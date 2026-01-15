Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 677
здравствуйте, есть ли инфа , будет ли поддерживаться mql4 в дальнейшем, если вроде как продажи мт4 прекратились?
Так продаж и небыло никогда, он всегда был бесплатным.
разве брокеры бесплатно пользуют мт у метаквотов?
Уважаемые друзья, помогите разобраться. Попробовал написать на основе ЗигЗага свой индикатор, а точнее вывести его средние значения. И вот что получается: во первых неправильно рисует, а во вторых в комменте среднее значение не стоит на месте, с каждым тиком растет, хотя массив выводит четко. Подскажите правильный код. Свой прилагаю...:
А вот код:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Любые вопросы новичков по MQL4, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам
Где упоминание о брокерах?
Читайте между строк, даже если это всего одна строка ))
Надо тренироваться... Завтра попробую начать тренировки.
Развитие MT4 остановлено, поддержка MQL4 очень ограничена (или тоже остановлена), вот и вся инфа с форума.
Пора на MT5.
Вчера обновился на 1127 - насчёт поддержки. Насчёт развития - больше нет.
у меня есть кое какие навыки на mql4 , думаю дальше углубляться , но не получится ли так что я зря потрачу время?
Моё мнение: Если "кой-какие", то не велика будет "потеря" при переходе на mql5. Языки - практически один за небольшими разночтениями/писаниями. Разница в торговом API и функциями работы с ним.
Так что смело начинайте писать на mql5, и вместе с его изучением подтянутся знания и по mql4.