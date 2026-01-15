Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 443
Алексей! МТ5 сегодня стал вообще многословен - дублирует в комментарий TP:
Спасибо, Алексей!!! Тоже так подумал - но как проверить? а как узнал что это такое? и почему на реале отсутствуют. Может потому что он старый, а демо новый счет?
Разность цены tp и цены закрытия ордера разделить на _Point и сверить с записью в комментарии ордера. Именно так и узнал. Случайное совпадение не может длиться бесконечно и стабильно. На реале, видимо нет таких проскальзываний. Хотя у меня были. Именно на реале я это высчитывал. Сначала обратил внимание на то, что закрытие по tp, а цена закрытия не подсвечена зелёным.
Здравствуйте, помогите, пожалуйста.
Хочу, в любой момент, знать номер бара, на котором есть стрелка индикатора.
В примере, пыталась заполнить буфер, если стрелка на десятом баре.
Где неправильно?
Обычно как проверяю - запускаю и смотрю результат. А тут только часть кода. Здесь все очень мелко, трудно разглядеть -в редакторе у меня крупнее
Здравствуйте подскажите как сделать чтоб индикатор сохранял данные в файл
только в место RSI индикатор Williams’ Percent Range
//| expert start function |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
{
//----
int iRSI;
iRSI=FileOpen("File.txt", FILE_CSV|FILE_WRITE, '\t');
//------------------------------------------------//
//-------------------------------------------------//
if(iRSI>0)
{
FileWrite(iRSI, [0]);
FileClose(iRSI);
}
//----
return(0);
}
Здесь все очень мелко,
В браузере есть возможность изменить масштаб )
К сожалению, это не единственная ошибка.
В комментарий выводится правильное значение, от текущего бара, сейчас num_buy 9
Почему в истории не существует условия?
проверила, в советнике открывает позицию когда стрелка на баре 10
Как в индикаторе поставить точку когда стрелка на баре 10?
Так вы цикл тут прерываете как только встречаете первое попавшееся не пустое значение индикатора. Вот он до десяти и не доходит.
В индикаторе я убрала break; по рекомендации STARIJ
всё равно нет точки на графике, и в комментарии пишет номера третьей и четвёртой стрелок, а первую и вторую (ближние к текущей дате) не видит.
А в советнике-то оставили. И что он делает? Находит первую точку индикатора и... break
советник сделала чтобы проверить саму возможность, открывает правильно, а в индикаторе вообще невидит значения ближних двух буферов индикатора "Arrow v.3"