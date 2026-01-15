Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 291
Виталий, про INDICATOR_CALCULATIONS было сказано посмотри... это не значит что точно работает. А потом было сказано
Другой вариант
И всё это на нулевом баре...
Да, действительно сработало.
Спасибо за потраченное время!
Пользуйся, не жалко. :))
А есть возможность убрать их отсюда? 4 и 5
А вот им и назначь INDICATOR_CALCULATIONS
Это проверено, тоже работает.
И опять-же в крайнем случае
и в OnInit()
Это старый приём.
Спасибо огромнейшее!
Вариант №2 сработал чётко
Да и первый работает. Я сейчас вспомнил в каком индикаторе я мог это применить, посмотрел... да там так и написано.
Из документации mql4 убрали, видимо из-за отсутствия INDICATOR_COLOR_INDEX всё скопом, не разбираясь.
А есть ли возможность нарисовать двухцветную линию используя один буфер, а не два, сейчас вот так:
Пробовал DRAW_COLOR_LINE, но в четвёрке не завелось, или может что не так делаю
Нет, в mql4 такого не сделают никогда. Но и в mql5 для цветной линии используется 2 буфера. Буфер данных и буфер цвета. Разница лишь в том, что в mql4 со всеми ухищрениями, получается на баре перехода цвета заполнены оба буфера. Но в mql5 другая проблема, буфер INDICATOR_COLOR_INDEX не доступен для iCustom(). Или я что-то не так пытался сделать...
Ясно, значит пусть будет в четвёртом так, как есть. В пятёрке напишу на один буфер меньше.
Спасибо!
Но в mql5 другая проблема, буфер INDICATOR_COLOR_INDEX не доступен для iCustom(). Или я что-то не так пытался сделать...