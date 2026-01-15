Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 247
Сочинил формулу для расчёта лота, скажите где может быть ошибка? Не открывается ордер из-за некорректности какой-то.
Формула пока актуальна для депозита 100$ и выше при плече 1-100 и выше. А если депозит без плеча 1 000$ получается что формула не рабочая, так как Фримаржин/контракт = 0,01 и вычесть из такого значения уже не получится так как торговые условия не выполнятся.
А с другой стороны зачем вычитать если ФРи Маржин уже учитывает открытые позиции да? Тогда это будет выглядеть так-
Пойду потестирую
Приветствую)) А что за 0,65? откуда это
Я про левередж (плечо) думал, но пришёл к выводу что баланс то уже по идее указывается с учётом плеча. Или я не прав?
А 0,65 это резерв под 35% просадку чтоли? чтобы маржинколл не вызвался? Кстати хорошая мысль, а то вот так лот подберёшь потом убыток пойдёт по позициям и капец
Во! формула сработала после того как минусование убрал, прикольно)) короче был лот 0,02, потом когда три позиции в просадку ушли аварийный лот рассчитлся как 0,1, то есть в 5 раз! То что надо, потестирую может правда коэффициент защитный поставлю Хотя там у меня функция и так чуткая на продолжение роста убытков при открытом аварийном ордере, практически проблем не должно быть.
Коллега, благодарю за ценные мысли! пойду тестить!
Я вот ещё проверять торговые условия вздумал. Как вам такой код?
Если перевернуть - BUY вместо SELL и SELL вместо BUY - будет лучше
Попробуйте, Коллега!!!
Робот вместо констатации факта должен выдавать рекомендации: Хозяин, добавь деньжат. Те, что были, уже прособачил...
Да всё норм, там специально левые настройки были чтобы отработку аварийного ордера вызвать - надо было посмотреть какой лот подберёт.
Пока вот такой вариант оставил. Раньше через баланс считал, думаю по марже свободной корректнее будет, но итог тот же. По результатам тестов уже посмотрим потом.
Интернет включили! Можно на почту писать?
Вот так надо? Уровни -0,75 и +0,75
Проще одна переменная. Вначале 0. Затем +1 -1 +1 -1
Да, примерно так. Только как записать в советнике так, что бы при его запуске, если находимся в промежутке между уровнями он взял значение последнего от которого отбились?
Отбились - это как? Он на нас нападал? Отбились когда - до запуска? Как могли отбиваться, если только что запуск? Перед отправкой читайте - все ли здесь понятно
Отбились - это как? Он на нас нападал? Отбились когда - до запуска? Как могли отбиваться, если только что запуск? Перед отправкой читайте - все ли здесь понятно
Хорошо, не отбились, а произвел отскок от линии. При условии, что советник ставится на другую машину / терминал или в случае выключения компьютера, перезапуска терминала, он (советник) начал работать сразу, вычислив, на каком уровне последний раз была цена и выставив нужное значение переменной, а не ждал пока цена достигнет нужного уровня. Надеюсь понятно описал.
При чем здесь другая машина или терминал? Или выключение - перезапуск. Может быть имеется в виду включение компьютера или запуск советника? Почему обязательно отскок, а если уход за линию уровня и обратное пересечение. И если подождет - это всего лишь пропуск одной возможности при включении. Можно это сначала отбросить, а когда все сделаете - вернуться к этому. И потом, откуда берутся линии, когда они появляются, кто их ставит, или как советник их вычисляет. Если они ставятся на другом компьютере или до выключения компьютера - цена может уйти далеко. Если уровни вычисляет сам советник - это другое дело. А теперь смотрите: цена отбилась от верхнего уровня и в течение часа побродила между уровнями. И тут мы включили компьютер, запустили советник. Видимо, нужно этому отскоку приписать время действия. Час прошел - все, отскок забыт. ... Видите, сколько вопросов возникает! А говорите понятно. Вам понятно, Вы знаете существо вопроса. А со стороны - это тьма. Искусство программировать - это умение самостоятельно поставить кучу вопросов и найти на них ответы. Посмотрите скрипт - может тут есть рациональное зерно