer(6,ExtMapBuffer7);
SetIndexEmptyValue(6,0.0);
SetIndexStyle(7,DRAW_ARROW);
SetIndexArrow(7,218);
SetIndexBuffer(7,ExtMapBuffer8);
SetIndexEmptyValue(7,0.0);
return(0); }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custor indicator deinitialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit() {return(0); }
//------------------------------------------------------------------
bool Fractal(string F,int Per,int shift) {
if(Period()>Per) return(-1);
Per=Per/Period()*2+MathCeil(Per/Period()/2);
if(shift<Per)return(-1);
if(shift>Bars-Per)return(-1);
for(int i=1;i<=Per;i++) {
if(shift+i>=Bars || shift-i<0) return(-1);
if(F=="U") {
if(High[shift+i]>High[shift])return(-1);
if(High[shift-i]>=High[shift])return(-1); }
if(F=="L") {
if(Low[shift+i]<Low[shift])return(-1);
if(Low[shift-i]<=Low[shift])return(-1); } }
return(1); }
//------------------------------------------------------------------
int start()
{
int D1=1440,H4=240,H1=60,M15=15,B;
double P;
int counted_bars=IndicatorCounted();// количество баров неизмененных после последнего вызова индикатора
B=Bars-counted_bars;
if(counted_bars==0) B--;
if(Period()==D1)P=150*Point;// period возвращает текущий период графика
if(Period()==H4)P=70*Point;
if(Period()==H1)P=40*Point;
if(Period()==30)P=30*Point;
if(Period()==M15)P=20*Point;
if(Period()==5)P=10*Point;
if(Period()==1)P=5*Point;
for(int shift=B;shift>0;shift--)
{
if(Fractal("U",M15,shift)==1) ExtMapBuffer1[shift]=High[shift]+P;
else ExtMapBuffer1[shift]=0;
if(Fractal("L",M15,shift)==1) ExtMapBuffer2[shift]=Low[shift]-P;
else ExtMapBuffer2[shift]=0;
if(Fractal("U",H1,shift)==1) ExtMapBuffer3[shift]=High[shift]+P;
else ExtMapBuffer3[shift]=0;
if(Fractal("L",H1,shift)==1) ExtMapBuffer4[shift]=Low[shift]-P;
else ExtMapBuffer4[shift]=0;
if(Fractal("U",H4,shift)==1) ExtMapBuffer5[shift]=High[shift]+P;
else ExtMapBuffer5[shift]=0;
if(Fractal("L",H4,shift)==1) ExtMapBuffer6[shift]=Low[shift]-P;
else ExtMapBuffer6[shift]=0;
if(Fractal("U",D1,shift)==1) ExtMapBuffer7[shift]=High[shift]+P;
else ExtMapBuffer7[shift]=0;
if(Fractal("L",D1,shift)==1) ExtMapBuffer8[shift]=Low[shift]-P;
else ExtMapBuffer8[shift]=0;
}
if(Comm) Comment(" D1 - коричневый\n H4 - зелёный\n H1 - синий\nM15 - красный ");
return(0);
}
За такую подачу кода здесь ругают, мне то же первый раз досталось :-)
Нужно вставлять код в форму, открывающуюся по Alt+S.
За такую подачу кода здесь ругают, мне то же первый раз досталось :-)
Нужно вставлять код в форму, открывающуюся по Alt+S.
Ругают? Ни в коем случае. Пишите код как хочется. Но..., если хотите получить ответ на свой вопрос, то постарайтесь уважать тех, у кого просите помощи. Всё просто.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Любые вопросы новичков по MQL4, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам
Artyom Trishkin, 2018.10.18 08:07
Давайте так: создайте в редакторе шаблон индикатора, при создании добавьте нужное количество входных переменных и рисуемых буферов.
Далее разберём что нужно делать из конкретной задачи.
В прошлый раз я так и сделал, только поменял название переменной и массива.
При использовании iMA и-р работал только на неделях и дневках, там где в свече больше 100 пунктов, на меньших ТФ ничего не рисует. Похоже дело в округлении.
Если использовать iMAOnArray, окно и-ра пустое на всех ТФ. Ошибок в журнале нет.
Если использовать iMAOnArray, окно и-ра пустое на всех ТФ. Ошибок в журнале нет.
еще бы, Вы iMAOnArray() используете с периодом 1, т.е. значение iMAOnArray() будет по сути значением массива tmp1
Вы если хотите разобраться, что считаете, то сделайте цикл покороче for(i=1; i<10; i++)
и распринтуйте все данные которые хотите посчитать, хотя может быть будет проще не считать какую то сложную формулу, а взять и построить МАшку с помощью iMAOnArray() - что iMA, что iMAOnArray() это одинаковые расчеты.... увы, если на технический вопрос могут на этом форуме Вам дать ответ, то учиться считать и разбираться с информацией только Вы сами должны
В прошлый раз я так и сделал, только поменял название переменной и массива.
При использовании iMA и-р работал только на неделях и дневках, там где в свече больше 100 пунктов, на меньших ТФ ничего не рисует. Похоже дело в округлении.
Если использовать iMAOnArray, окно и-ра пустое на всех ТФ. Ошибок в журнале нет.
Первым циклом рассчитываете значения первого буфера;
вторым циклом рассчитываете МА по значениям, рассчитанным в первом цикле.
Вдумайтесь что означает iMAOnArray(). Напишите раздельно MA on Array. Как сиё перевести? Под рукой у каждого есть гугл-переводчик. Вносим-переводим-получаем: МА на массиве.
Т.е. - скользящая средняя, построенная на уже готовом, заранее просчитанном и заполненном массиве.
Соответственно: первый цикл - подготовка необходимого массива, второй цикл - построение скользящей средней по подготовленному в первом цикле массиве.
А вы что делаете? Вносите значение в первый массив (остальные-то значения ещё не подготовлены), и тут же пытаетесь построить МА на этом значении.
Вот же я давал шаблон:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Любые вопросы новичков по MQL4, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам
Artyom Trishkin, 2018.10.18 09:39
Индикатор:
Из него можно выкинуть всё относящееся к пятёрке, и получите шаблон для четвёрки. Хотя этот шаблон мультиплатформенный - на нём можно сразу делать под оба терминала - только буфера свои задать, и их количество. В данном шаблоне - их два рисуемых и один расчётный, что видно от сюда:
=еще бы, Вы iMAOnArray() используете с периодом 1, т.е. значение iMAOnArray() будет по сути значением массива tmp1
Я пробовал разные значения использовать, 1 осталась как последний вариант этих экспериментов.
Почему-то в буфер и-ра на всех ТФ пишется одно и то же число, например ip1Buf[4] = 2147483647.0 при том что значения массива все разные tmp1[4] = 0.1300000000000097 и тд
Но даже в этом случае должна рисоваться прямая линия, а на графике и-ра нет абсолютно ничего, шкала размечена от 0 до 0.
=еще бы, Вы iMAOnArray() используете с периодом 1, т.е. значение iMAOnArray() будет по сути значением массива tmp1
Я пробовал разные значения использовать, 1 осталась как последний вариант этих экспериментов.
Почему-то в буфер и-ра на всех ТФ пишется одно и то же число, например ip1Buf[4] = 2147483647.0 при том что значения массива все разные tmp1[4] = 0.1300000000000097 и тд
Но даже в этом случае должна рисоваться прямая линия, а на графике и-ра нет абсолютно ничего, шкала размечена от 0 до 0.
2147483647.0 ну начните поиском пользоваться! https://www.mql5.com/ru/forum/224831
еще раз, я писал Артем только что написал, Вам по любому нужно читать самостоятельно, начните с простого... нарисуете цену close на графике индикатором, потом попробуйте усложнить, сделайте тоже самое в одном цикле, а во втором цикле сделайте расчет МА по уже рассчитанному буферу в котором close лежит