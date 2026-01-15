Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1442
Коллеги - понимаю вопрос элементарный - возможно были обновления в терминале - забыл.
Написал скрипт - загружаю из под скриптов - в итоге все влетает на исполнение сразу.... и открывает позицию рыночную.
Как надо обозначить внеш переменные, чтобы давал их выбрать (изменить значения) перед исполнением, типа как в эксперте?
вот напрмер, в эксперте (как обычно)
Да,да… Именно были обновления терминала…
#property show_inputs
:)
и вам "угу. тож сенк-с." :-)
Без стеба - я по-доброму. Обновил - заработал:
Добрый вечер! Можно ли на разные компьютеры устанавливать терминал МТ4 с одинаковым логином?
Можно. Комп, ноут, ТВ и прочее
Всем добрый день. Подскажите пожалуйста какой функцией или как-то ещё можно записать значение переменной в excel файл? То есть хочу собрать значения переменных в нужные мне моменты в виде таблицы в excel файле. Руками это сделать не возможно т.к при тесте переключить тайм фрейм нельзя. Так вот как при тесте автоматически взять и то что мне надо записать в excel файл чтобы по окончанию теста его (excel файл) открыть и провести анализ полученных результатов? P/S если есть такая информация в виде видео урока то поделитесь пожалуйста видео…