Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 288
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
циферки - это объект Label ?
скорей всего это запрещенный на этом сайте ДЕКОМПИЛ. срочно уберите, забанят.
циферки - это объект Label ?
Нет, это вот это:
Нашел в одном
short_name="CCI("+IntegerToString(InpCCIPeriod)+")";
IndicatorShortName(short_name);
Исправить так
IndicatorShortName("CCI");
чтоб все исчезло видимо
IndicatorShortName("");
Нашел в одном
short_name="CCI("+IntegerToString(InpCCIPeriod)+")";
IndicatorShortName(short_name);
Исправить так
IndicatorShortName("CCI");
чтоб все исчезло видимо
IndicatorShortName("");
Не исчезает почему-то)
скорей всего это запрещенный на этом сайте ДЕКОМПИЛ. срочно уберите, забанят.
Нашел в одном
short_name="CCI("+IntegerToString(InpCCIPeriod)+")";
IndicatorShortName(short_name);
Исправить так
IndicatorShortName("CCI");
чтоб все исчезло видимо
IndicatorShortName("");
Оно исчезает только если не заполнять нулевой буфер индикатора "ExtBuffer[i]", но это не выход - мне его нужно заполнять.
P.S. неужели нет способа убрать надписи?
Оно исчезает только если не заполнять нулевой буфер индикатора "ExtBuffer[i]", но это не выход - мне его нужно заполнять.
P.S. неужели нет способа убрать надписи?
можно попробовать из OnCalculate возвращать 0, а посл.расчитанный бар передавать через статическую переменную.
По идее при этом значения буферов не должны попадать в "Окно данных" (как-бы возвращая 0 говоришь что либо всё всегда пересчитывается, либо конкретные значения не имеют смысла, они просто для картинки) и выводить любую цифирь в левый верхний угол терминал просто не имеет права (иначе это баг).
не проверял...это так, поминая документацию
можно попробовать из OnCalculate возвращать 0, а посл.расчитанный бар передавать через статическую переменную.
По идее при этом значения буферов не должны попадать в "Окно данных" (как-бы возвращая 0 говоришь что либо всё всегда пересчитывается, либо конкретные значения не имеют смысла, они просто для картинки) и выводить любую цифирь в левый верхний угол терминал просто не имеет права (иначе это баг).
не проверял...это так, поминая документацию
Заменил на обычный массив, всё-равно их отображать не нужно, они используются для промежуточного расчёта.
скорей всего это запрещенный на этом сайте ДЕКОМПИЛ. срочно уберите, забанят.
Прошу прощения, не совсем понял. По какой причине запрещён? И автоматизировать индикатор нельзя?