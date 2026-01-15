Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 290
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
То есть, если по честному, роботы прибыль не приносят? Проще освоить программирование в целом и пойти по другой линии?
Как-же, приносят, но нужно в него заложить прибыльный алгоритм.
Если нет алгоритма, то и закладывать в него нечего, соответственно у не нужно знать язык программирования.
Для того чтоб написать советник, не обязательно открывать индикатор, и даже не нужен от него исходник.
Почитайте:
Ну я примерно так и сделал. Начал писать советник на этом индикаторе, загвоздка возникла. Можно вам код отправить? (советника)
Ну я примерно так и сделал. Начал писать советник на этом индикаторе, загвоздка возникла. Можно вам код отправить? (советника)
К сожалению, нет времени на разборку кодов, своей работы навалилось, в перерывах веду переписку на форуме
Как-же, приносят, но нужно в него заложить прибыльный алгоритм.
Если нет алгоритма, то и закладывать в него нечего, соответственно у не нужно знать язык программирования.
Дело в том, что по этой системе я в ручную торгую долго достаточно и прибыль она приносит. Я бы не стал её автоматизацией заниматься в противном случае, по этом у и помощи вашей прошу. И благодарен за неё. Вы мне и помогли действительно хорошо пару раз, спасибо большое)))))......... Хотелось бы дальнейшего содействия
Дело в том, что по этой системе я в ручную торгую долго достаточно и прибыль она приносит. Я бы не стал её автоматизацией заниматься в противном случае, по этом у и помощи вашей прошу. И благодарен за неё. Вы мне и помогли действительно хорошо пару раз, спасибо большое)))))......... Хотелось бы дальнейшего содействия
Вам нужно получить буфера индикатора в советнике, в этом самая большая трудность, всё остальное можно написать на самом простом шаблоне с кодобазы, если нет своего.
Что у вас не получается?
Заменил на обычный массив, всё-равно их отображать не нужно, они используются для промежуточного расчёта.
Посмотри INDICATOR_CALCULATIONS
Его в документации нет, но mql4 не матерится на него.
Ну, в крайнем случае
Посмотри INDICATOR_CALCULATIONS
Его в документации нет, но mql4 не матерится на него.
Ну, в крайнем случае
Не, это-же подсказки при наведении на линию, вместо value чтоб выводило своё
Не, это-же подсказки при наведении на линию, вместо value чтоб выводило своё
Виталий!!! Это проверено...
Виталий!!! Это проверено...
Странно, попробую покрутить.
Спасибо!
P.S. Сделал так, результат не изменился вообще
Вот тут немного видео со звуком:
Странно, попробую покрутить.
Спасибо!
P.S. Сделал так, результат не изменился вообще
Вот тут немного видео со звуком:
Виталий, про INDICATOR_CALCULATIONS было сказано посмотри... это не значит что точно работает. А потом было сказано
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Любые вопросы новичков по MQL4, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам
Alexey Viktorov, 2017.09.01 09:41
Посмотри INDICATOR_CALCULATIONS
Его в документации нет, но mql4 не матерится на него.
Ну, в крайнем случае
Другой вариант
И всё это на нулевом баре...