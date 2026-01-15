Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 288

Новый комментарий
 
Vitaly Muzichenko:  Не помогло, всё-равно отображает циферки в углу

циферки - это объект Label ?

 
danil77783Доброго времени суток. Вопрос следующий – как прописать условия  OrderSend для индикатора TrendDirction (торговая система «Буржуй») 

скорей всего это запрещенный на этом сайте ДЕКОМПИЛ. срочно уберите, забанят.

 
STARIJ:

циферки - это объект Label ?

Нет, это вот это:


 
Vitaly Muzichenko:  Нет, это вот это:

Нашел в одном

   short_name="CCI("+IntegerToString(InpCCIPeriod)+")";
   IndicatorShortName(short_name);
Исправить так

   IndicatorShortName("CCI");

чтоб все исчезло видимо

   IndicatorShortName("");

 
STARIJ:

Нашел в одном

   short_name="CCI("+IntegerToString(InpCCIPeriod)+")";
   IndicatorShortName(short_name);
Исправить так

   IndicatorShortName("CCI");

чтоб все исчезло видимо

   IndicatorShortName("");

Не исчезает почему-то)

 
STARIJ:

скорей всего это запрещенный на этом сайте ДЕКОМПИЛ. срочно уберите, забанят.

Пост удалил, но не банил. Поглядим далее как поймёт ошибку свою.
 
STARIJ:

Нашел в одном

   short_name="CCI("+IntegerToString(InpCCIPeriod)+")";
   IndicatorShortName(short_name);
Исправить так

   IndicatorShortName("CCI");

чтоб все исчезло видимо

   IndicatorShortName("");

Оно исчезает только если не заполнять нулевой буфер индикатора "ExtBuffer[i]", но это не выход - мне его нужно заполнять.

P.S. неужели нет способа убрать надписи?

 
Vitaly Muzichenko:

Оно исчезает только если не заполнять нулевой буфер индикатора "ExtBuffer[i]", но это не выход - мне его нужно заполнять.

P.S. неужели нет способа убрать надписи?

можно попробовать из OnCalculate возвращать 0, а посл.расчитанный бар передавать через статическую переменную.

По идее при этом значения буферов не должны попадать в "Окно данных" (как-бы возвращая 0 говоришь что либо всё всегда пересчитывается, либо конкретные значения не имеют смысла, они просто для картинки) и выводить любую цифирь в левый верхний угол терминал просто не имеет права (иначе это баг).

не проверял...это так, поминая документацию

 
Maxim Kuznetsov:

можно попробовать из OnCalculate возвращать 0, а посл.расчитанный бар передавать через статическую переменную.

По идее при этом значения буферов не должны попадать в "Окно данных" (как-бы возвращая 0 говоришь что либо всё всегда пересчитывается, либо конкретные значения не имеют смысла, они просто для картинки) и выводить любую цифирь в левый верхний угол терминал просто не имеет права (иначе это баг).

не проверял...это так, поминая документацию

Заменил на обычный массив, всё-равно их отображать не нужно, они используются для промежуточного расчёта. 

 
STARIJ:

скорей всего это запрещенный на этом сайте ДЕКОМПИЛ. срочно уберите, забанят.


Прошу прощения, не совсем понял. По какой причине запрещён? И автоматизировать индикатор нельзя?

1...281282283284285286287288289290291292293294295...2693
Новый комментарий