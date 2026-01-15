Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 446
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я вот так и не пойму: а что хотите найти и отобразить? Просто словами - без кода.
Вот вы пишете:
Вот и вопрос сразу: а зачем ищете именно на десятом баре?
на десятом баре, это для примера взяла
мне нужено по всей истории поставить точки через 10 или "N" баров после появления стрелки вызываемого индикатора.
как если бы нужно было только на десятом я сделала бы так
И приложите полностью весь индикатор, а не OnCalculate()
Это самый первый вариант.
Глобально, хочу сравнить лоу первого бара с “n”-ным верхним фракталом за первой попавшейся стрелкой вызываемого индикатора (первый буфер).
И узнать максимальную цену между первым баром и баром найденного фрактала.
Всё условие такое: если лоу(+-10пп) первого бара равно цене (пусть будет первого) фрактала за стрелкой индикатора и максимальная цена между баром фрактала и первым баром минус цена найденного фрактала больше 50 пп то ставить стрелку.
Собственно чтобы найти фрактал мне и нужен номер бара на котором стрелка. Я хочу перебирать фракталы начиная с этого бара, дальше в историю.
Может быть я не оттуда начала и вы подскажете другой путь решения.
Глобально, хочу сравнить лоу первого бара с “n”-ным верхним фракталом за первой попавшейся стрелкой вызываемого индикатора (первый буфер).
И узнать максимальную цену между первым баром и баром найденного фрактала.
Всё условие такое: если лоу(+-10пп) первого бара равно цене (пусть будет первого) фрактала за стрелкой индикатора и максимальная цена между баром фрактала и первым баром минус цена найденного фрактала больше 50 пп то ставить стрелку.
Собственно чтобы найти фрактал мне и нужен номер бара на котором стрелка. Я хочу перебирать фракталы начиная с этого бара, дальше в историю.
Может быть я не оттуда начала и вы подскажете другой путь решения.
Вот этот должен просто точки ставить по всей истории на дистанции в барах, которую вы задаёте в настройках.
Т.е., если задали 10 баров, то в случае наличия сигнала от кастомного индикатора левее индекса цикла на 10 баров, то на текущем баре (индексу i) цикла будет поставлена точкаВпрочем, "должен" - не значит обязан. Я тупо "на коленке" нарисовал спросонья. Проверить не могу - нет кастомного. Сами уж...
Приветствую. Очень нужна помощь. Может кто знает какой-нибудь скрипт или метод, как можно в истории сделок выделять как-нибудь сделки и чтобы потом эти выделения сохранялись в истории, вот например: https://yadi.sk/d/7aHIs_vh3RxLvW или вот:
А вот так
вставить снимки мама не разрешила?
Приветствую. Очень нужна помощь. Может кто знает какой-нибудь скрипт или метод, как можно в истории сделок выделять как-нибудь сделки и чтобы потом эти выделения сохранялись в истории, вот например: https://yadi.sk/d/7aHIs_vh3RxLvW или вот:
в стандартной панеле - никак.
Но в CodeBase или (возможно) в Market должны быть тулзы для работы с историей ордеров. Или как вариант делать самому или заказывать на фриланс "альтернативная панель истории ордеров с блекджеком и девами" :-)
Или совсем-совсем просто, экспортировать в CSV а дальше брать Эксель и анализировать историю в нём.
please close job
i need free slot
يعني ممكن صفقة شرا لم تحقق هدفها فلذلك ممكن تعزيزها بصفقة اخرى شراء اذااا اعطى الاكسبيرت اشارة بذلك
لان ممكن نفتح شرا و السعر ينزل ويجيب اشاره بيع
ويفضل علي البيع كتير وينزل جامد واحنا فاتحين كل دا صفقه واحده بس شرا ومنتظرين اشاره شرا تانيه عشان ندخل بلوت اكبر