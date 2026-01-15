Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 677

Новый комментарий
 
Вадим Мотеюнас:
здравствуйте, есть ли инфа , будет ли поддерживаться mql4 в дальнейшем, если вроде как продажи мт4 прекратились?
Так продаж и небыло никогда, он всегда был бесплатным.
 
Alexey Viktorov:
Так продаж и небыло никогда, он всегда был бесплатным.

разве брокеры бесплатно пользуют мт у метаквотов?

 

Уважаемые друзья, помогите разобраться. Попробовал написать на основе ЗигЗага свой индикатор, а точнее вывести его средние значения. И вот что получается: во первых неправильно рисует, а во вторых в комменте среднее значение не стоит на месте, с каждым тиком растет, хотя массив выводит четко. Подскажите правильный код. Свой прилагаю...:


так рисует


А вот код:


//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                           01.mq4 |
//|                        Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property strict
#property indicator_chart_window

#property indicator_buffers 1
#property indicator_color1 Red
#property indicator_width1 1

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+

extern int ExtDepth=12;
extern int ExtDeviation=5;
extern int ExtBackstep=3;
extern int nn=30;

int shift, ww=0;
double zz, SredRazmax=0.0; 
double HZZ[];


int OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping
    SetIndexBuffer(0,HZZ);
  SetIndexStyle(0,DRAW_SECTION);
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//---
  for(shift = 0; shift <= Bars-1; shift++){
      zz = iCustom(NULL, 0, "ZigZag", ExtDepth, ExtDeviation, ExtBackstep, 0, shift);
           if(zz > 0.0)   {
           HZZ[ww]=zz;
            ww++;          }
           else {
           continue;
           }
    }
//---------------------------------------------+
//расчет среднего значения           
//---------------------------------------------+      
  for(ww=0;ww<=nn;ww++){
       if(HZZ[ww]>HZZ[ww+1]){
          SredRazmax += (HZZ[ww]- HZZ[ww+1]);      
         }     
        else if(HZZ[ww]<HZZ[ww+1]){
         SredRazmax += (HZZ[ww]- HZZ[ww+1])*(-1);
        }
        else{
        continue;
           }
     }  
        
  if(SredRazmax>0){    
   
      Comment("Средний размах = ", SredRazmax/nn,",",HZZ[0],",",HZZ[1],",",HZZ[2],",",HZZ[3],",",HZZ[4]);      
        }
   
       
//--- return value of prev_calculated for next call
 return(0);

  
 
  }
//+------------------------------------------------------------------+
Файлы:
ZigZagSredn.mq4  6 kb
 
Вадим Мотеюнас:

разве брокеры бесплатно пользуют мт у метаквотов?

Где упоминание о брокерах?

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Любые вопросы новичков по MQL4, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам

Вадим Мотеюнас, 2018.10.23 17:10

здравствуйте, есть ли инфа , будет ли поддерживаться mql4 в дальнейшем, если вроде как продажи мт4 прекратились?

 
Alexey Viktorov:
Где упоминание о брокерах?

Читайте между строк, даже если это всего одна строка ))

 
Sergey Basov:

Читайте между строк, даже если это всего одна строка ))

Надо тренироваться... Завтра попробую начать тренировки.

 
Вадим Мотеюнас:
здравствуйте, есть ли инфа , будет ли поддерживаться mql4 в дальнейшем, если вроде как продажи мт4 прекратились?

Развитие MT4 остановлено, поддержка MQL4 очень ограничена (или тоже остановлена), вот и вся инфа с форума.

Пора на MT5.

 
Sergey Basov:

Развитие MT4 остановлено, поддержка MQL4 очень ограничена (или тоже остановлена), вот и вся инфа с форума.

Пора на MT5.

Вчера обновился на 1127 - насчёт поддержки. Насчёт развития - больше нет.

 
Sergey Basov:

Развитие MT4 остановлено, поддержка MQL4 очень ограничена (или тоже остановлена), вот и вся инфа с форума.

Пора на MT5.

у меня есть кое какие навыки на mql4 , думаю дальше углубляться , но не получится ли так что я зря потрачу время?

 
Вадим Мотеюнас:

у меня есть кое какие навыки на mql4 , думаю дальше углубляться , но не получится ли так что я зря потрачу время?

Моё мнение: Если "кой-какие", то не велика будет "потеря" при переходе на mql5. Языки - практически один за небольшими разночтениями/писаниями. Разница в торговом API и функциями работы с ним.

Так что смело начинайте писать на mql5, и вместе с его изучением подтянутся знания и по mql4.

1...670671672673674675676677678679680681682683684...2693
Новый комментарий