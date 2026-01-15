Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 357
Попробуйте по каждому тику записывать в файл Дату, Время, Bid и результаты Ваших вычислений. Потом загрузите в Excel и проверьте. Вряд ли есть смысл согласовывать каждый десяток строк программы!
Но посмотрите, у Вас в каждой ветви условного оператора стоит return, т.е. он всегда выполняется. Тогда выносим его за пределы условного оператора. Получаем:
Bid[1] - так бывает?
Спасибо. Щас попробую. Я понял суть Вашего кода, и это уже для меня большое достижение :) Увидел свои недоработки.
Что такое кнопка SRC?
Вставил я код в "конструктор" пользовательского индикатора. Скомпилировал. Выдал компилятор 1 предупреждение: two OnCalculate are defined. OHLC version will be used (О чем это говорит, не понял)
Получил скомпилированный продукт. Прикрепил к графику. Окно отдельное для графика открылось, а вот в нем никаких отображений гистограммы нет, хотя тики идут.
Что не так? Подскажите?
Вы когда код сюда вставляете, пользуйтесь кнопкой редактора сообщения SRC - вверху поля ввода сообщения есть много полезных интересностей в панели форматирования сообщения.
Не сложно же глаза поднять чуть выше вводимого вами текста? А людям куда приятнее смотреть не на портянку, а на нормальный код, верно же?
Я ваш код вставил за вас в ваше сообщение правильно (SRC)
Да. Спасибо. Не знал
Выдал компилятор 1 предупреждение: two OnCalculate are defined. OHLC version will be used (О чем это говорит, не понял)
Получил скомпилированный продукт. Прикрепил к графику. Окно отдельное для графика открылось, а вот в нем никаких отображений гистограммы нет, хотя тики идут.
Что не так? Подскажите?
Раньше функция называлась Start, теперь в советнике называется OnTick, а в индикаторе OnCalculate. Компилятор предупреждает: у Вас одна и та же функция дважды под разными названиями. Содержимое Start переместите в OnCalculate и удалите Start. Еще бы надо в программе описать, что и как должно отображаться. Сначала решите это сами - какая картинка должна получиться? Лучше изучение языка MQL начать с написания скриптов. Советник - сложнее, индикатор еще сложнее
Что-то не получается у меня вставить содержимое Start в OnCalculate, выдает кучу ошибок
Индикатор отображает информацию только с момента запуска. В окне Данных (Ctrl-D) отображаются данные свечи, на которую указывает курсор
:)
а как Вы сформулируете создавшееся положение с названиями функций?
start - устаревшее название. OnTick() - актуальное название функции обработки тиков.
А так, без разницы как определять, просто слово "модно" улыбнуло.
start - устаревшее название. OnTick() - актуальное название функции обработки тиков.
А так, без разницы как определять, просто слово "модно" улыбнуло.