MakarFX #:

смотри

Работает?

Может еще это поменять.


 
  double dev = iStdDevOnArray(ExtMapBuffer1, limit, 100,0,0,0);

на

  double dev = iStdDevOnArray(ExtMapBuffer1, limit, 100,0,0,i);
 
Alekseu Fedotov #:

Работает?

Может еще это поменять.

Работает

Я бы сказал - "нужно поменять"

 

Загрузил МТ5, при установке выбрал одного из российских брокеров (Демо), открыл график EURUSD, но на 5 мин котировки начинаются только с середины 2020 года. Как загрузить историю с 2001 ?

 

Всем добрый день. При попытке авторизоваться здесь н асайте с основного аккаунта мне выдаётся красное сообщение запрет авторизации. Если жму забыл пароль и ввожу почту, код  мне пишут такой адрес почты не зарегистрирован. Это мой аккаунт удалили, забанили или что с ним произошло что я не могу зайти?  И как узнать причину всего этого дела?

 
Super_good #:

Вот этот, основной ник, какой?

 
Alexey Viktorov #:

ОСНОВНОЙ НИК DanilaMactep

А ЭТОТ АККАУНТ ПРИШЛОСЬ СОЗДАТЬ Т.К НАГУГЛИЛ, ЧТО ЕСЛИ ЕСТЬ НЕ СТАНДАРТНЫЕ ВОПРОСЫ- ТЕХПОДДЕРЖКИ НЕТ, НО ЕСТЬ ФОРУМ- ВСЕ ТАКИЕ ВОПРОСЫ ТУДА О_о С DanilaMactep ЗАДАТЬ ВОПРОС НЕ МОГУ Т.К АВТОРИЗАЦИЯ НА ЗАПРЕТЕ..

 
Super_good #:

Аккаунт удалён.

https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=DanilaMactep

 
PapaYozh #:


за что и можно ли его восстановить?
 
Super_good #:
Я не знаю, не имею отношения к администрации этого ресурса.

 

не вышел каменный цветок у Данилы-Мастера..

удаление акка. это либо личная настойчивая просьба, или дикое разнузданное хамство, либо нарушение фин.правил (попытки мутно использовать платёжные системы и сервисы MQ)

Автомат пару лет бился чтобы его удалили, при его-то культуре общения. Так что у Данилы скорее - последнее. 

Прецедентов восстановления аккаунта что-то не слыхать, или счастливчики сидят тише воды, ниже травы

