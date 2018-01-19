Как сохранить данные индикатора RSI в фаил
Эдуард Бугаев:Подскажите пожалуйста как сделать чтоб RSI сохранил процентно сть которую он показывает в файлА у Вас что получается?
int start()
{
int iRSI;
iRSI=FileOpen("File.txt", FILE_CSV|FILE_WRITE, '\t');
if(iRSI>0)
{
FileWrite(iRSI, Close[0]); <- ????????????????
FileClose(iRSI);
}
return(0);
}
int start()
{
int iRSI;
iRSI=FileOpen("File.txt", FILE_CSV|FILE_WRITE, '\t');
if(iRSI>0)
{
FileWrite(iRSI, Close[0]); <- ????????????????
FileClose(iRSI);
}
return(0);
}
STARIJ:
А у Вас что получается?
А у Вас что получается?
Получается то что: сохраняет (Close-параметры цены, вписываешь Volume-параметры объёма а вот не сохраняет параметры RSI где он показывает процент роста или падения).
Эдуард Бугаев:...... а вот не сохраняет параметры RSI где он показывает процент роста или падения).
А что вместо этого сохраняет? И как вы записываете? У меня все прекрасно сохраняет...
Даже вот так сохраняет
0 1 2 56.26904388328618 52.28520453623323 55.34063971719912
Попробуйте выводить на экран с помощью функции Alert.
Когда отдадите - потом в файл
//+------------------------------------------------------------------+ //| Запись RSI в файл и Alert() | //+------------------------------------------------------------------+ #property strict void OnStart() { int iRSI=FileOpen("File.txt", FILE_CSV|FILE_WRITE, '\t'); FileWrite(iRSI," 0 1 2"); string s=" "+DoubleToStr(iRSI(NULL,0,11,0,0),Digits) + " " +DoubleToStr(iRSI(NULL,0,11,0,1),Digits()) + " "+ DoubleToStr(iRSI(NULL,0,11,0,2),_Digits); FileWrite(iRSI, s); FileClose(iRSI); Alert(s); Alert(" 0 1 2"); }
STARIJ:
Спасибо работает.
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Подскажите пожалуйста как сделать чтоб RSI сохранил процентно сть которую он показывает в файл
int start()
{
//----
int iRSI;
iRSI=FileOpen("File.txt", FILE_CSV|FILE_WRITE, '\t');
//------------------------------------------------//
//-------------------------------------------------//
if(iRSI>0)
{
FileWrite(iRSI, Close[0]); <- ????????????????
FileClose(iRSI);
}
//----
return(0);
}