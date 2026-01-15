Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 672

inter78:

Вообще-то  я так и сделал но мне не нравится долгое срабатывание

срабатывание не долгое, а по тику... а в целом.начинайте читать справку, "методом тыка" MQL не получится изучить, в основе MQL лежит С++, но он привязан к платформе МТ, без изучения справки никак

в Вашем коде и работа с файлами и и работа с глобальными переменными терминала и работа с графикой и ... и все там по многу раз на одном тике делается, действительно много не нужных операций

хотите быстрое срабатывание, используйте OnChartEvent(), но он в тестере не генерируется, но сначала начните изучать справку MQL4

 
Igor Makanu:

срабатывание не долгое, а по тику... а в целом.начинайте читать справку, "методом тыка" MQL не получится изучить, в основе MQL лежит С++, но он привязан к платформе МТ, без изучения справки никак

в Вашем коде и работа с файлами и и работа с глобальными переменными терминала и работа с графикой и ... и все там по многу раз на одном тике делается, действительно много не нужных операций

хотите быстрое срабатывание, используйте OnChartEvent(), но он в тестере не генерируется, но сначала начните изучать справку MQL4

Придется, наверное, просить спецов довести до ума. У меня не получится. Уж больно удобный информационно-управляющий индикатор для работы с неограниченным количеством открытых графиков получается. Там еще на кнопках указывается текущая прибыль по инструменту  и количество бай и сел ордеров.
 

Привет всем.

Нашел в библиотеке кода полезный индикатор Ind-Fractals. Однако, он рисует фракталы на каждом баре, вместо того, чтобы просчитывать их как надо. Хотелось бы попользоваться индикатором, а он "сломан"((( Помогите найти ошибку, пробовал связаться с автором, но он на сообщения не отвечает. Для удобства продублировал код сюда.

#property copyright "Copyright © 2005, MetaQuotes Software Corp."

#property link      "http://www.metaquotes.net"

//----

#property indicator_chart_window

#property indicator_buffers 8

#property indicator_color1 Red

#property indicator_color2 Red

#property indicator_color3 Blue

#property indicator_color4 Blue

#property indicator_color5 Lime

#property indicator_color6 Lime

#property indicator_color7 Sienna

#property indicator_color8 Sienna

//---- input parameters

extern bool      Comm=true;

//---- buffers

double ExtMapBuffer1[];

double ExtMapBuffer2[];

double ExtMapBuffer3[];

double ExtMapBuffer4[];

double ExtMapBuffer5[];

double ExtMapBuffer6[];

double ExtMapBuffer7[];

double ExtMapBuffer8[];

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator initialization function                         |

//+------------------------------------------------------------------+

int init()

  {

//---- indicators

   SetIndexStyle(0,DRAW_ARROW);//стиль линии индикатора

   SetIndexArrow(0,217); // прописывает тип стрелки

   SetIndexBuffer(0,ExtMapBuffer1);//Связывает указанный индикаторный буфер с одномерным динамическим массивом типа double. Существует 2 варианта функции.

   SetIndexEmptyValue(0,0.0);//Устанавливает значение пустой величины для линии индикатора.

   

   SetIndexStyle(1,DRAW_ARROW);

   SetIndexArrow(1,218);

   SetIndexBuffer(1,ExtMapBuffer2);

   SetIndexEmptyValue(1,0.0);

   

   SetIndexStyle(2,DRAW_ARROW);

   SetIndexArrow(2,217);

   SetIndexBuffer(2,ExtMapBuffer3);

   SetIndexEmptyValue(2,0.0);

   

   SetIndexStyle(3,DRAW_ARROW);

   SetIndexArrow(3,218);

   SetIndexBuffer(3,ExtMapBuffer4);

   SetIndexEmptyValue(3,0.0);

   

   SetIndexStyle(4,DRAW_ARROW);

   SetIndexArrow(4,217);

   SetIndexBuffer(4,ExtMapBuffer5);

   SetIndexEmptyValue(4,0.0);

   

   SetIndexStyle(5,DRAW_ARROW);

   SetIndexArrow(5,218);

   SetIndexBuffer(5,ExtMapBuffer6);

   SetIndexEmptyValue(5,0.0);

   

   SetIndexStyle(6,DRAW_ARROW);

   SetIndexArrow(6,217);

   SetIndexBuffer(6,ExtMapBuffer7);

   SetIndexEmptyValue(6,0.0);

   

   SetIndexStyle(7,DRAW_ARROW);

   SetIndexArrow(7,218);

   SetIndexBuffer(7,ExtMapBuffer8);

   SetIndexEmptyValue(7,0.0);

   return(0);  }

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custor indicator deinitialization function                       |

//+------------------------------------------------------------------+

int deinit() {return(0);  }

//------------------------------------------------------------------  

bool Fractal(string F,int Per,int shift)  {

   if(Period()>Per) return(-1);

   Per=Per/Period()*2+MathCeil(Per/Period()/2);

   if(shift<Per)return(-1);

   if(shift>Bars-Per)return(-1);

   for(int i=1;i<=Per;i++)  {

      if(shift+i>=Bars || shift-i<0) return(-1);

      if(F=="U")  {

         if(High[shift+i]>High[shift])return(-1);

         if(High[shift-i]>=High[shift])return(-1);  }

      if(F=="L")   {

         if(Low[shift+i]<Low[shift])return(-1);

         if(Low[shift-i]<=Low[shift])return(-1);  }   }

   return(1);  }

//------------------------------------------------------------------

int start()

  {

   int D1=1440,H4=240,H1=60,M15=15,B;

   double P;

   int    counted_bars=IndicatorCounted();// количество баров неизмененных после последнего вызова индикатора

   B=Bars-counted_bars;

   if(counted_bars==0) B--;

   if(Period()==D1)P=150*Point;// period возвращает текущий период графика

   if(Period()==H4)P=70*Point;

   if(Period()==H1)P=40*Point;

   if(Period()==30)P=30*Point;

   if(Period()==M15)P=20*Point;

   if(Period()==5)P=10*Point;

   if(Period()==1)P=5*Point;

   for(int shift=B;shift>0;shift--)

     {

      if(Fractal("U",M15,shift)==1) ExtMapBuffer1[shift]=High[shift]+P;

      else ExtMapBuffer1[shift]=0;

      if(Fractal("L",M15,shift)==1) ExtMapBuffer2[shift]=Low[shift]-P;

      else ExtMapBuffer2[shift]=0;

      if(Fractal("U",H1,shift)==1) ExtMapBuffer3[shift]=High[shift]+P;

      else ExtMapBuffer3[shift]=0;

      if(Fractal("L",H1,shift)==1) ExtMapBuffer4[shift]=Low[shift]-P;

      else ExtMapBuffer4[shift]=0;

      if(Fractal("U",H4,shift)==1) ExtMapBuffer5[shift]=High[shift]+P;

      else ExtMapBuffer5[shift]=0;

      if(Fractal("L",H4,shift)==1) ExtMapBuffer6[shift]=Low[shift]-P;

      else ExtMapBuffer6[shift]=0;

      if(Fractal("U",D1,shift)==1) ExtMapBuffer7[shift]=High[shift]+P;

      else ExtMapBuffer7[shift]=0;

      if(Fractal("L",D1,shift)==1) ExtMapBuffer8[shift]=Low[shift]-P;

      else ExtMapBuffer8[shift]=0;

     }

   if(Comm) Comment(" D1 - коричневый\n H4 - зелёный\n H1 - синий\nM15 - красный ");


   return(0);

  }

За такую подачу кода здесь ругают, мне то же первый раз досталось :-)

Нужно вставлять код в форму, открывающуюся по Alt+S.

 
psyman:

За такую подачу кода здесь ругают, мне то же первый раз досталось :-)

Нужно вставлять код в форму, открывающуюся по Alt+S.

Ругают? Ни в коем случае. Пишите код как хочется. Но..., если хотите получить ответ на свой вопрос, то постарайтесь уважать тех, у кого просите помощи. Всё просто.

 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Любые вопросы новичков по MQL4, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам

Artyom Trishkin, 2018.10.18 08:07

Давайте так: создайте в редакторе шаблон индикатора, при создании добавьте нужное количество входных переменных и рисуемых буферов.

Далее разберём что нужно делать из конкретной задачи.

В прошлый раз я так и сделал, только поменял название переменной и массива.

При использовании iMA и-р работал только на неделях и дневках, там где в свече больше 100 пунктов, на меньших ТФ ничего не рисует. Похоже дело в округлении.




Если использовать iMAOnArray, окно и-ра пустое на всех ТФ. Ошибок в журнале нет.




//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                        _null.mq4 |
//|                        Copyright 2014, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              http://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2014, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "http://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property strict
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots   1
//--- plot OC
#property indicator_label1  "O-C"
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  clrSteelBlue
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
//--- indicator buffers
double         ip1Buf[];

input int ip1=100;
double tmp1[];


//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
  
IndicatorBuffers(2);
string s_name1;

s_name1="O-C (" + IntegerToString(ip1) + ")";

IndicatorShortName(s_name1);
SetIndexLabel(0, s_name1);
SetIndexBuffer(1, tmp1);


//--- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer(0,ip1Buf);
   
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {


int i;

      Print("rates_total = ",rates_total);
      for(i=1; i<rates_total-1; i++)
      {
      //Print("i = ",i);
      tmp1[i]=MathMax(open[i],close[i])-MathMin(open[i],close[i]);      
     // tmp1[i]=close[i];      
      //ip1Buf[i]=iMA(NULL,0,1,0,0,tmp1[i],0);
      ip1Buf[i]=iMAOnArray(tmp1,1,1,0,0,0);
      
      }
   
//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+


 
psyman:

Если использовать iMAOnArray, окно и-ра пустое на всех ТФ. Ошибок в журнале нет.

еще бы, Вы iMAOnArray() используете с периодом 1, т.е. значение iMAOnArray() будет по сути значением массива tmp1

Вы если хотите разобраться, что считаете, то сделайте цикл покороче for(i=1; i<10; i++)

и распринтуйте все данные которые хотите посчитать, хотя может быть будет проще не считать какую то сложную формулу, а взять и построить МАшку с помощью iMAOnArray() - что iMA, что iMAOnArray() это одинаковые расчеты.... увы, если на технический вопрос могут на этом форуме Вам дать ответ, то учиться считать и разбираться с информацией только Вы сами должны

 
psyman:

В прошлый раз я так и сделал, только поменял название переменной и массива.

При использовании iMA и-р работал только на неделях и дневках, там где в свече больше 100 пунктов, на меньших ТФ ничего не рисует. Похоже дело в округлении.




Если использовать iMAOnArray, окно и-ра пустое на всех ТФ. Ошибок в журнале нет.





Первым циклом рассчитываете значения первого буфера;

вторым циклом рассчитываете МА по значениям, рассчитанным в первом цикле.

Вдумайтесь что означает iMAOnArray(). Напишите раздельно MA on Array. Как сиё перевести? Под рукой у каждого есть гугл-переводчик. Вносим-переводим-получаем: МА на массиве.

Т.е. - скользящая средняя, построенная на уже готовом, заранее просчитанном и заполненном массиве.

Соответственно: первый цикл - подготовка необходимого массива, второй цикл - построение скользящей средней по подготовленному в первом цикле массиве.

А вы что делаете? Вносите значение в первый массив (остальные-то значения ещё не подготовлены), и тут же пытаетесь построить МА на этом значении.

Вот же я давал шаблон:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Любые вопросы новичков по MQL4, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам

Artyom Trishkin, 2018.10.18 09:39

Индикатор:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                       TestMA.mq5 |
//|                        Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. |
//|                             https://mql5.com/ru/users/artmedia70 |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://mql5.com/ru/users/artmedia70"
#property version   "1.00"
#property indicator_chart_window
#ifdef __MQL4__
#property strict
#property indicator_buffers 2
#else 
#property indicator_buffers 3
#property indicator_plots   2
#endif 
//--- plot MAstd
#property indicator_label1  "Calculation MA"
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  clrBlue
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  4
//--- plot MAcalc
#property indicator_label2  "Standart MA"
#property indicator_type2   DRAW_LINE
#property indicator_color2  clrDarkOrange
#property indicator_style2  STYLE_DOT
#property indicator_width2  2
//--- input parameters
input int      InpPeriod                     =  10;            // Period
input ENUM_MA_METHOD       InpMethod         =  MODE_EMA;      // Method
input ENUM_APPLIED_PRICE   InpAppliedPrice   =  PRICE_CLOSE;   // Applied price  
//--- indicator buffers
double         BufferMAcalc[];
double         BufferMAstd[];
double         BufferPrice[];
//---
int            digits;
int            period_ma;
int            handle_ma;
CAvg           avg();
//--- includes

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//---
#ifdef __MQL4__
   IndicatorBuffers(3);
#endif 
   period_ma=(InpPeriod<1? 1 : InpPeriod);
   digits=Digits()+1;
//--- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer(0,BufferMAcalc,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,BufferMAstd,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(2,BufferPrice,INDICATOR_CALCULATIONS);
//---
   ArraySetAsSeries(BufferMAcalc,true);
   ArraySetAsSeries(BufferMAstd,true);
   ArraySetAsSeries(BufferPrice,true);
//---
#ifdef __MQL5__
   ResetLastError();
   handle_ma=iMA(NULL,PERIOD_CURRENT,period_ma,0,InpMethod,InpAppliedPrice);
   if(handle_ma==INVALID_HANDLE)
     {
      Print("Error creation iMA(",(string)period_ma,"): ",GetLastError());
      return INIT_FAILED;
     }
#endif 
//---
   Comment("\nMA type: ",avg.MethodToString(InpMethod),", price: ",avg.PriceToString(InpAppliedPrice),", period: ",(string)period_ma);
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//--- Установка массивов буферов как таймсерий
#ifdef __MQL5__
   ArraySetAsSeries(open,true);
   ArraySetAsSeries(high,true);
   ArraySetAsSeries(low,true);
   ArraySetAsSeries(close,true);
#endif 
//--- Проверка количества доступных баров
   if(rates_total<fmax(period_ma,4)) return 0;
//--- Проверка и расчёт количества просчитываемых баров
   int limit=rates_total-prev_calculated;
   if(limit>1)
     {
      limit=rates_total-1;
      ArrayInitialize(BufferMAcalc,EMPTY_VALUE);
      ArrayInitialize(BufferMAstd,EMPTY_VALUE);
      ArrayInitialize(BufferPrice,0);
     }
//--- Подготовка данных
#ifdef __MQL5__
   int count=(limit>1 ? rates_total : 1),copied=0;
   copied=CopyBuffer(handle_ma,0,0,count,BufferMAstd);
   if(copied!=count) return 0;
#endif 
//--- Расчёт индикатора
   for(int i=limit; i>=0 && !IsStopped(); i--)
     {
      #ifdef __MQL4__ BufferMAstd[i]=iMA(NULL,PERIOD_CURRENT,period_ma,0,InpMethod,InpAppliedPrice,i); #endif 
      BufferPrice[i]=avg.AppliedPrice(InpAppliedPrice,NULL,PERIOD_CURRENT,i);
      BufferMAcalc[i]=avg.GetMA(rates_total,InpMethod,period_ma,i,BufferPrice);
     }

//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Из него можно выкинуть всё относящееся к пятёрке, и получите шаблон для четвёрки. Хотя этот шаблон мультиплатформенный - на нём можно сразу делать под оба терминала - только буфера свои задать, и их количество. В данном шаблоне - их два рисуемых и один расчётный, что видно от сюда:

//--- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer(0,BufferMAcalc,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,BufferMAstd,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(2,BufferPrice,INDICATOR_CALCULATIONS);
//---
 

=еще бы, Вы iMAOnArray() используете с периодом 1, т.е. значение iMAOnArray() будет по сути значением массива tmp1


Я пробовал разные значения использовать, 1 осталась как последний вариант этих экспериментов.

Почему-то в буфер и-ра  на всех ТФ пишется одно и то же число, например ip1Buf[4] = 2147483647.0 при том что значения массива все разные tmp1[4] = 0.1300000000000097 и тд

Но даже в этом случае должна рисоваться прямая линия, а на графике и-ра нет абсолютно ничего, шкала размечена от 0 до 0.



 
psyman:

=еще бы, Вы iMAOnArray() используете с периодом 1, т.е. значение iMAOnArray() будет по сути значением массива tmp1


Я пробовал разные значения использовать, 1 осталась как последний вариант этих экспериментов.

Почему-то в буфер и-ра  на всех ТФ пишется одно и то же число, например ip1Buf[4] = 2147483647.0 при том что значения массива все разные tmp1[4] = 0.1300000000000097 и тд

Но даже в этом случае должна рисоваться прямая линия, а на графике и-ра нет абсолютно ничего, шкала размечена от 0 до 0.



2147483647.0  ну начните поиском пользоваться! https://www.mql5.com/ru/forum/224831

еще раз, я писал Артем только что написал, Вам по любому нужно читать самостоятельно, начните с простого... нарисуете цену close на графике индикатором, потом попробуйте усложнить, сделайте тоже самое в одном цикле, а во втором цикле сделайте расчет МА по уже рассчитанному буферу в котором close лежит

