Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 290

Новый комментарий
 
danil77783:

То есть, если по честному, роботы прибыль не приносят? Проще освоить программирование в целом и пойти по другой линии?

Как-же, приносят, но нужно в него заложить прибыльный алгоритм.

Если нет алгоритма, то и закладывать в него нечего, соответственно у не нужно знать язык программирования.

 
Vitaly Muzichenko:

Для того чтоб написать советник, не обязательно открывать индикатор, и даже не нужен от него исходник.

Почитайте: 


Ну я примерно так и сделал. Начал писать советник на этом индикаторе, загвоздка возникла. Можно вам код отправить? (советника)

 
danil77783:

Ну я примерно так и сделал. Начал писать советник на этом индикаторе, загвоздка возникла. Можно вам код отправить? (советника)

К сожалению, нет времени на разборку кодов, своей работы навалилось, в перерывах веду переписку на форуме

 
Vitaly Muzichenko:

Как-же, приносят, но нужно в него заложить прибыльный алгоритм.

Если нет алгоритма, то и закладывать в него нечего, соответственно у не нужно знать язык программирования.


Дело в том, что по этой системе я в ручную торгую долго достаточно и прибыль она приносит. Я бы не стал её автоматизацией заниматься в противном случае, по этом у и помощи вашей прошу. И благодарен за неё. Вы мне и помогли действительно хорошо пару раз, спасибо большое)))))......... Хотелось бы дальнейшего содействия

 
danil77783:

Дело в том, что по этой системе я в ручную торгую долго достаточно и прибыль она приносит. Я бы не стал её автоматизацией заниматься в противном случае, по этом у и помощи вашей прошу. И благодарен за неё. Вы мне и помогли действительно хорошо пару раз, спасибо большое)))))......... Хотелось бы дальнейшего содействия

Вам нужно получить буфера индикатора в советнике, в этом самая большая трудность, всё остальное можно написать на самом простом шаблоне с кодобазы, если нет своего.

Что у вас не получается?

 
Vitaly Muzichenko:

Заменил на обычный массив, всё-равно их отображать не нужно, они используются для промежуточного расчёта. 

Посмотри INDICATOR_CALCULATIONS

Его в документации нет, но mql4 не матерится на него.

Ну, в крайнем случае

   SetIndexLabel(1, NULL);
   SetIndexLabel(2, NULL);
 
Alexey Viktorov:

Посмотри INDICATOR_CALCULATIONS

Его в документации нет, но mql4 не матерится на него.

Ну, в крайнем случае

Не, это-же подсказки при наведении на линию, вместо value чтоб выводило своё

 
Vitaly Muzichenko:

Не, это-же подсказки при наведении на линию, вместо value чтоб выводило своё

Виталий!!! Это проверено...

 
Alexey Viktorov:

Виталий!!! Это проверено...

Странно, попробую покрутить.

Спасибо!


P.S. Сделал так, результат не изменился вообще

   SetIndexBuffer(0,Buf1,INDICATOR_CALCULATIONS);
   SetIndexBuffer(1,Buf2,INDICATOR_CALCULATIONS);
 // SetIndexStyle(0,DRAW_LINE);
 // SetIndexBuffer(0,Buf1);
  
 // SetIndexStyle(1,DRAW_LINE);
 // SetIndexBuffer(1,Buf2);

Вот тут немного видео со звуком:


 
Vitaly Muzichenko:

Странно, попробую покрутить.

Спасибо!


P.S. Сделал так, результат не изменился вообще

Вот тут немного видео со звуком:


Виталий, про INDICATOR_CALCULATIONS было сказано посмотри... это не значит что точно работает. А потом было сказано

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Любые вопросы новичков по MQL4, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам

Alexey Viktorov, 2017.09.01 09:41

Посмотри INDICATOR_CALCULATIONS

Его в документации нет, но mql4 не матерится на него.

Ну, в крайнем случае

   SetIndexLabel(1, NULL);
   SetIndexLabel(2, NULL);
Проверено!!!
   SetIndexLabel(0, "Pips вверх");
   SetIndexLabel(1, "Tick вверх");
   SetIndexLabel(2, "Pips вниз");
   SetIndexLabel(3, "Tick вниз");
   SetIndexLabel(4, "Tick всего");


Другой вариант

   SetIndexLabel(0, NULL);
   SetIndexLabel(1, NULL);
   SetIndexLabel(2, NULL);
   SetIndexLabel(3, NULL);
   SetIndexLabel(4, NULL);

И всё это на нулевом баре...

1...283284285286287288289290291292293294295296297...2693
Новый комментарий