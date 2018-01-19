Как сохранить данные индикатора RSI в фаил

Новый комментарий
 

Подскажите пожалуйста как сделать чтоб RSI сохранил процентно сть которую он показывает в файл 

int start() 

  { 

//---- 

   int iRSI; 

   iRSI=FileOpen("File.txt", FILE_CSV|FILE_WRITE, '\t'); 

  //------------------------------------------------// 

   

  //-------------------------------------------------// 

  if(iRSI>0) 

    { 

     FileWrite(iRSI, Close[0]);  <- ????????????????

     FileClose(iRSI); 

    }  

//---- 

   return(0); 

  }  

 
Эдуард Бугаев:Подскажите пожалуйста как сделать чтоб RSI сохранил процентно сть которую он показывает в файл
int start()
  {
   int iRSI;
   iRSI=FileOpen("File.txt", FILE_CSV|FILE_WRITE, '\t');
  if(iRSI>0)
    {
     FileWrite(iRSI, Close[0]);  <- ????????????????
     FileClose(iRSI);
    } 
   return(0);
  }
А у Вас что получается?
 
STARIJ:
А у Вас что получается?

Получается то что: сохраняет (Close-параметры цены, вписываешь Volume-параметры объёма а вот не сохраняет параметры RSI где он показывает процент роста или падения).

 
Эдуард Бугаев:...... а вот не сохраняет параметры RSI где он показывает процент роста или падения).

А что вместо этого сохраняет? И как вы записываете? У меня все прекрасно сохраняет...

 
Даже вот так сохраняет
  0                 1                 2
 56.26904388328618 52.28520453623323 55.34063971719912
 
Попробуйте выводить на экран с помощью функции Alert.

   Когда отдадите - потом в файл

  
//+------------------------------------------------------------------+ 
//| Запись RSI в файл и Alert()                                      | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
#property strict
void OnStart() 
{ 
 int iRSI=FileOpen("File.txt", FILE_CSV|FILE_WRITE, '\t');
     FileWrite(iRSI,"    0          1          2");
     string s="   "+DoubleToStr(iRSI(NULL,0,11,0,0),Digits) + "   "
                 +DoubleToStr(iRSI(NULL,0,11,0,1),Digits()) + "   "+
                  DoubleToStr(iRSI(NULL,0,11,0,2),_Digits);
     FileWrite(iRSI, s);
     FileClose(iRSI);
     Alert(s);
     Alert("     0              1               2");
}
 
STARIJ:

Спасибо работает.

Новый комментарий