Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 432
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Спасибо!) , переменную Cena=FileReadString(handle); вставляю в функцию Separator=StringReplace(Сena,",","."); пишет ошибку "implicit conversion from number to string" -
не хочет читать значение с разделителем "," (1,22426) как строку, и StringReplace не срабатывает. Или я неправильно действую?
опкбликуйте часть кода в том виде что у Вас есть, от начала чтения файла, с указанием типа переменной CENA
опкбликуйте часть кода в том виде что у Вас есть, от начала чтения файла, с указанием типа переменной CENA
void MyFunc()
{
handle=FileOpen("Data.csv",FILE_CSV|FILE_READ,';');
while(FileIsEnding(handle)!=true)
{ string cena=FileReadString(handle);
string Separ=StringReplace(cena,",",".");
if(FileIsEnding(handle)==true)
break;
}
FileClose(handle);
}
void MyFunc()
{
handle=FileOpen("Data.csv",FILE_CSV|FILE_READ,';');
while(FileIsEnding(handle)!=true)
{ string cena=FileReadString(handle);
string Separ=StringReplace(cena,",",".");
if(FileIsEnding(handle)==true)
break;
}
FileClose(handle);
}
Прочитайте пожалуйста, что возвращает эта функция. Вы пытаетесь в стринг получить результат. Но эта функция просто заменяет символ на символ. Можете и дальше использовать cena уже с изменениями
Спасибо, спасибо!)
Помогите, мне нужно чтобы рисовался прямоугольник от хая предыдущей свечи до точки на 200п выше него и времени на бара вперед.
Я написал код, но не пойму почему левая точка прямоугольника не смещается? А правая скользит за хаем
Помогите, мне нужно чтобы рисовался прямоугольник от хая предыдущей свечи до точки на 200п выше него и времени на бара вперед.
Я написал код, но не пойму почему левая точка прямоугольника не смещается? А правая скользит за хаем
возможно вы пытаетесь создать объект, который уже есть на графике? может лучше сделать проверку на то, есть ли уже объекты на графике.
да и предыдущий бар это 1 а не 0.
high[0] - это ХАЙ текущего бара
возможно вы пытаетесь создать объект, который уже есть на графике? может лучше сделать проверку на то, есть ли уже объекты на графике.
да и предыдущий бар это 1 а не 0.
Это да, уже исправил индексы.
Имя поменял, список посмотрел, ничего ен изменилось, все так же, одна точка висит в одном месте, вторая следует хаям
Имя поменял, список посмотрел, ничего ен изменилось, все так же, одна точка висит в одном месте, вторая следует хаям
Двигается
Это очень просто. Для расчета iMA нужно задать 7 параметров. Первый параметр, имя символа, очевиден. В качестве второго, таймфрейм, задайте М1. Третий параметр - период - задайте во столько раз больше требуемого Вам, во сколько день больше минуты. Четвертый параметр - сдвиг = 0. Следующие два параметра - метод усреднения и тип цены - Вы знаете. Последний параметр - номер бара - вычислите, зная требуемое Вам время. Вот и все! Перепроверьте это, сделав расчеты для таймфреймов М5 и М15. Может быть даже для М30.
STARIJ, Благодарю за помощь, проверил, к сожалению совпадение с оригиналом слабое, а с увеличением ТФ (например из 30 мин в недельный) совпадение уменьшается значительно. Этот способ лучше чем нечего, но точности в нем маловато. Есть еще варианты?
STARIJ, Благодарю за помощь, проверил, к сожалению совпадение с оригиналом слабое, а с увеличением ТФ (например из 30 мин в недельный) совпадение уменьшается значительно. Этот способ лучше чем нечего, но точности в нем маловато. Есть еще варианты?