Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 192
Спасибо за ответ, но я только как пару недель начал учиться, как это в коде реализовать, или подскажите где почитать пожалуйста. Или по Игорю Киму сделать?
И все же он будет открывать позицию, не по системе, когда только начинает свою работу, Ваше условие не избегает этой проблемы.
А если подумать? Почему это не избегает проблемы?
Когда он начинает работу, и если до этого не работал (вообще первый запуск), то не было ещё его позиций, и логика покажет, что последней закрытой позиции попросту ещё нету. Это означает, что она не могла быть закрыта ни по стопу, ни по тейку, что в свою очередь даёт разрешение на открытие позиции по сигналу.
Нет разве?
В том то и дело что по сигналу! Вот только условие может удовлетворять не на 2 баре(как только индикатор поменял буфер), а на любом втором баре(потом все работает по системе конечно). Проблема как раз в условии открытия ордеров, как привязать его, только ко 2 бару после изменения буфера индикатора?
void OnTick()
}
В том то и дело что по сигналу! Вот только условие может удовлетворять не на 2 баре(как только индикатор поменял буфер), а на любом втором баре(потом все работает по системе конечно). Проблема как раз в условии открытия ордеров, как привязать его, только ко 2 бару после изменения буфера индикатора?
1. Так будет выглядеть код если его правильно вставить. Не зря-же разработчики такое придумали...
2. Тонкий намёк: А где Open[4] и Close[4] относительно значений индикатора?
Если мы вставим Ваше условие " Это означает, что она не могла быть закрыта ни по стопу, ни по тейку, что в свою очередь даёт разрешение на открытие позиции по сигналу."
А сигнал у меня "if(CountSell() == 0 && Bid < dntr && Open[3] < dntr && Close[3] < dntr)" (вместе со сдвигом в индикаторе n=3),
и получается, если его поставить сразу на график он откроет на нисходящем тренде, с момента запуска на 3 свечу, а потом, если появится сигнал, уже как надо.
Я ничего не понял. Что у вас не получается? Вы не можете определить что последняя позиция была закрыта по стопу или тейку? Вы не можете найти место в своём коде куда вписать проверку на это условие?
Или что вы не можете сделать?Как он может открыть в момент запуска сразу на третьей свече? Или поясните что означает "он откроет с момента запуска на третью свечу"? Это вообще что означает?
при каждом открытии ордера по какому-то сигналу индикатора, как запомнить тип этого сигнала в переменную?
остается баг(при запуске советника) ордер открывается не в начале тренда(не по изменению цвета индикатора), т.к. в моем условии нет привязке к конкретным свечам, а говорится, если тренд ап или даун откроет на начало 3 свечи
Всем доброго дня.
Задался таким вопросом как анализировать статистику работы в EXCEl
Кто подскажет, что можно вытянуть через DDE из mt4 и где можно взять все допустимые функции для переноса в excel
Буду благодарен за помощь
