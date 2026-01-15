Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1442

Roman Shiredchenko:

Коллеги - понимаю вопрос элементарный - возможно были обновления в терминале - забыл.

Написал скрипт - загружаю из под скриптов - в итоге все влетает на исполнение сразу.... и открывает позицию рыночную.

Как надо обозначить внеш переменные, чтобы давал их выбрать (изменить значения) перед исполнением, типа как в эксперте?


вот напрмер, в эксперте (как обычно)



#property show_inputs
 
Да,да… Именно были обновления терминала…

 
Vladislav Andruschenko:
#property show_inputs
О! Сенкс! Понятно.
 
Alexey Viktorov:

Да,да… Именно были обновления терминала…

угу. тож сенк-с.
 
Alexey Viktorov:

Да,да… Именно были обновления терминала…

:)

 
Vitaly Muzichenko:

:)

и вам "угу. тож сенк-с." :-)

Без стеба - я по-доброму. Обновил - заработал:


 
Добрый вечер! Можно ли на разные компьютеры устанавливать терминал МТ4 с одинаковым логином?
 
MaratGum:
Добрый вечер! Можно ли на разные компьютеры устанавливать терминал МТ4 с одинаковым логином?

Можно. Комп, ноут, ТВ и прочее

 

Всем добрый день. Подскажите пожалуйста какой функцией или как-то ещё можно записать значение переменной в excel  файл? То есть хочу собрать значения переменных в нужные мне моменты в виде таблицы в excel   файле. Руками это сделать не возможно т.к при тесте переключить тайм фрейм нельзя. Так вот как при тесте автоматически взять и то что мне надо записать в excel  файл чтобы по окончанию теста его (excel  файл) открыть и провести анализ полученных результатов? P/S если есть такая информация в виде видео урока то поделитесь пожалуйста видео…

  
double my_array[];
int finish=-1;

void OnTick()
   {
   if(something)
      {
      ArrayResize(my_array,++finish+1);
      my_array[finish]=close[0];
      }
   }

void OnDeinit(const int reason)
   {   
   int handle=FileOpen("My program "+Symbol()+".csv",FILE_CSV|FILE_WRITE|FILE_SHARE_WRITE,";");
   if(handle==INVALID_HANDLE) return;
   int size=ArrayRange(my_array,0);
   for(int i=0; i<size; i++)
      {
      FileWrite(handle, DoubleToString(my_array[i],5));
      }
   FileClose(handle);
   }
Собирайте нужную информация в массив, при завершении тестирования будет создан файл, который можно открыть в Excel
